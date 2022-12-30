Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, portföyündeki neredeyse tüm cihazları etkileyici bir hızla Android’in en son sürümüne güncelledi. Geldiğimiz noktada sadece bir kaç akıllı telefon güncellemeden mahrum kaldı. İşte yeni yazılımı almayan cihazlardan biri şirketin giriş seviyesi telefonu Samsung Galaxy A04s, bugün One UI 5 güncellemesine kavuştu. Bütçe dostu cihaz, Android 13 tabanlı güncellemeyi alacak en son cihazlardan biri olabilir. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Samsung Galaxy A04s, Android 13 Tabanlı One UI 5 Güncellemesine Kavuştu

Samsung Galaxy A04s, şirket tarafından bu yıl üretilen en ucuz akıllı telefonlardan biri ve sadece birkaç ay önce Android 12 ile piyasaya sürüldü. Şimdi, cihaz A047MUBU1BVK5 etiketli bir firmware sürümü ile en son Android 13 yazılımını almaya başladı. Güncelleme şu anda Panama’da yayınlanıyor, ancak önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de yayılması bekleniyor. Bununla beraber, A04s bir bütçe modeli olduğu için normal sürüm yerine One UI Core 5.0’a sahip. Söz konusu versiyon, temel olarak birkaç eksiklik dışında normal One UI 5 ile aynı. A04s gibi telefonlarda, yeni Android 13 özelliklerinden bazıları gerekli donanıma sahip olunmadığı için orijinal güncelleme desteklenmiyor.

Yeni yazılım aynı zamanda Kasım 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Telefon Samsung’un üç aylık güncelleme programında yer alıyor, bu da bir sonraki güvenlik yamasını 2023 yılının 1. çeyreğinde alacağı anlamına geliyor. Her zaman olduğu gibi Samsung yeni güncellemeyi cihazda aşamalı bir şekilde sunuyor. Bu nedenle arayüzün her birime ulaşması biraz zaman alacak. Galaxy A04s’iniz varsa ve şu anda yayımlanan ülkelerde yaşıyorsanız, Ayarlar bölümüne gidip Yazılım güncelleme menüsüne dokunarak cihazınızı Android 13’e güncelleyebilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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