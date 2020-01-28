Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A51 vs. Samsung Galaxy A50 kamera kıyaslama
Samsung Galaxy A51 selefi olan Samsung Galaxy A50’ye kıyasla ne kadar iyi? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.
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Galaxy A51, Samsung’un ülkemizde en son satışa çıkardığı telefon olarak dikkat çekiyor. Tasarımıyla Galaxy S20 ailesine benzeyen A51, dört arka kamerasıyla dikkat çekici telefonlardan biri.
Geçtiğimiz senenin en dikkat çeken ve sevilen telefonlarından olan Samsung Galaxy A50 ile kıyasladığımız bu videoda A51’in A50’ye kıyasla fotoğraf ve video konusunda ne oranda geliştiğini hep beraber göreceğiz.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun video ile fotoğraf çekim örneklerini kıyasladık. Bakalım Huawei P30 Pro mu, yoksa Xiaomi Mi Note 10 mu kamera performansında daha iyi?
Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10, iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+ video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi de Xiaomi Mi Note 10, iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy S10+ modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?
Kamera Kıyaslama
GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi 9T
GCam ve orjinal kamera karşılaştırma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda bu senenin en çok ilgi çeken telefonu Xiaomi Mi 9T’nin Google Camera performansına bakıyoruz. Bildiğiniz gibi Google Camera, Google mühendisleri tarafından geliştirilen ve diğer telefonların 2 kamerayla başardıkları derinlik efektini tek kamerayla gerçekleştirebilen bir kamera yazılımı.
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Xiaomi Mi 9T GCam kurulumu
Telefonunuza indirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırın ve uygulamayı yükleyin. Yeni kamera ikonu, uygulamalar çekmecesinde görünecektir. Bu arada telefonunuzun ayarlar bölümünde “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.
Xiaomi Mi 9T, CameraAPI2 desteğine sahip olduğu cihazın kök (root) izni olmasına gerek yoktur.
Google Camera’yı cihazınıza kurmak için aşağıdaki APK dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Videoda da anlattığım üzere birtakım izinler vererek uygulamaya kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
Bu bağlantıdan GCam APK’sını indirin: https://bit.ly/2NdvLoJ
Videomuzun kronolojik sıralaması:
0:03 Google Camera ne işe yarar?
1:24 Google Camera nasıl yüklenir?
2:56 Orijinal kamera vs Gcam karşılaştırma görselleri.
6:40 Video bitiş anonsu.
Mi 9T kamera özellikleri neler?
Telefonun arka tarafında F/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP‘lik bir ana kamera ile birlikte 8 MP telephoto lens ve 13 MP‘lik bir geniş açı lens bulunuyor. Telephoto sayesinde 2x optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. Geniş açı da normalden çok daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmenize sebep oluyor.
Telefonun kamera anlamında OIS desteği sunmuyor oluşu ise belki de en büyük eksiği. Zira video performansı çok iyi değil. Ön tarafta ise 20 MP’lik açılır-kapanır formda bir ön kamera kullanılmış. Ön kameranın her iki yanında bir LED ışık yer alıyor ve kamera açılırken bir efekt sesinin çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre bu kamera 300.000 kez açılıp kapanmaya karşı test edilmiş durumda.