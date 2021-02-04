Samsung, 3,899 TL’ye sattığı orta seviyeye akıllı telefonu Galaxy A51 için One UI 3.0 (Android 11) güncellemesini yayınladı. Elbette ki tüm güncellemelerde olduğu gibi, bu sefer de OTA kanalı üzerinden dağıtılan güncelleme, kademeli olarak sunuluyor.

İlgili haber: Samsung, One UI 3.0 arayüzündeki öne çıkan yenilikleri açıkladı

reklam

Geçtiğimiz yıl Samsung, akıllı telefonlarının büyük bir çoğunluğuna Android 11 güncellemesini kararlı haliyle yayınlamıştı. Bir süredir de ibresini orta seviye telefonlarına çeviren şirket, bugün Galaxy A51 kullanıcılarını sevindirecek bir karara imza attı. SamMobile tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 kullanıcı arayüzü Galaxy A51 için yayınlanmış durumda.

G770FXXU3DTL1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Galaxy A51’i Android 11 tabanlı One UI 3.0’ın yenilikleriyle donatıyor. Aynı zamanda Şubat 2021 güvenlik yamalarını da bünyesinde bulunduran güncellemenin paket boyutu 1 GB’dan fazla. Bu sebeple güncellemeyi Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.

Peki Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesiyle birlikte Samsung Galaxy A51 ne tür yeniliklere sahip olacak? SamMobile’ın paylaştığı bilgilere göre, Galaxy A51’in kullanıcıları; uygulamalara tek seferlik izin verme, mesajlaşma uygulamalarında sohbet balonları, sohbetleri gruplandırma gibi yeniliklere sahip olacaklar. Bunların yanında da, güncelleme ne nihayetinde Android 11 tabanlı olduğu için, kullanıcılar Android 11’in diğer tüm özelliklerinden de faydalanabilecekler.

One UI 3.0, Samsung Galaxy A51 kullanıcılarına ne yenilikler getirecek?

Ana ekran

İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.

Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bu arada bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.

Galaxy A51 kilit ekranı

Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.

Kilit ekranı widget’ları geliştirilmiştir.

Hızlı panel

Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.

AOD

Always on Display için sunulan widgetlar geliştirilmiştir.

Galaxy A51 erişilebilirlik özellikleri

Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.

Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.

Bundan böyle ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.

Samsung Klavye

Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.

Samsung DeX

Bundan böyle desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği sayesinde bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilir ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirebilirsiniz.

Galaxy A51 İnternet uygulaması

Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklenmiştir. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklenmiştir.

Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklenmiştir.

Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklenmiştir.

Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarılmıştır. Aynı zamanda da, sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklenmiştir.

Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirilmiştir.

Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.

Kişiler ve Telefon

Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklenmiştir.

Arama deneyimi geliştirilmiştir.

Telefon / Çağrı geçmişi

Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklenmiştir.

Mesajlar

Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklenmiştir.

Takvim

Aynı başlangıç ​​saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.

Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırılmıştır.

Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirilmiştir.

Galaxy A51 – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri

Haftalık raporunuza trendler eklenmiştir. Bu sayede, kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.

Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.

Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklenmiştir.

Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklenmiştir.

Kamera

Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirilmiştir.

Fotoğraf Editörü