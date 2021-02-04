Güncelleme
Samsung Galaxy A51 için Android 11 güncellemesi yayınlandı!
Samsung, 3,899 TL’ye sattığı orta seviyeye akıllı telefonu Galaxy A51 için One UI 3.0 (Android 11) güncellemesini yayınladı. Elbette ki tüm güncellemelerde olduğu gibi, bu sefer de OTA kanalı üzerinden dağıtılan güncelleme, kademeli olarak sunuluyor.
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Geçtiğimiz yıl Samsung, akıllı telefonlarının büyük bir çoğunluğuna Android 11 güncellemesini kararlı haliyle yayınlamıştı. Bir süredir de ibresini orta seviye telefonlarına çeviren şirket, bugün Galaxy A51 kullanıcılarını sevindirecek bir karara imza attı. SamMobile tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 kullanıcı arayüzü Galaxy A51 için yayınlanmış durumda.
G770FXXU3DTL1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Galaxy A51’i Android 11 tabanlı One UI 3.0’ın yenilikleriyle donatıyor. Aynı zamanda Şubat 2021 güvenlik yamalarını da bünyesinde bulunduran güncellemenin paket boyutu 1 GB’dan fazla. Bu sebeple güncellemeyi Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.
Peki Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesiyle birlikte Samsung Galaxy A51 ne tür yeniliklere sahip olacak? SamMobile’ın paylaştığı bilgilere göre, Galaxy A51’in kullanıcıları; uygulamalara tek seferlik izin verme, mesajlaşma uygulamalarında sohbet balonları, sohbetleri gruplandırma gibi yeniliklere sahip olacaklar. Bunların yanında da, güncelleme ne nihayetinde Android 11 tabanlı olduğu için, kullanıcılar Android 11’in diğer tüm özelliklerinden de faydalanabilecekler.
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One UI 3.0, Samsung Galaxy A51 kullanıcılarına ne yenilikler getirecek?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bu arada bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy A51 kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirilmiştir.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirilmiştir.
Galaxy A51 erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Bundan böyle ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Bundan böyle desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği sayesinde bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilir ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirebilirsiniz.
Galaxy A51 İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklenmiştir. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklenmiştir.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklenmiştir.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklenmiştir.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarılmıştır. Aynı zamanda da, sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklenmiştir.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirilmiştir.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklenmiştir.
- Arama deneyimi geliştirilmiştir.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklenmiştir.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklenmiştir.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırılmıştır.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirilmiştir.
Galaxy A51 – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklenmiştir. Bu sayede, kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklenmiştir.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklenmiştir.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirilmiştir.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklenmiştir.
Apple
PS5 ve Xbox Series X kumandaları M1 Macbook için geliyor
Apple firması önemli çözümler getiren macOS Big Sur 11.2 güncellemesini yayınlamasından saatler sonra; gelecek güncellemesi macOS 11.3 için ilk beta versiyonunu da yayınlamaya başladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- M1 işlemcili Apple Mac cihazları Bluetooth sorunu sonunda çözüldü
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
Doğal olarak Big Sur 11.3 güncellemesi ile gelen az sayıda yenilik var. Bunlardan M1 MacBook’larda iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırma işlevine gelen gelişmiş destek öne çıkıyor. Değişiklikler iPad uygulamalarının ekranda artık daha büyük açılmasını içeriyor. Bunun yanında yine iPhone ve iPad uygulamaları için yeni bir seçenekler bölümü de mevcut. Böylelikle kullanıcılar artık bazı klavye kısa yollarını özelleştirip dokunmatik ara yüze uygulayabilecekler. Bu hareketler cihazların orijinallerinde olduğu gibi sürükleme ve kaydırma gibi işlevleri kapsıyor.
Bunun dışında ise yeni nesil oyuncu konsolu PS5 ve Xbox Series X kolları için entegre destek de geliyor. Ki PS5 ve Xbox Series X kolları desteğinin iPhone cihazlara da iOS 14.5 ile geleceği firmanın planlarının arasında. Yine Apple Müzik, Safari, Hatırlatmalar ve Apple Haberler gibi bazı uygulamalara gelecek düzenlemeler de yolda.
Hatırlatmalar uygulaması uzun zamandır beklenen düzenleme özelliği alacak. Böylece kullanıcılar notlarını önceliklerine, tarihlerine ve başlıklarına göre ayarlayabilecekler. Apple Müzik ve Haberler uygulamaları için ise bazı ara yüz düzeltmeleri gelecek.
Safari internet tarayıcısına da ana ekranı için kullanıcıların farklı bölümleri kendilerine göre ayarlayabilecekleri bazı kişiselleştirme eklemeleri yapılacak. Ayarlamaların sunulacağı yerler içinde Siri önerileri, okuma listeleri ve favoriler de mevcut.
Belirttiğimiz üzere firma macOS 11.3 güncellemesinin sadece betasını dağıtmaya başladı. O yüzden normal kullanıcıya ulaşması biraz daha zaman alacak gibi. Ancak M1 Mac cihazlarında iOS uygulamalarının yönetiminden rahatsız olanlar çözümü bu güncellemeyle bekleyebilirler.
Akıllı Telefonlar
Nokia 8.3 5G, Android 11 güncellemesini nihayet almaya başladı
Nokia, 5G destekli ilk akıllı telefonu Nokia 8.3 5G için Android 11 güncellemesini yayınladığını duyurdu. OTA kanalı üzerinden dağıtıma çıkarılan güncelleme, kademeli olarak dağıtıldığından ötürü tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmıyor. Bundan dolayı da güncellemeyi almanız bir müddet gecikebilir.
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Nokia’nın geçtiğimiz sene tanıttığı orta seviye akıllı telefonu Nokia 8.3 5G, kutusundan Android 10’la çıkmıştı. Aynı yıl piyasaya çıkan Android 11 işletim sistemiyse bugünden itibaren telefona güncelleme olarak geldi.
OTA kanalı üzerindan dağıtılan yeni işletim sistemi güncellemesinin indirme boyutu yaklaşık 1,89 GB. Android 11 işletim sistemine ek olarak telefonun güvenliğini de artıran yazılım güncellemesi, Nokia 8.3 5G’yi Ocak 2021 güvenlik yamalarıyla donatıyor. Bununla birlikte, tabii ki Android 11’de bulunan özellikler Nokia 8.3 5G kullanıcılarının hizmetine sunulmuş durumdalar.
Gelin isterseniz, Android 11 işletim sisteminin Nokia 8.3 5G’ye neler getirdiğine biraz bakalım. Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre, Android 11’li Nokia 8.35G şu özelliklere sahip:
- Mesaj içerikli bildirimler toplu halde gruplandırılabilecektir. Ayrıca destekleyen mesajlaşma uygulamalarından gelen bildirimler, sohbet baloncuğu şeklinde açılabilecektir.
- Kamera, mikrofon gibi izin isteyen uygulamalara tek seferlik izin verilebilecektir. Bununla birlikte, güvenlik güncellemeleri artık Google Play Store’dan yüklenebilecektir.
Nokia 8.3 5G özellikleri
Nokia’nın 5G destekli ilk telefonu olan Nokia 8.3, 6.81 inç boyutundaki FullHD+ ekranla geliyor. Oldukça geniş boyutlu ekran, adaptif HDR desteği sayesinde ışık yoğunluğuna bağlı olarak kontrastı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonda 6/8 GB RAM-64/128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanı da artırılabiliyor.
Kasasında dörtlü arka kamera paketi kullanan Nokia 8.3, 64 megapiksel çözünürlüklü ana sensöre ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında f/1.89 diyafram açıklığına sahip sensöre; 12 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera destek oluyor.
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Apple
M1 işlemcili Apple Mac cihazları Bluetooth sorunu sonunda çözüldü
M1 işlemcili yeni Apple Mac bilgisayarları için macOS Big Sur güncellemesi geldi. Yeni gelen güncelleme Bluetooth sorunu için de önemli bir çözüm getiriyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: M1 Mac üzerinden Linux işletim sistemi çalıştırmak mümkün
Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar önerileri için de bu listeye bir göz atabilirsiniz.
Apple firmasının işletim sisteminin 11.2 versiyonu büyük bir güncelleme değil. Ancak bazı önemli çözümleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de daha önceden bahsettiğimiz kablosuz bağlantı sorunlarına gelen çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki Apple firması, v11.2 ile beraber Bluetooth özelliğinin daha stabil çalıştığını not düşüyor.
Big Sur v11.2 aynı zamanda kullanıcıların M1 işlemcili Apple Mac mini 2020 cihazlarını HDMI’dan DVI’ya çevirici ile harici monitöre bağlarken aldığı siyah ekran sorununa da çözüm getiriyor. Bunun dışında ise Fotoğraflar uygulamasında görüntülerindeki ProRAW formatıyla alakalı sorunlar da çözülmüş gibi duruyor. Ayrıca iCloud Drive senkronizasyon sorunları ve Sistem Tercihlerinin şifre girilmesinin ardından açılmasındaki sorunlar da düzeltilenler arasında.
İşletim sisteminin yeni yazılım güncellemesi 11.2 versiyonunu indirmek için de aynı Sistem Tercihlerine gitmek gerekiyor. Özellikle de sözü geçen Bluetooth sorunlarını yaşayan M1 işlemcili MacBook veya Mac mini cihazlarına sahip olanlar bu güncellemeyi en kısa sürede yüklemek isteyeceklerdir.
Bunlar dışında M1 cihazlarındaki başka bir hata olan ekran koruyucusunun rastgele belirmesinden ise bahsedilmiyor. Dolayısıyla bazı kullanıcıların yaşadığını bildirdiği bu hatanın çözümü için biraz daha beklemek gerekecek gibi.
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