Samsung Galaxy A50s modelinin Geekbench skoru görüldü

Samsung, Galaxy A50s modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, bu yıl Şubat ayında Galaxy A50‘yi piyasaya sürmüştü. Güney Koreli teknoloji devinin yakın bir zamanda Geekbench‘te ortaya çıkan yenilenmiş Galaxy A50s’i sunacak gibi görünüyor.

Galaxy A50s modeli testte SM-A507FN olarak adlandırılıyor. Telefonun Geekbench tekli ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 1.685 ve 5.446 puan almış gözüküyor.

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Samsung Galaxy A50s bize neler sunuyor?

Samsung Galaxy A50s, Exynos 9610 SoC, 4GB RAM ve Android Pie özelliklerine de sahip olacağı görünüyor. Bu özellikler hali hazırda piyasada olan A50 ile aynı olsa da A50s muhtemelen farklı kameralarla, ekranla ve pille gelmesi bekleniyor.

Samsung, henüz A50s’in piyasaya ne zaman sürüleceği hakkında bir bilgi olmasa da bu tarihin çok uzak olmadığını söylemek gerekir.

Samsung Galaxy A50’linin özellikleri şu şekildeydi:

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Ekran: 6.4-inç; FHD+ 1080 x 2340, 19.5:9, Super AMOLED + ekrandan parmak izi

İşlemci: Exynos 9610 (4x Arm Cortex-A73 2.3GHz + 4x Arm Cortex-A53 1.7GHz)

Grafik Birimi: ARM Mali-G72 GPU

Bellek: 4/ 6 GB

Depolama: 64/128 GB+ microSD desteği

Batarya: 4000 mAh+ 15W hızlı şarj

Ön Kamera : 25MP, f/2.0

Arka Kamera: 25MP, f/1.7, 5MP, f/2.2, 8MP, f/2.4 ultra geniş açılı kamera

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