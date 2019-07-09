Google Asistan yeni güncellemesi ile sade bir arayüze kavuşuyor

Google Asistan, Google tarafından ilk olarak Pixel cihazları ile gördüğümüz ve günümüzde ev aletinden saatlere kadar girmiş bir asistan servisidir. İlk geldiğinde yalnızca telefonlara hizmet verse de günümüzde ev aletlerinden otomobillere kadar yayılmış durumda.

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Google Asistan alacağı yeni güncelleme ile ufak değişiklikler barındıran sade bir arayüze geçiyor. Bununla birlikte Android Q Geliştirici Ön izlemesi 5. sürümünde tam ekran navigasyon barı ile de uyumlu hale getirilmiş durumda.

Eski Arayüz

Yeni Arayüz

Arayüz güncellemesine ilk baktığımız zaman asistan penceresindeki gereksiz boş alanın kaldırarak daha dolu ufak bir pencereye sığdırıldığını ve kullanıcı profil resminin eklendiği dikkat ediliyor. Bununla birlikte örneğin “Bugün hava kaç derece?” sorusunu sorduğunuz zaman pencere büyürken şuan sadece asistan penceresinde yer alıyor.

Android Q Geliştirici Ön izlemesinin üçüncü sürümünde tam ekran hareketlerinin etkinleştirildiği ve navigasyon barının tek bir çubuktan ibaret olduğunu görmüştük. Dördüncü sürümde de Google Asistanın açılabilmesi “Hey Google!” diyerek veya ana ekrandaki Google ikonuna dokunarak sağlanıyordu. Beşinci sürümle birlikte artık telefonunuzun sol alt köşesinden sağ üst köşeye doğru (tam tersi de olur) kaydırmanızla açılabiliyor.

Geliştirici Konferansında tanıtılan özellikler yer alıyor mu?

Google I/O geliştirici konferansında tanıtılan Google Asistanın navigasyon barında yer aldığı güncelleme hakkında henüz yeni bir bilgi yok. Konferansta bu güncellemenin önümüzdeki sene veya bu sene Pixel 4 serisi ile tanıtılabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu güncelleme asistan penceresini açmaya gerek kalmadan navigasyon barından sizi dinleyebiliyor ve buradan komut alabiliyordu. Tam ekran hareketleri açık olduğu zaman ne gibi tepki vereceği bilinmiyor olsa da önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgi sahibi olacağız.