Samsung Vietnam, şirketin yeni bütçe dostu olması beklenen telefonu Galaxy A24‘ü sessiz sedasız duyurdu. Daha önce telefonla ilgili çeşitli raporlar ve sızıntılar olmuştu. Ancak Samsung, telefonun Vietnam’daki fiyatını açıklamadı. Şirket ayrıca küresel pazarlarda bulunabilirlikle ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. Belirtilmemiş sekiz çekirdekli bir yonga setinden güç alan Galaxy A24, tek bir depolama seçeneği ve iki RAM seçeneğiyle beraber geliyor.

Yeşili, Siyahı, Gümüş ve Bordo renk seçenekleriyle sunulan Samsung Galaxy A24, 6GB + 128GB ve 8GB + 128GB olmak üzere iki depolama seçeneğiyle sunuluyor.

İçindekiler Samsung Galaxy A24 teknik özellikleri

Samsung Galaxy A24 teknik özellikleri

Infinity-U çentikli 6,5 inç Super AMOLED full-HD+ (1080 x 2340 piksel) ekran paneline sahip olan Samsung Galaxy A24, 1000 nit tepe parlaklığı sunuyor. Ayrıca telefon büyük olasılıkla en son Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile gelecek.

2.2GHz saat hızında çalışan belirtilmemiş sekiz çekirdekli bir yonga seti ile güçlendirilen Samsung Galaxy A24, 8GB’a kadar RAM ve microSD kart aracılığıyla 1TB’a kadar genişletilebilen 128GB dahili depolama alanı ile geliyor. Telefon gücünü ise MediaTek Helio G99 yonga setinden alacak.

Samsung Galaxy A24’ün üçlü arka kamera ünitesi 50 megapiksel birincil sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro lens içeriyor. Kamera kurulumu, arka panelin sol üst köşesinde, LED flaş panelinin yanı sıra ayrı dairesel yuvalarda dikey olarak geliyor. 13 megapiksel ön kamera lensi, ekranın üst kısmında merkezi olarak hizalanmış bir su damlası çentik tasarımına sahip.

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Samsung, Galaxy A24 telefonun şarj detaylarını doğrulamamış olsa da, telefonun 5.000 mAh bataryaya sahip olduğu doğrulandı. Telefon, 25 W hızlı şarj desteğine sahip.

Galaxy A24 Dual-SIM, 4G, WiFi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Beidou ve Galileo bağlantı özelliklerini destekliyor. Akıllı telefon ayrıca bir USB Type-C (2.0) bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı içeriyor. 195 gram ağırlığındaki telefon 162.1mm x 77.6mm x 8.3mm boyutlarında.