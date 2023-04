Samsung’un sunucularında yer alan ilk One UI 5.1.1 üretici yazılımının firmanın bir sonraki katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri üzerinde test edildiği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, iki cihaz da Android 13 üzerine kurulu One UI 5.1.1 sürümüyle kutudan çıkacak.

Görünüşe göre Galaxy S23 serisiyle One UI 5.1’i tanıtan Samsung, yeni katlanabilir telefonlarıyla birlikte One UI 5.1.1’i tanıtacak. Yazılımın, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5’in piyasaya sürülmesinden birkaç gün sonra mevcut Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler içinde de yayınlanabileceği düşünülüyor. Zira One UI 5.1 sürümünde de aynısı olmuştu.

One UI 5.1.1’in getireceği yeni özellikler hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Beklentiler Samsung’un cihazlarda önyüklü olarak sunduğu Hava Durumu, Galeri, Telefon gibi uygulamalarda bazı iyileştirmeler olması yönünde. Bununla birlikte asıl odak noktasının performans olacağı düşünülüyor.

One UI 5.1.1 sürümü görsel bir yenilikten ziyade, kaputun altındaki iyileştirmelerle bizleri karşılayabilir. Samsung’un One UI arayüzü zaten dolu dolu özelliklere sahip. Samsung artık arayüz yenilikleri yerine performans iyileştirmelerine ağırlık verecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte yeni Galaxy Z Fold ve Flip modelleri yenilenen yazılımdan çok daha fazlasıyla gelecek. Diyete giren cihazlar, yeni menteşe yapısı sayesinde incelecek ve hafifleyecek. Bununla birlikte cihazlar boşluksuz katlanabilecek ve katlanma çizgisinin belirginliği önemli ölçüde azaltılacak.

Samsung’un katlanabilir telefon pazarında Vivo ve Huawei ile kıran kırana bir rekabet içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir zamanlar katlanabilir telefon pazarında tek başına at koşturan Samsung, Huawei Mate X3 ve Vivo X Fold modelleriyle beraber önemli bir rekabete maruz kalmış durumda. Bakalım Samsung bu güçlü modellere nasıl karşılık verecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung One UI 5.1.1 sürümünde neler sunacak?