Akıllı Telefonlar
Realme 6i, 17 Mart’ta tanıtılıyor
Çin’li şirketin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Realme 6i lansmanının 17 Mart‘ta gerçekleştirileceği belirtildi. Realme, serinin devamı olan Realme 6 ve 6 Pro modellerini ise geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.
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Realme 6i, dünyanın ilk Helio G80 işlemcili akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor
Telefona güç verecek olan Helio G80 işlemci seti geçtiğimiz ay tanıtıldı ve ilk olarak Realme 6i modelinde kendine yer edinmeyi başardı. Şirket tarafından yayınlanan başka bir fotoğraf, Realme 6i‘nin 18W hızlı şarj desteğiyle geleceğini gösteriyor. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin ve USB Type-C bağlantı noktasının bulunduğu ise görsel tarafından doğrulanıyor.
Realme tarafından paylaşılan diğer bir görsele göre telefonda 4’lü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğe sahip olacak. Diğer kameraların özellikleri hakkında ise şu an için bir bilgi bulunmuyor. Cihaz, 164,5 x 75,5 x 9 mm boyutlarına ve 195 gram ağırlığa sahip. Ayrıca telefonun 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.
Realme 6i modelinin Çin ve Hindistan piyasası dışında, ABD, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinde de satışı olması bekleniyor. Telefonun 17 Mart’ta Çin’de gerçekleştirilecek olan resmi lansmanı sonrası tüm özelliklerini, fiyatını ve diğer teknik detaylarını tekrardan paylaşıyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Realme 6i, Geekbench testiyle ortaya çıktı!
Kısa süre önce tanıtılan Realme 6 serisi, ekran ve kamera yetenekleri sayesinde ilgi çekmeyi başarmıştı. Bu ailenin daha ekonomik modeli olan Realme 6i ise Geekbench testleriyle bir kez daha ortaya çıktı!
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Realme 6i performansı Geekbench testinde detaylandı!
Orta seviye özelliklere sahip Realme 5i, özellikle 4 arka kamerasıyla akıllı telefon pazarında dikkat çeken bir temsilci olarak yer alıyor. Bu modelin halefi niteliğindeki Realme 6i modeli ise performans test uygulaması Geekbench üzerinden görüntülendi. RMX2040 model numarasıyla görüntülenen telefonun MediaTek Helio G70 işlemci, 4 GB RAM ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Performans tarafında ise cihazın tek çekirdekte 345, çoklu çekirdek performansında ise 1.293 puan aldığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ortaya çıkan telefonun Realme 5i’den büyük bir farkının olmadığı görülüyor. Realme 6i’nin su damlası çentikli ekran, 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerini koruyacağı bildiriliyor. Realme 5i modelinin microUSB girişi ise bu modelde de bir dezavantaj olarak bulunuyor.
Realme 6i modelinin yanı sıra, Geekbench testlerinde isimsiz bir Realme modeli daha ortaya çıktı. Realme XT’nin devamı niteliğinde olduğu tahmin edilen cihazın 8 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon serisi işlemci dışında teknik detayı bulunmuyor. Tek çekirdekte 570, çoklu çekirdekte ise 1.683 puan alan telefonun detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a, tanıtım afişleriyle ortaya çıktı!
Son olarak I/O 2020 etkinliğini iptal eden Google, yeni ürünlerini resmi olarak duyurmak için aceleci davranmıyor. Markanın orta seviyeye hitap edecek olan yeni akıllı telefonu Google Pixel 4a, bu sefer de tanıtım afişleriyle ortaya çıktı!
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Google Pixel 4a, birden fazla özellik seçeneğine sahip olacak!
Google Pixel 4a modeline ait olduğu belirtilen canlı görüntüler, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntıda paylaşılmıştı. Akıllı telefon dünyasının sızıntılarıyla ünlü ismi Evan Blass’ın son paylaşımı ise telefon ile ilgili daha fazla bilgi veriyor. Google’ın tanıtım sonrası yayınlamayı planladığı afişleriyle karşımıza çıkan Pixel 4a’nın delikli ekran yapısı ve tasarım detayları dikkat çekiyor. Beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip telefonun güç butonu ise görünüşe göre farklı renklerle gelecek.
Google Pixel 4a, teknik özellikleri tarafında ise 4G ve 5G sürüm olmak üzere 2 farklı versiyon ile satışa sunulacak. Raporlarda bulunan 4G destekli modelde Qualcomm Snapdragon 730 işlemci, 4/6 GB RAM ve 64 GB depolama olacağı belirtiliyor. Ayrıca her iki versiyonda 5.8 inç Full HD+ LCD ekran ve 12 megapiksel çözünürlüklü tek arka kamera bulunacak. Bu kameranın yazılımsal olarak gelişmiş yeteneklere sahip olduğu ve çoklu kamera kurulumunu aratmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Google Pixel 4a’nın satış fiyatı ise diğer Pixel serisi cihazlara göre oldukça uygun görünüyor. Orta seviye özellikler barındıran cihaz, tanıtım afişlerine göre 399 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Öte yandan iptal edilen Google I/O 2020‘de tanıtılması beklenen cihazın ne zaman karşımıza çıkacağı ise henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Mi 8 serisi için Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başladı
Xiaomi kullanıcılarının bildirdiği üzere, Mi 8 serisi için MIUI 11 ve Android 10 güncellemesi nihayet stabil haliyle yayınlanmaya başladı. Önce Mi 8 Lite için yayınlanan güncelleme şimdi de Mi 8 modeli için yayınlanmaya başladı.
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Mi 8 serisi için Android 10 güncellemesi ne kadar stabil
Bu günlerde bazı modellerindeki güncellemelerde, stabilizasyon konusunda problemler yaşayan Xiaomi, Mi 8 serisi için yayınlanan güncellemenin stabil olduğunu; fakat bazı 3. parti yazılımlarda uyumluluk sorunları yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca ne olur ne olmaz diye kişisel verilerinizi yedeklemeniz de olası bir güncelleme hatasından negatif olarak etkilenmenin önüne geçmenizi sağlayabilir. Güncelleme, işletim sistemi ve arayüz güncellemelerinin yanı sıra, Google’ın Ocak ayında sunduğu güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Haliyle bu kadar güncellemenin bir arada olmasından dolayı yüklenecek dosya boyutu 2.1 GB civarında. Bu yüzden güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli boş alanın mevcut olduğundan emin olmanız faydalı olabilir. Güncelleme yavaş yavaş kullanıcılara açılmaya başlandığı için henüz güncellemeyi cihazınızda göremiyorsanız endişelenmeyin çünkü kısa bir süre içinde dünya çapında yayınlanmış olacaktır diye tahmin ediyoruz.
2018 yılının Mayıs ayında piyasaya çıkan Mi 8, neredeyse 2 yaşına gelmesine rağmen hala beğenilen ve güncelliğini koruyan bir model. 6,21 inç çentikli ekran ve Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi ile sunulan model, Sony’nin IMX 363 sensörünü kullanan iki adet arka kameraya ve 3400 mAh bataryaya sahip. Xiaomi’nin ise Samsung’un aksine eski amiral gemisinin arkasında durup Android 10 güncellemesini Mi 8 modelleri için yayınlaması bizce iyi bir hamle. Bildiğimiz üzere Samsung’un şuanda 2 yaşına gelen çoğu modeli, Android 10 güncellemesi için yayınlanan listeye dahil edilmedi. Çinli üretici Xiaomi’nin bu tip güncelleme hamleleri; satın aldıkları cihazlarda güncellemelerin erkenden sunulmasını isteyen kullanıcılar için markayı, Samsung’un bir adım önüne geçiriyor.