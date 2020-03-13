Realme 6i, 17 Mart’ta tanıtılıyor

Çin’li şirketin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Realme 6i lansmanının 17 Mart‘ta gerçekleştirileceği belirtildi. Realme, serinin devamı olan Realme 6 ve 6 Pro modellerini ise geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

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Model numarası RMX2040 olan ve Realme 6i olduğu iddia edilen bir akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde Geekbench‘te görülmüştü. Testlerde Helio G70 işlemci ile destekleneceği öne sürülen modelin, Helio G80 işlemci setine sahip olacağı kesinlik kazandı. Çin’li şirket, Realme 6i’nin tanıtımını 17 Mart‘ta gerçekleştireceğini Facebook sayfaları üzerinden resmi olarak yayınladı.

Realme 6i, dünyanın ilk Helio G80 işlemcili akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor

Telefona güç verecek olan Helio G80 işlemci seti geçtiğimiz ay tanıtıldı ve ilk olarak Realme 6i modelinde kendine yer edinmeyi başardı. Şirket tarafından yayınlanan başka bir fotoğraf, Realme 6i‘nin 18W hızlı şarj desteğiyle geleceğini gösteriyor. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin ve USB Type-C bağlantı noktasının bulunduğu ise görsel tarafından doğrulanıyor.

Realme tarafından paylaşılan diğer bir görsele göre telefonda 4’lü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğe sahip olacak. Diğer kameraların özellikleri hakkında ise şu an için bir bilgi bulunmuyor. Cihaz, 164,5 x 75,5 x 9 mm boyutlarına ve 195 gram ağırlığa sahip. Ayrıca telefonun 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Realme 6i modelinin Çin ve Hindistan piyasası dışında, ABD, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinde de satışı olması bekleniyor. Telefonun 17 Mart’ta Çin’de gerçekleştirilecek olan resmi lansmanı sonrası tüm özelliklerini, fiyatını ve diğer teknik detaylarını tekrardan paylaşıyor olacağız.