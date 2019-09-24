Samsung Galaxy A20s resmen tanıtıldı!

Samsung Galaxy A20s modeli global bir lansmanla tanıtıldı ve özellikleri ortaya çıktı. Telefon ilk olarak geçtiğimiz hafta Malezya’da tanıtılmıştı.

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Samsung Galaxy A20s özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un yenilenen Galaxy A serisinin en yeni üyelerinden Galaxy A20s, 6.5 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde Infinity-V tasarımlı LCD bir ekranla geliyor. Telefon gücünü Qualcomm‘un alt seviye işlemcilerinden Snapdragon 450‘den alıyor. Cihaz 3/4 GB RAM ve 32/64 GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasaya sürülüyor.

Ön kamerası 8 MP (f/2.0) çözünürlüğünde olan akıllı telefonun arkasında ise üçlü kamera kurulumuna yer (13 MP (f/1.8) ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü) verilmiş. Cihazın 4,000 mAh büyüklüğündeki büyükçe bataryası 15W hızlı şarj desteği de sunuyor.

Telefon kutusundan Android 9.0 Pie üzerine kurulu Samsung One UI arayüzüyle çıkacak. €150 fiyat etiketiyle satılan telefon siyah, mavi, yeşil ve kırmızı renkleriyle piyasada olacak.