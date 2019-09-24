Samsung Galaxy A20s resmen tanıtıldı!

Samsung Galaxy A20s resmen tanıtıldı!

24 Eylül, 2019 Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy A20s modeli global bir lansmanla tanıtıldı ve özellikleri ortaya çıktı. Telefon ilk olarak geçtiğimiz hafta Malezya’da tanıtılmıştı.

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Samsung Galaxy A20s özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un yenilenen Galaxy A serisinin en yeni üyelerinden Galaxy A20s, 6.5 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde Infinity-V tasarımlı LCD bir ekranla geliyor. Telefon gücünü Qualcomm‘un alt seviye işlemcilerinden Snapdragon 450‘den alıyor. Cihaz 3/4 GB RAM ve 32/64 GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasaya sürülüyor.

Samsung Galaxy A20s

Ön kamerası 8 MP (f/2.0) çözünürlüğünde olan akıllı telefonun arkasında ise üçlü kamera kurulumuna yer (13 MP (f/1.8) ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü) verilmiş. Cihazın 4,000 mAh büyüklüğündeki büyükçe bataryası 15W hızlı şarj desteği de sunuyor.

Telefon kutusundan Android 9.0 Pie üzerine kurulu Samsung One UI arayüzüyle çıkacak. €150 fiyat etiketiyle satılan telefon siyah, mavi, yeşil ve kırmızı renkleriyle piyasada olacak.

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