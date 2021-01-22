Samsung Galaxy A12 modeli Türkiye’de satışa sunuldu

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A12 modelini Türkiye‘de satışa sundu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Lansmanının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçen Samsung’un Galaxy A12 modeli, damla çentikli standart bir tasarıma sahip. Temel ihtiyaçlar için çıkarılmış olan akıllı telefon, artık Türkiye’de de elde edilebiliyor.

Samsung Galaxy A12 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde damla çentikli 1600 × 720 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.

Telefonun arka kısmında ise dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda; 48 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcısı yer alıyor.

Gücünü MediaTek yapımı Helio P35 işlemciden alan Samsung Galaxy A12, birden çok RAM seçeneği (3GB / 4GB / 6 GB) ve 32GB / 64GB / 128 GB şeklinde üç ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca yan tarafında bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy A12 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç, 1600 × 720 piksel, HD+ Infinity-V

İşlemci: MediaTek yapımı Helio P35

RAM: 3GB / 4GB / 6GB

Depolama: 32GB / 64GB / 128 GB

Ön Kamera: 8MP

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 5.000mAh, 15W şarj

Boyutlar: 164 x 75,8 x 8,90 mm

Ağırlık: 205 gram

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD),

Renkler: Beyaz, Yeşil, Siyah,

Fiyat: 2899 TL

Beyaz, Yeşil ve Siyah renkleri olmak üzere üç farklı renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy A12 modeli ülkemizde büyük bir satış kanalında 4 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonu 2899 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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