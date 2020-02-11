Samsung Galaxy A11, 3 arka kamera ile geliyor!

Bu yıl yapılacak MWC 2020 etkinliğine teknolojiden çok Koronavirüs damga vurdu. Ericsson ve LG‘den sonra fuara katılmayacak firmalar arasına grafik sektörünün lider üreticisi Nvidia da katıldı.

Fuarın ana sponsorlarından biri olan Nvidia, bugün itibariyle www.blogs.nvidia.com üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Firma, Koronavirüs tehlikesine dikkat çekerek çalışanlarını bu yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek MWC 2020 etkinliğine göndermeyeceğini fuar yönetimine bildirdiğini açıkladı. Açıklamada “MWC etkinlik yöneticisi GSMA‘ya çalışanlarımızı bu yılki etkinliğe göndermeyeceğimizi bildirdik. Koronavirüs çerçevesinde toplum sağlığı riskleri göze alındığında, meslektaşlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir. MWC Barcelona, dünyanın en önemli teknoloji konferanslarından biri. Biz de yapay zeka, 5G ve vRAN teknolojileri ile ilgili çalışmalarımızı sektörle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. Etkinliğe katılmadığımız için çok üzgünüz, ancak doğru kararın bu olduğuna inanıyoruz. GSMA’nın tüm katılımcıların güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarına minnettarız.” ifadelerine yer verildi.

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Fuara katılmayacağını açıklayan ilk Amerikan menşeli marka olan Nvidia, yapay zeka alanında yapılacak 10 ayrı oturuma ev sahipliği yapma amacıyla GSMA ile ortaklığa gitmişti. Aynı zamanda Yapay Zeka İnovasyon Merkezi ile katılımcılara 5G ve yapay zeka alanında deneyimler sunmayı vadeden firma maalesef tüm bunlardan vazgeçti. Elbette yapay zeka ile ilgili oturumların Nvidia çalışanları olmadan yapılması da söz konusu olabilir.

Qualcomm, Lenovo, Motorola, Xiaomi, Vivo ve Honor gibi pek çok marka fuara katılacağını açıkladı. Yinede bu yıl Nvidia gibi büyük oyuncuların katılmamasıyla öncekilerden farklı ve eksik bir MWC etkinliği olacağa benziyor.