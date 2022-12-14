Samsung bu hafta içerisinde uygun fiyatlı A serisi cihazlarını tanıtacak. Samsung Galaxy A04 ve Samsung Galaxy A04e ülkede 10.000 Hindistan Rupisinden daha uygun bir fiyata satılacak. Her iki cihazda global pazara çoktan sürüldü bundan mütevellit cihazlarla ilgili elimizde bilgiler var.

İçindekiler Samsung Galaxy A04 ve A04e Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A04 ve A04e Teknik Özellikleri

Her iki cihazda Samsung’un “Infinity-V” ismini verdiği damla çentikli bir tasarımla birlikte geliyor. Damla çentikli ekran 6.5 inç büyüklük, IPS LCD panel, HD+ çözünürlük ve 60hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Her iki cihazda ikili bir arka kamera dizilimine sahip. Samsung Galaxy A04’te 50 MP çözünürlükte ve f1.8 diyafram değerine sahip ana kamera bulunurken Samsung Galaxy A04e’de 13 MP çözünürlükte bir ekran bulunuyor. İki cihazda da selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir kamera kullanılmış.

Samsung Galaxy A04 kaputun altında Samsung Exynos 850 yonga setine sahip. Samsung Galaxy A04e ise henüz ismi bilinmeyen sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip. Her iki cihazda 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip.