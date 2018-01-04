Samsung Galaxy S9’da Bulunacak Yeni Nesil Exynos 9810 Yonga Seti Tanıtıldı!

Daha öncesinde 4 Ocak tarihinde tanıtılacağı duyuruan Samsung’un 9. nesil Exynos yonga seti nihayet ortaya çıktı. Önemli geliştirmeler ile gelecek olan Exynos 9810, ilk olarak Samsung Galaxy S9 ailesinde karşımıza çıkacak.

Samsung, Seul’de yaptığı lansman ile nihayet yeni neil Exynos yonga setini tanıttı. Özellikle Samsung’un Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note9 modellerinde kullanılacak olan bu yonga seti, Exynos 9810 adını taşıyor. İkinci nesil 10nm FinFET üretim bandından çıkan Snapdragon 845 rakibi, 2.9 GHz hızına çıkabiliyor. Belirtilene göre Exynos 8895’e göre tek çekirdek performansını iki kat, çoklu çekirdek performansını ise %40 arttırmış olan Samsung, 2.3 Ghz olan hızı da 2.9 GHz’e artırmış oldu.

Sinir ağı üzerinden yapay zekaya da sahip olacak 9810’da fotoğraf, 3D yüz ve surat üzerinden yüz tanıma sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Hem yazılımsal hem donanımsal olarak hibrit bir yüz tanıma sisteminden bahsedilen Exynos 9810’da yüz ile cihazı açmanın mümkün olacağı belirtiliyor. Buradan hareket ile 2018 yılı Samsung markalı üst seviye telefonlarda, yani Galaxy S9, S9+ ve Galaxy Note9’da 3D yüz tanıma teknolojisi olacağını söyleyebiliriz.

360 derecelik UHD, yani 4K canlı yayın desteğini de sunan Samsung Exynos 9810, 1.2 Gbps LTE modem barındırıyor. Cat.18 LTE desteği sayesinde 1.2 Gbps indirme ve 200 Mbps yükleme hızına sahip. 120 fps’te 4K video oynatma detayının yanı sıra 4x M3 çekirdeği barındıran yonga setinin toplam 8 çekirdekli yapıda olduğunu da belirtmiş olalım. Bakalım özellikle Galaxy S9 ile beraber Exynos 9810 neler yapabilecek hep beraber göreceğiz.