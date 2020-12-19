Samsung Exynos 2100 işlemcisinin tanıtım tarihi belli oldu

Samsung, merakla beklenen yeni işlemcisi Exynos 2100 için ilk resmi duyuruyu yaptı ve tarihi verdi. Şirket, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşıma göre yeni işlemcisini yeni yılın başında tanıtacak.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!

reklam

Güney Kore merkezli teknoloji devi gelecek nesil amiral gemisi akıllı telefonlar için geliştirdiği yonga seti ile ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Şirket, yaptığı paylaşımda “Yepyeni bir Exynos geliyor” ifadesine yer verdi ve yeni yonga setinin 12 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca yeni işlemci ‘Exynos 2100’ adıyla piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Samsung, bu zamana kadar Exynos yonga setlerinin Snapdragon yonga setlerine göre daha düşük performans göstermesi yüzünden tepki toplamıştı. Şirket, bu sebeple yepyeni bir mobil yonga seti geliştirmeye odaklandıklarını açıklamıştı. Basına sızan bilgilere göre Samsung Exynos 2100 işlemcisi, Snapdragon 888 ve A14 Bionic gibi 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek.

#Exynos_is_back

A whole new Exynos is coming.

January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru — Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 18, 2020

Basına sızan bilgilere göre yeni işlemci, 1 + 3 + 4 çekirdek düzenini kullanacak. İşlemcide bir ARM X1 ana çekirdek (2,91 GHz), üç Cortex A78 performans çekirdeği (2,81 GHz) ve 4 Cortex A-55 çekirdeği (2,21 GHz) yer alacak. Yonga setinin grafik bölümündeyse Mali-G78 bulunacak.

Samsung’un yeni yonga seti, yine Ocak ayında tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisinde boy göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Teknoloji devi, yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisini bazı ülkelerde Snapdragon işlemcili halini, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede ise Exynos işlemcili haliyle satışa sunacak.