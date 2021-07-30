Akıllı Telefonlar
Samsung Doğruladı! | Bu Yıl Yeni Bir Galaxy Note Görmeyeceğiz!
Samsung’un, yılın 2. yarısında en çok beklenilen, merak edilen ve bugüne kadar sektöre öncü olmuş modeli olan Galaxy Note serisinin yeni üyesini maalesef bu yıl göremeyeceğiz. Şirket bu yıl Note serisi yerine, kalemle kullanılabilecek olan yeni Galaxy Z Fold serisine odaklanacağını açıkladı. Note serisini önümüzdeki yıl görüp görmeyeceğimiz hakkında ise kesin bir bilgi vermeyen Samsung, Note serisiyle ilgili kapıyı açık bırakmaya devam edecek gibi gözüküyor.
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Samsung, Note serisine odaklanmak yerine, Note serisine has olan özellikleri diğer cihazlarda da sunmaya çalışacak
Resmi ünvanıyla Samsung Electronics’in Mobil Komünikasyon Müdürü Dr. TM Roh, Samsung’un değişen trendleri yakalayabilmek için artık Note cihazlara has olan özellikleri, markanın diğer cihazlarına da entegre etmeye başlayacaklarını belirtti. Aynı zamanda bu sene yeni bir Galaxy Note görmeyeceğimizi de açıklayan Roh, önümüzdeki yıla dair herhangi bir pozitif veya negatif sinyal de vermedi. Roh tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ise, insanların kafalarındaki soru işaretleri daha da artmaya başladı.
Şüphesiz ki Samsung, katlanabilir cihazlara ciddi bir önem vermeye başladı. 3. jenerasyon olarak karşımıza çıkacak olan Z Fold 3 ve Flip 3 de Samsung’un öne çıkarmak istediği cihazlar arasında olacak. Samsung tarafından yapılan açıklamalar da göz önüne alındığında, 11 Ağustos’ta yapılacak olan Galaxy Unfold etkinliği Samsung fanları açısından geçmişte olduğundan çok farklı karşılanacak. Ayrıca yeni bir Galaxy Note görememenin burukluğu da birçok Galaxy Note kullanıcısı için hayal kırıklığı yaratabilir.
Galaxy Note serisi neden bu kadar önemli
Samsung’un Galaxy Note serisi ilk olarak 2011 yılında duyurulmuştu ve o günden bugüne Galaxy Note serisi akıllı telefon pazarında çok önemli bir yere sahipti. Note cihazlar phablet olarak adlandırılan boyutlarına rağmen, kalemle kullanabilme gibi sektörde eşi olmayan özelliklere sahipti ve akıllı telefon sektörüne yön veriyordu. Bu gibi özellikleriyle birçok insanın cebine girmeyi başaran Note serisi haliyle Samsung için stratejik bir öneme de sahipti. Fakat şimdi Note ailesi, yerini katlanabilir cihazlara bırakacak. Bu durumun Samsung’a uzun vadede nasıl bir etkisinin olacağı merak konusu çünkü Samsung şuana kadar piyasaya çıkardığı hiçbir katlanabilir telefonla aradığı başarıyı yakalayamadı. Ve bize kalırsa kısa vadede Note serileri kadar başarı yakalayabilmeleri de mümkün görünmüyor.
Son yıllarda yanlış stratejiler izlemeye devam ettiğini düşündüğümüz Samsung, umarız bu çok tartışılan kararla başarılı bir hamle yapmıştır ve umarız Note serisini ürün gamından çıkarmış olması sektörde yeniden iyi bir pozisyona gelmelerine yardımcı olur.
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Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo 2’nin Fotoğrafları Sızdırıldı!
Surface Duo, 2020’nin hem en ilginç hem de en başarısız cihazlarından biriydi ancak Microsoft denemekten vazgeçmiyor. Şirket, piyasaya sürülmesine daha aylar varken sızdırılan yeni bir model üzerinde çalışıyor. İddiaya göre bu modelin adı ‘Microsoft Duo 2’. Microsoft Surface Duo 2’nin prototipi gibi görünen bir video çevrimiçi olarak yayınlandı ve Windows Central’ın söz konusu görüntülerinin meşru olduğuna inanmak için nedenleri var.
Surface Duo 2, orijinal ürünün çift ekranlı tasarımını koruduğu görünüyor, ancak bu sefer arkada yeni bir üçlü kamera kurulumu var. Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kameralarla eşleştirilmiş bir ana kamera da söylentilerden birisi . Önceki modelde, Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kamerası bulunmayan tekli kamera sistemi kullanması eleştirilmişti.
Kamera modülünün kendisi oldukça büyük ve seçilen renkten bağımsız olarak siyah camla kaplanmış. Her zamanki LED flaş ve bir lazer otomatik odaklama sistemi ile birleştirilmiş.
Diğer harici değişiklikler arasında, artık güç düğmesine gömülü olduğuna inanılan parmak izi okuyucunun konumlandırılması ve Surface Duo 2’nin sağ tarafındaki ortalanmış USB-C yuvası yer alıyor.
Surface Duo 2, Ekim Ayına Kadar Satışa Sunulacak
Microsoft Surface Duo 2’nin Eylül veya Ekim 2021’de üst düzey teknik özelliklerle (ve umarız daha iyi bir yazılımla) piyasaya sürülmesi planlanıyor. Liste Qualcomm’un Snapdragon 888’i, 5G ağ desteğini ve hatta temassız ödemeler için bir NFC desteğini içerecek.
Orijinal Microsoft Surface Duo, eski Snapdragon 855’i içeriyordu, bu nedenle dahili yükseltmeler hoş bir değişiklik olacak. Ekranlar muhtemelen biraz daha büyük ve çerçeveler daha ince olacak, ancak ürünün genel boyutu büyük ölçüde değişmeden aynı kalacak.
Microsoft’tan yakın zamanda yapılan bir patent başvurusu, şirketin çift ekranlı form faktörüne kickstand benzeri bir özellik eklemeyi denediğini öne sürdü. Surface Duo 2 bu kickstand tasarımına sahip değil, bu yüzden cihaz bu yıl içerisinde piyasaya çıktığında kickstand tasarımını cihazda göremeyeceğiz.
Görüntülere bakıldığında, Microsoft’un Surface Duo 2’yi buzlu siyah ve buzlu beyaz renklerinde sunması muhtemel görünüyor. Cihazın fiyatının ne olacağı henüz belli değil, ancak Microsoft’un 1.399 dolardan perakende satış yaptığı önceki modelden daha rekabetçi bir fiyat hedefleyeceğini umuyoruz.
Genel olarak iyileştirmelerle Surface Duo 2, önceki modelden çok daha çekici olabilir. Her ne kadar Galaxy Z Fold 3 gibi yapım aşamasında olan cihazlar olsa da, muhtemelen 2021’in en iyi telefonlarından biri olmayacak.
Microsoft’un, Galaxy Z Fold 3 gibi gerçekten katlanabilir bir ekranı tercih etmek yerine Surface Duo 2’de ayrı ekran kullanması bunun nedenlerinden biri.
İlk cihazda çeşitli yazılım güncellemeleri yapıldı ancak Android 11 henüz yayınlanmadı. Ve bu Surface Duo’yu çoklu görev, dokunmatikle ilgili sorunlar, kitap okuma modunda ekran kapanması ve parmak izi okuyucusunun donması gibi sorunları olan bir cihaz olarak anılmasını sağladı.
Surface Duo 2’nin kamera donanımları muhtemelen, telefoto, ultra geniş açı ve standart lens olarak çıkacak gibi görünüyor.
Bir Önceki Model Microsoft Surface Duo
Geçtiğimiz sene çıkan Surface Duo’yu hatırlamak gerekirse, 5.6 inç büyüklüğünde 2700 x 1800 piksel AMOLED bir ekrana sahip. Açıldığında ise 8.1 inç boyutuna ulaşan Surface Duo, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini barındırıyor. 6GB RAM ve dahili 128 veya 256 GB UFS 3.0 depolama alanı mevcut. Kamera açısından ise Surface Duo, 11 megapiksel f/2.0 diyafram ve 4K video kaydı ile karşımıza çıkıyor.
3577 mAh batarya ve 18W hızlı şarj teknolojisine sahip. Surface Duo, Android 10 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra cihaz parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliklerini de destekliyor. 145.2 mm x 93.3 mm x 9.9 mm boyutlarındaki Surface Duo, tam 250 gram ağırlığında.
Geçtiğimiz sene telefon geliştirmeye başlayan Microsoft, telefon geliştirmede diğer üreticilerin gerisinde kalıyor gibi görünüyor.
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Akıllı Telefonlar
TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör! (Hem De Giriş Segmentinde)
TCL 10 Plus’ın geçtiğimiz yılki başarısının ardından şüphesiz ki bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri de TCL 20 SE olmuştu. Özellikle TCL’in yerli üretim ilk akıllı telefonu olmasıyla da dikkat çeken bu 20 SE, giriş segmentinin beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde özelliklere sahip.
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TCL 20 SE, giriş segmentinde neler sunuyor?
TCL 20 SE, giriş segmentindeki rakiplerine karşı birçok artıya sahip. Zaten bu durumu, TCL 20 SE’nin kutu açılışını yaptığımızda da gözlemlemiştik. 10 Plus modeliyle gönüllerde taht kurmayı başaran marka, 20 SE modeliyle de benzer bir başarıyı yakalayabilir mi diye merak eden çok fazla kullanıcı var. Gelen yoğun talep üzerine bizler de zaten 20 SE modelini incelemeye aldık. Fakat bize kalırsa bu sefer TCL, çıkış fiyatını daha iyi belirlemeliydi. Çünkü 20 SE için belirlenen çıkış fiyatı bizim beklentilerimizin biraz üzerinde oldu. Yine de bizler fiyatın yine aşağı yönlü seyredeceğini tahmin ediyoruz.
64 GB dahili depolama ve 4 GB RAM ile sunulan cihaz yine giriş segmentinde bol diyebileceğimiz bir ROM değerine sahip çünkü bu segmentte genellikle 32 GB dahili depolama olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca cihazda Type-C girişi sunulması da bize kalırsa cihazın önemli artılarından biri olmuş. 3.5 mm kulaklık girişini burada TCL kullanıcıya sunmayı yine ihmal etmemiş. Fakat en dikkat çekici detay da ekran tarafında. 6.82 inç boyutunda devasa bir ekranla sunulan 20 SE, segmentinin en büyük ekranına sahip. Asıl ilginç olansa, bu ekranın 20.5 : 9 oranla sunulması. Sinematik ekran deneyimine yakın bir oran olan 20.5 : 9 ekran oranı, stereo hoparlörlerle de birleşince kullanıcılara gayet başarılı biz izleme deneyimi sunabiliyor. Ama şunu da belirtmeden de geçmeyelim ki; 20 SE modelinde sunulan ekran HD+. Maalesef bu noktada birçok kullanıcı ekran paneli HD+ yerine FHD+ olsaydı bu cihazı tercih etmeye daha istekli olabilirdi. Umarız TCL bu noktada kullanıcıların taleplerini de daha çok dikkate alır. Yine TCL’in NXT Vision özelliğiyle desteklenen bu ekran, 720p çözünürlüğe sahip olsa da, kolay kolay 1080p panelleri de aratmıyor.
İşlemci tarafında Snapdragon 460 yeterli olabiliyor mu?
Snapdragon 460’ın performansı kafalarda soru işareti yaratan unsurlardan biri. 2020 yılının başlarında Qualcomm tarafından giriş segmentine özel olarak üretilen bu işlemci, Snapdragon 662 kadar giriş segmentinde yüksek performans göstermese bile, MediaTek Helio P30 ve Helio P35 gibi işlemcilere nazaran çok daha iyi bir performans gösterebiliyor. Bu sayede giriş segmentindeki kullanıcının taleplerine çok daha iyi cevap verebiliyor. Ayrıca Snapdragon 460’ın sentetik testlerde aldığı puan da yine giriş segmenti için belirlediğimiz baraj puanların üzerinde kalıyor. Oyun performansı olarak da PUBG gibi zorlu oyunlarda bile, dengeli grafiklerde herhangi bir kasma veya takılma olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Cihazın ağırlığının 206 gram olması ve çok da ağır hissettirmemesiyle de uzun süreli kullanımda sizi rahatsız etmeyeceğini söyleyebiliriz. Cihazın 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması da yine uzun süreli kullanımda bir avantaj olarak geri dönüyor. Bu pili şarj etmeniz için kutuda sunulan şarj aletiyse 10W.
Cihazın ilginç yanlarından biri de sol tarafında bir asistan tuşunun konumlandırılmış olması. Bu sayede sesli bir şekilde değil de doğrudan asistanınıza ulaşmak isterseniz bu tuşu tercih edebiliyorsunuz. Böylelikle asistana ulaşmak çok daha kolay hale geliyor. Diğer bir ilginç nokta da cihazın parmak izi okuyucusunun arka kapakta konumlandırılmış olması. Son 3 – 4 yıldır pek göremediğimiz arka kapak üzeri fiziksel parmak izi okuyucuyu TCL 20 SE’de yeniden görüyoruz. Burada bulunan parmak izi okuyucu gayet hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Böylelikle cihazın kilidini hızlıca kaldırarak ana ekrana ulaşabiliyorsunuz.
Giriş segmentinde tersine şarj? Yok daha neler
Daha önce giriş segmentinde hiç görmediğimiz bir şekilde TCL 20 SE, tersine şarj özelliğine sahip. Böylelikle cihazın 5.000 mAh kapasiteli pilini adeta bir power bank gibi kullanabiliyoruz. Açıkçası bu özelliğin giriş segmentinde sunulmuş olması bizi şaşırttı. Fakat pil ömrü yönünden bu kadar avantajlı bir cihazın 10W hızlı şarja sahip olması bir dezavantaj olmuş çünkü cihazın şarjını fullemek istediğiniz zaman ciddi bir dolum süresiyle karşılaşıyorsunuz. Kısa süreli bir şekilde cihazı acil şarj edip dışarı çıkmanız gerektiği zaman maalesef bu noktada biraz yavaş kalıyor.
Cihazla ilgili genel düşüncemiz, fiyatın bir nebze da olsa azalması çok önemli olacak. Segmentine göre çok daha fazlasını sunmayı başaran TCL 20 SE, daha uygun fiyatla satılmaya başlanırsa giriş segmentinde çok tercih edilecektir.
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