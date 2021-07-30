Samsung Doğruladı! | Bu Yıl Yeni Bir Galaxy Note Görmeyeceğiz!

Samsung’un, yılın 2. yarısında en çok beklenilen, merak edilen ve bugüne kadar sektöre öncü olmuş modeli olan Galaxy Note serisinin yeni üyesini maalesef bu yıl göremeyeceğiz. Şirket bu yıl Note serisi yerine, kalemle kullanılabilecek olan yeni Galaxy Z Fold serisine odaklanacağını açıkladı. Note serisini önümüzdeki yıl görüp görmeyeceğimiz hakkında ise kesin bir bilgi vermeyen Samsung, Note serisiyle ilgili kapıyı açık bırakmaya devam edecek gibi gözüküyor.

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Samsung, Note serisine odaklanmak yerine, Note serisine has olan özellikleri diğer cihazlarda da sunmaya çalışacak

Resmi ünvanıyla Samsung Electronics’in Mobil Komünikasyon Müdürü Dr. TM Roh, Samsung’un değişen trendleri yakalayabilmek için artık Note cihazlara has olan özellikleri, markanın diğer cihazlarına da entegre etmeye başlayacaklarını belirtti. Aynı zamanda bu sene yeni bir Galaxy Note görmeyeceğimizi de açıklayan Roh, önümüzdeki yıla dair herhangi bir pozitif veya negatif sinyal de vermedi. Roh tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ise, insanların kafalarındaki soru işaretleri daha da artmaya başladı.

Şüphesiz ki Samsung, katlanabilir cihazlara ciddi bir önem vermeye başladı. 3. jenerasyon olarak karşımıza çıkacak olan Z Fold 3 ve Flip 3 de Samsung’un öne çıkarmak istediği cihazlar arasında olacak. Samsung tarafından yapılan açıklamalar da göz önüne alındığında, 11 Ağustos’ta yapılacak olan Galaxy Unfold etkinliği Samsung fanları açısından geçmişte olduğundan çok farklı karşılanacak. Ayrıca yeni bir Galaxy Note görememenin burukluğu da birçok Galaxy Note kullanıcısı için hayal kırıklığı yaratabilir.

Galaxy Note serisi neden bu kadar önemli

Samsung’un Galaxy Note serisi ilk olarak 2011 yılında duyurulmuştu ve o günden bugüne Galaxy Note serisi akıllı telefon pazarında çok önemli bir yere sahipti. Note cihazlar phablet olarak adlandırılan boyutlarına rağmen, kalemle kullanabilme gibi sektörde eşi olmayan özelliklere sahipti ve akıllı telefon sektörüne yön veriyordu. Bu gibi özellikleriyle birçok insanın cebine girmeyi başaran Note serisi haliyle Samsung için stratejik bir öneme de sahipti. Fakat şimdi Note ailesi, yerini katlanabilir cihazlara bırakacak. Bu durumun Samsung’a uzun vadede nasıl bir etkisinin olacağı merak konusu çünkü Samsung şuana kadar piyasaya çıkardığı hiçbir katlanabilir telefonla aradığı başarıyı yakalayamadı. Ve bize kalırsa kısa vadede Note serileri kadar başarı yakalayabilmeleri de mümkün görünmüyor.

Son yıllarda yanlış stratejiler izlemeye devam ettiğini düşündüğümüz Samsung, umarız bu çok tartışılan kararla başarılı bir hamle yapmıştır ve umarız Note serisini ürün gamından çıkarmış olması sektörde yeniden iyi bir pozisyona gelmelerine yardımcı olur.