Samsung’un DeX Sistemine Bazı Popüler Oyunların Desteği Geldi

Samsung bu sene Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri ile beraber telefonu bir bilgisayar gibi kullanmaya yarayan DeX istasyonunu tanıtmıştı.

Samsung’un DeX platformu Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8 sahiplerine Linux tabanlı bir masaüstü deneyimi sunuyor. Şirket bugün yaptığı açıklama ile DeX popüler Android oyunlarının desteğinin geldiğini duyurdu.

Kullanıcılar, DeX’e telefonlarını yerleştirerek klavye, mouse ve monitör bağlayabiliyor ve masaüstü bilgisayar gibi kullanabiliyor. Yapılan bu açıklama ile beraber artık kullanıcılar oyun da oynayabilecekler. Vainglory, Survival Arena, BombSuqad ve Lineage 2, DeX’in masaüstü sisteminde mouse ve büyük ekran desteği ile çalışacak.