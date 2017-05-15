Samsung, Chromebook Pro’nun Görüntüleri İnternete Sızdı

Samsung’un, Chrome OS işletim sistemli Chromebook Pro modeli Nisan ayında satışa çıkması gerekiyordu ancak bilgisayar henüz ortada değil.

Samsung’un yeni Chromebook modelinin bazı görselleri bugün internete sızdı. Cihazı ilk defa bitmiş halde görüyoruz. Bilgisayarda Intel destekli dokunmatik ekran yer alıyor. Bu sayede Chrome OS üzerinden gerçek Android uygulamalarını stylus ile kullanmak mümkün olacak.

Chromebook Pro, Amazon’da ön siparişe açılmış olarak gözüküyor. Bilgisayarın satış fiyatı 549.99$ ve dağıtım tarihi ise 28 Mayıs. Bu tarih yaklaşık olarak şirketin duyurduğu tarihten iki ay geç. Ancak yapılan açıklamalara göre bu gecikmenin sebebi yazılımının hala beta aşamasında olması ve bazı Android uygulamalarında problem çıkarması.