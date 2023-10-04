Samsung, bir süredir bir bulut oyun hizmeti üzerinde çalışıyordu ve bu hizmet şu anda Kanada ve ABD’de test aşamasında bulunuyor. Ancak şirket, bu hizmeti küresel olarak sunmaya kararlı gibi görünüyor. Görünüşe göre, şirket Galaxy telefonları ve tabletleri için bir bulut oyun hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Yeni bir rapor, Samsung bulut oyun servisi hizmetinin Galaxy S23 ve Galaxy Tab S9 gibi tüm Galaxy cihazlarında kullanıma sunulacağını öne sürüyor!

Galaxy Telefonlara Samsung Bulut Oyun Servisi Geliyor!

Korea Economic Daily’nin raporuna göre, Samsung, bu yeni bulut oyun platformunu 5 Ekim’de düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı 2023 (SDC 2023) sırasında duyurmayı planlıyor. Bu platformun Galaxy mobil cihazlarına özel olması bekleniyor, bu da Samsung’un kendi ekosistemine bağlılığı artırmaya çalıştığının bir işareti.

Samsung’un bulut oyun hizmeti, Xbox Cloud Gaming gibi çalışacak gibi görünüyor. Bu, kullanıcıların istedikleri zaman oyunları yayınlamalarına olanak tanıyor, bu da oyunları indirip yüklemelerine gerek olmadığı anlamına geliyor. Samsung, bu sayede oyun oynama deneyimini daha erişilebilir hale getirmeye odaklanıyor.

Rapora göre, Samsung bu hizmet için ek bir abonelik ücreti talep etmeyecek, ancak belirli oyunları oynamak için ödeme yapmanız gerekebilir. Burada NVIDIA’nın GeForce Now hizmetine benzer bir model izleniyor.

Samsung’un bulut oyun hizmetinin temel amacı, akıllı telefon satışlarına bağlı olmadan şirkete istikrarlı bir hizmet geliri sağlamak. Samsung, akıllı telefon pazarındaki büyümenin yavaşlamasıyla, bu tür hizmetlerin kârını artırmanın bir yolunu bulmayı hedefliyor.

Bu yeni bulut oyun hizmeti, Samsung’un bulut oyunlarına olan ilgisini gösteren son adımı değil. Şirket geçen yıl akıllı televizyonlarında “Gaming Hub”ı kullanıma sunmuştu ve bu, Samsung’un oyun dünyasında daha fazla varlık oluşturma yolundaki çabalarının bir parçası olarak kabul ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bulut oyun servisi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!