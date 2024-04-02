Geçtiğimiz günlerde CNBC’ye yapılan bir röportajda Samsung’un mobil işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Won-joon Choi, şirketin Bixby markasını yeniden tanımlamayı ve üretken yapay zeka ile donatmayı planladığını doğruladı. Samsung, Bixby’nin üretken yapay zeka yetenekleriyle donatılması için çalışmalarını hızlandırıyor.

İçindekiler Samsung Bixby Üretken Yapay Zeka Yetenekleriyle Güçlenecek

Samsung Bixby Üretken Yapay Zeka Yetenekleriyle Güçlenecek

Choi, “Üretken yapay zeka ve LLM (büyük dil modeli) teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Bixby’nin rolünü yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum, böylece Bixby Üretken Yapay Zeka ile donatılabilir ve gelecekte daha akıllı hale gelebilir.” şeklinde konuştu.

Bixby, Samsung’un mevcut sesli asistanı olmasına rağmen, yapay zeka yetenekleri söz konusu olduğunda pek ilgi görmemişti. Ancak şirket, Bixby’yi üretken yapay zeka özellikleriyle güçlendirerek bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte, Samsung’un Bixby’ye nasıl yapay zeka yetenekleri ekleyeceği hakkında henüz detaylı bilgi verilmemiş. Ancak şirketin, temel dijital asistanına üretken yapay zeka özellikleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtiliyor.

Samsung, daha önce Bixby’nin akıllı telefonlarında Galaxy AI ile birlikte yer alacağını açıklamıştı. CES 2024 etkinliği sırasında Samsung, yapay zekanın SmartThings ve Bixby’nin entegrasyonuyla kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçladığını belirtmişti.

Bixby’nin, ChatGPT ve Google Gemini gibi tam teşekküllü diyalogsal yapay zeka sohbet botlarına dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz kesin değil. Ancak Samsung’un bu alanda çalışmalarını sürdürdüğü ve Bixby’yi daha işlevsel bir dijital asistan haline getirmek için çaba harcadığı biliniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un sesli asistanı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!