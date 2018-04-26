Samsung, Android Go kullanan telefon mu yapıyor?

Tizen konusunda istediği başarıyı yakalayamayan ve mantıklı bir şekilde Android ile yoluna devam eden Samsung, Android Go işletim ssitemine sahip bir telefon için de çalışmalara başlamış gibi. Söylentilerin çıkış noktası ise ünlü benchmark sitesi Geekbench’te çıkan yeni bir Samsung telefon. SM-J260G kod adı ile yayımlanan telefon 1GB bellek ve tek çekirdekli işlemciye sahip. İşletim sistemi olarak karşısında Android 8.1.0 gözükse de tahminler listelenen donanıma sahip telefonun Android Go ile çalışacağı yönünde.

Samsung, Android Go ile giriş seviyesine geri mi dönüyor?

Bildiğiniz gibi Google Android One mantığı ile ortaya çıkarttığı Android Go’da düşük donanımlı telefonların da en yeni Android tecrübesini yaşamasını mümkün kılıyor. MWC 2018’de General Mobile’dan gördüğümüz GM 8 Go’dan hatıladığımız işletim sistemi bakalım cidden yeni Samsung telefonda bulunacak mı?

Birkaç yıl önce telefon gamını daraltan ve orta-üst ile amiral gemisi sınıfı cihazlar üreten Samsung’un yeniden giriş seviyesi telefo çıkartacak olması pazardaki değişim hakkında da bilgi veriyor. Ana kartında bile “universal7570_go” yazan bu yeni telefon belki de Nokia’nın eski cep telefonlarını akıllandırma projesi kapsamında çıkarttığı cihazlara rakip olabilir. Elbette bu söylediklerimiz tahminden ibaret. İşi gerçeğini yakın zamanda Samsung’dan duymayı umuyoruz.