Parmak izi, yüz tanıma, iris tarayıcı derken avuç içi taramayla olayı bir adım ileriye götüren Samsung unutulan şifreler için bu yöntemi kullanacak!

Şifreler hayatımızda oldukça önemli bir yere sahip. Banka hesaplarınızdan sosyal medya hesaplarınıza, özel dosyalarınızdan ekran kilidine varan farklı yerlerde güvenliğimizi ve kişisel hayatımızı korumaya yarıyor. Samsung rakam, desen, parmak izi, yüz tanıma ve iris tarayıcı ile yetinememiş olacak ki birde avcunuzun içini taramaya karar vermiş.

Eminiz bu güne kadar en az bir kez şifrenizi unuttunuz ve sıfırlamayı denediniz. Fakat bu işlemler çokta güvenli değil. Bazı kişiler gizli sorularınızı tahmin ederek şifrenizi çalabilir, en azından şimdilik. Samsung’un patentlediği bu teknoloji sayesinde şifrenizi unutsanız bile hatırlamak için avcunuza bakmanız yeterli olacak. Samsung avcunuzun içerisindeki eşsiz çizgileri kullanarak şifrelerinizle ilgili ipucu verebilecek bir sistem üzerinde çalışmakta. Bu ipuçlarından yalnızca sizin tahmin edebileceğiniz bir sistem geliştirmeye karar veren firma bu sayede elinizin taratılması ihtimalini de engellemek istiyor.

Avuç taramayla oturum açma ve şifre hatırlatma ve ödeme gibi özellikleri kullanmayı düşünen firma bu teknolojiye yanıltılamaması (elinizin fotoğrafı gibi) için derinlik algılama gibi özellikler de ekleyecektir.

Bu özelliğin S9 veya farklı bir cihazla geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmamakta. Dolayısıyla bu teknolojinin hayatımıza ne zaman gireceğini meçhul. Bu basit ama yararlı teknoloji yaşlıların veya unutkanlık yaşayan kullanıcılar için oldukça yararlı olacaktır.