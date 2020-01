Samsung, akıllı evler için Ballie adında bir robot tasarladı!

Samsung, ABD’nin Las Vegas şehrinde 7-10 ocak tarihlerinde gerçekleştirilen teknoloji fuarı CES 2020‘ye akıllı evler için tasarladığı robot ile hızlı bir giriş yaptı. Ballie adı verilen bu robot, kullanıcıların evlerindeki yeni yardımcıları olmaya aday gözüküyor.

Samsung CEO’larından Kim Hyun Suk tarafından yapılan CES 2020 açılış konuşmasında küçük bir misafir de onunla birlikte boy gösterdi. Evlerde yardımcı olmak üzere tasarlanan robot Ballie, ihtiyaçlarınızı anlayabiliyor ve buna bağlı olarak size destek çıkıyor. Bu sayede akıllı evinizi sizin yerinize çalıştırarak daha konforlu ve yenilikçi bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Ayrıca bir fitness asistanı olarak hareket etmek üzere tasarlanan robot, ihtiyaçlarınız değiştikçe hayatınızı iyileştirmenin yollarını arayan bir “mobil arayüze” sahip. Samsung, Ballie’nin “veri koruma ve gizlilik standartlarına” bağlı olduğunu da belirtti.

#Ballie is part of the next evolution of #IoT – patrolling your home, acting as a #fitness assistant, and acting as a remote control for the smart devices in your home. #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/u1Phkpy3Eb

— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020