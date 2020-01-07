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Samsung, akıllı evler için Ballie adında bir robot tasarladı!
Samsung, ABD’nin Las Vegas şehrinde 7-10 ocak tarihlerinde gerçekleştirilen teknoloji fuarı CES 2020‘ye akıllı evler için tasarladığı robot ile hızlı bir giriş yaptı. Ballie adı verilen bu robot, kullanıcıların evlerindeki yeni yardımcıları olmaya aday gözüküyor.
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Ayrıca bir fitness asistanı olarak hareket etmek üzere tasarlanan robot, ihtiyaçlarınız değiştikçe hayatınızı iyileştirmenin yollarını arayan bir “mobil arayüze” sahip. Samsung, Ballie’nin “veri koruma ve gizlilik standartlarına” bağlı olduğunu da belirtti.
#Ballie is part of the next evolution of #IoT – patrolling your home, acting as a #fitness assistant, and acting as a remote control for the smart devices in your home. #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/u1Phkpy3Eb
— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020
Bir demo video yayınlayan Samsung, Ballie‘nin akıllı perdeleri ve sahibi evden uzaktayken bir köpek için televizyonu açabildiğini gösterdi. Ayrıca videoda yere dökülen bir şeyi fark ettikten sonra, akıllı süpürgeyi harekete geçirerek yerlerin temizlenmesini sağladığı da gösterildi. Samsung, Ballie’nin birinin düştüğünü ve kalkamadığını görürse yardım çağırabileceğini belirtti.
Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw
— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020
Ballie adı geçen ay ticari marka başvurularında ortaya çıkmıştı. Samsung, çeşitli işlevlere sahip bu robotları, temizlik, öğretim, güvenlik ve günlük işler gibi konularda kullanmak istediğini söyledi. Tenis topu tasarımını andıran robot Ballie‘nin, ne zaman ve ne kadar ücretle piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmış değil.
Basın Bülteni
AMD, yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü işlemcileri duyurdu!
AMD, Ryzen™ 4000 Serisi işlemci ailesinin ve Athlon 3000 serisinin yeni üyelerini CES’te yaptıkları görkemli lansmanla duyurdular.
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AMD, “Zen 2” çekirdek mimarisi ve yenilikçi 7nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve bir SOC tasarımı içinde iyileştirildi. AMD Ryzen 4000 Serisi’nin bir parçası olan, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemcilerini duyurdu.
AMD ayrıca “Zen” mimarisi ile güçlendirilen ve modern kullanım deneyimlerini gerçek performansla daha fazla dizüstü kullanıcısına sunan AMD Athlon™ 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesini de duyurdu.
Kullanıcılar ilk Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri, 2020’nin ilk çeyreğinde büyük üreticilere dağıtmayı planlıyor. Daha fazla sistemin ise 2020 yılı boyunca diğer iş ortaklarından piyasaya çıkması bekleniyor.
Buna ek olarak AMD, beklenen 64 çekirdek 128 thread’li AMD Ryzen Threadripper 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3D, görsel efektler ve video profesyonelleri için performansı yüksek 3990X, Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.
Radeon Grafikli Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemciler
En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, muhteşem hız ve taşınabilirlik sunarken, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ultra ince dizüstüler için sıra dışı performans sağlıyor.
Yeni Ryzen 7 4800U:
- Rakibe göre %4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı
- Rakibe göre %18’e kadar daha hızlı grafik performansı
Yeni Ryzen 7 4800H:
- Rakibe göre %5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı
- Adobe Premiere’de 4K video şifreleme de rakibe göre %25’e kadar daha hızlı
- Rakibine göre %39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı
- MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans
- Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru
Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.
3. Nesil AMD Ryzen Threadripper 3990X İşlemci
AMD tüm bunlarla birlikte beklenen, dünyanın ilk 64 çekirdekli masaüstü işlemcisi Ryzen Threadripper 3990X’i de duyurdu. Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticiler, bu endüstri lideri işlemciyi, 7 Şubat 2020 tarihinde satın alabilecekler.
Bir masaüstü platformunda olan en üst seviye tek soket işlem performansını sunan Ryzen Threadripper 3990X, 3D animasyon, ışın izlemeli VFX ve 8K video kodekleri ile çalışan dijital içerik üretim profesyonelleri için en iyi çözüm olacak:
Radeon Grafikli Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemciler
Kullanıcılara daha fazla seçenek sunan yeni Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesi, güçlü “Zen” mimarisini, ana akım laptoplara getiriyor. Athlon 3000 Serisi, Windows Hello ve Cortana gibi modern kullanım deneyimlerini sunarken, günlük üretkenlik için gerçek performans ve Full HD video yayını sunuyor. Rakibe göre %86’ya kadar daha hızlı grafik ve %51’e kadar daha iyi üretkenlik performansı sunan bu sistemler, 2020’nin başlarında kullanıcılara sunulacak.
ASUS
ASUS, CES’te, kurumlara ve günlük yaşama yönelik yeni ürünler!
ASUS; CES 2020’de kurumlara ve günlük yaşama yönelik tasarladığı ürünlerini tanıttı. Tanıtılan yeni ürünler arasında anakartlar, masaüstü bilgisayarlar, ekranlar, router’lar ve AIoT cihazları yer alıyor.
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ASUS, CES 2020’de içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyoneller için geliştirdiği Prime TRX40-Pro anakartını tanıttı. AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelinden yararlanmak için özenle tasarlanan bu anakart, Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı ile birlikte inanılmaz derecede hızlı depolama performansı sunan SSD RAID dizilimleri yapma imkanı sunuyor.
Tanıtılan diğer ürünler arasında ProArt Station mini PC’ler, ZenScreen MB16ACE taşınabilir monitör, ProArt Display PA248QV ve PA278QV monitörler, TUF Gaming VG27AQL1A oyuncu monitörü, ZenWiFi Voice, ZenWiFi AX (XT8), ZenWiFi AC (CT8), RT-AX89X ve RT-AX86U router’lar ve Tinker Edge T ile Tinker Edge R tek kartlı bilgisayarlar ve Mini PC PN61T gibi AIoT cihazları yer alıyor.
ASUS’tan yeni anakart serisi!
ASUS Prime TRX40-Pro ATX anakart içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyonel kullanım için AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla özenle geliştirildi.
16 aşamalı sağlam bir güç tasarımına; kapsamlı sıcaklık kontrolü ve soğutmaya; üç adet yeni nesil PCIe 4.0 M.2 yuvası, Intel Gigabit Ethernet ve USB 3.2 Gen 2 ile yeni nesil bağlantı seçeneklerine ve akıllı ayarlara sahip olan Prime TRX40-Pro, yaratıcı fikirleri gerçeğe dönüştürmek için gereken olağanüstü performansı ve dayanıklılığı sunabilen bir üst düzey masaüstü bilgisayar anakartı.
Tüm ASUS ve ROG TRX40 anakartlarla uyumlu Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, sistemlere dört adet NVMe SSD eklemesine olanak veriyor.
16GT/s’ye kadar PCIe 4.0 bant genişliğini, CPU PCIe veri yollarını kullanarak donanım tabanlı ön yüklenebilir RAID dizilimlerine destek veriyor. Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, 4K ve 8K video dosyalarıyla çalışan video editörleri gibi içerik üreticiler için mükemmel bir depolama performansı sağlıyor.
ZenScreen MB16ACE ile güçlü donanım!
15,6 inç boyutundaki Full HD ZenScreen MB16ACE taşınabilir ekran, 1080p dizüstü bilgisayar sahibi bir kullanıcının çalışma alanını iki katına çıkarıyor. 8 mm inceliği ve 0,7 kg ağırlığıyla MB16ACE çoğu dizüstü bilgisayar çantasına sığıyor. ZenScreen MB16ACE ayrıca, orijinal kılıftan %35 daha hafif olan yeni ve gelişmiş Smart Case Lite kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf koruyucu görevi görmesinin yanı sıra bir stant olarak da kullanılabiliyor.
ProArt Display PA248QV ve PA278QV modelleri fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Fabrikada kalibre edilen bu ekranlar ortalama Delta E < 2 seviyesi ve %100 sRGB/ %100 Rec. 709 renk alanıyla üst düzey renk doğruluğu sunuyor.
27” ProArt Display PA278QV geniş en boy oranıyla 2560 x 1440 çözünürlük sunarken, 24,1” ProArt Display PA248QV ise 16:10 en boy oranıyla 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip. Her iki ekranda da son derece ince yan ve üst çerçeveler yer alıyor.
Oyuncu monitörleri tarafında ise, TUF Gaming VG27AQL1A çok daha sağlam bir kullanım imkanı sunuyor. Ultra ince çerçeveler ekrandaki görüntüye odaklanmanızı sağlarken VESA DisplayHDR 400 standartlarına uyumluluk sayesinde sanal oyun dünyaları en yüksek kaliteyle gözlerinizin önüne seriliyor.
TUF Gaming VG27AQL1A’nın 1440p IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi (MPRT) ile kullanıcılara kusursuz ve hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. ELMB SYNC sayesinde ELMB (düşük hareket bulanıklığı teknolojisi) ve değişken yenileme hızı özelliğini aynı anda çalıştırabilen monitör, oyunlarda yüksek kare hızlarıyla net görüntüler için gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırıyor.
ASUS, yeni nesil ağ çözümlerinde iddialı!
Ağ sistemleri için geliştirilen ZenWiFi Voice çift bant AC1300 router, Amazon Alexa entegrasyonuna sahip. AiMesh teknolojisine destek veren cihaz, tek başına bir router olarak ya da diğer AiMesh cihazlarıyla birlikte kurulan ağ sisteminin bir parçası olarak kullanılabiliyor.
Ürünü kablosuz router’ların sinyal gücünü güçlendirmek için bir menzil artırıcı olarak da kullanmak mümkün. Zen WiFi Voice kablosuz cihazlar arasında kesintisiz bağlantı sağlamanın yanı sıra Amazon Alexa’ya da erişim imkanı sunuyor.
ZenWiFi AX (XT8) maksimum kapsama alanı ve performans arayanlara iki adet WiFi 6 router ile kuruluma hazır bir ağ sistemi sunuyor. İstemciler ve düğümler arası iletişim için bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandı üzerinden toplam 6.600 Mbps’ye kadar bağlantı sunan WiFi 6 desteği sayesinde eşsiz bir performans elde ediliyor.
İki şık ZenWiFi düğümü özel 4×4 WiFi 6 bağlantısıyla kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. Sisteme bağlı istemciler ise gigabit sınırının ötesine geçebilen veri aktarım hızlarının keyfini çıkarıyor.
ZenWiFi AC (CT8) ağ WiFi sistemi, 3000 Mbps’ye ulaşan veri hızına ve ZenBook ailesinden esinlenerek her tür dekorasyona uyum sağlayabilen şık görünüme sahip iki adet AC3000 router ile üst düzey performans sunuyor. Üç adımda kolayca kurulabilen ZenWiFi AC, ayarları tüm düğümlerde senkronize edebilme özelliğiyle ağ sisteminin hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasına imkan tanıyor.
ASUS AIOT cihazlar da tanıtımda yerini aldı!
Küçük ve güçlü birer tek kartlı bilgisayar olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R, düşük güç harcayarak makine öğrenimi arayüzlerini çalıştırabilen nöral işlem birimlerine (NPU) sahip. Nöral ağlarla çalışmak için geliştirilen NPU’lar bulut ortamındaki yapay zekayı yerel cihaza taşıyor.
Geliştiriciler için kullanışlı özelliklere sahip olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R yapay zeka için hazır olmanın yanı sıra ölçeklendirme imkanı da sunuyor.
ASUS
ASUS ROG, CES 2020’de oyuncular için yeni ürün serisini tanıttı
Asus ROG, CES 2020 teknoloji fuarında; ROG Strix Scope TKL Deluxe mekanik klavyesini tanıttı. Onun dışında, ROG Chakram ve ROG Strix Impact II kablosuz oyuncu mouse’u da fuarda yer bulan ürünler arasında.
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ASUS ROG, CES 2020’de en yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı. Yeni modeller arasında ROG Strix Scope TKL Deluxe mekanik klavye, ROG Strix Impact II Wireless mouse ve dahili joystick’e sahip olan ROG Chakram kablosuz fare yer alıyor.
CES 2020’de ayrıca mikrofonda yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip olan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık ve her iki elle de kullanılabilen Asus ROG Pugio II kablosuz mouse da tanıtıldı.
ROG Strix Scope TKL Deluxe: FPS türü oyunlar için üretilen klavye!
FPS oyunlarına uygun olacak şekilde geliştirilen ROG Strix Scope TKL Deluxe; tüm tuşları sunuyor. Ayrıca, oyunlarda fareyi rahat hareket ettirmek için ekstra alan sağlıyor.
Kişiselleştirme odaklı, tasarıma sahip olan ürün yüksek performans ve üst düzey malzemeleri bir araya getiriyor. Örgülü ve çıkarılabilir USB Type-C kablosu ve hem sağlamlık hem de kolay taşıma imkanı sunan biçim ve boyutuyla bu klavye istenilen her yere rahatlıkla götürülebiliyor.
ROG Strix Scope TKL Deluxe’ün tasarımında kişiselleştirme olanakları ön planda yer alıyor. Kullanıcılar kendi çalıştırma gücü, çalıştırma mesafesi ve dokunma hissi tercihlerine göre Alman üretimi Cherry MX RGB Red, Blue, Brown ve Speed Sliver anahtarları arasında tercih yapabiliyor.
ROG Strix Scope TKL Deluxe kullanıcıların eliyle aynı anda basabileceği tüm tuşları hassas bir şekilde algılıyor ve 1000 Hz sorgu oranıyla basılan tuşlara anında tepki veriyor.
Scope TKL Deluxe’ü dikkat çekici hale getiren özelliklerin başında aydınlatma geliyor. Her bir tuş ve kilit göstergesinde ayrı RGB LED bulunuyor. ROG logosu da kendine ait LED’lerle aydınlatılıyor.
Klavyenin ön kenarında bulunan 26 RGB LED’li ışık şeridi de etkileyici bir parlaklık sağlıyor. Kullanıcılar 11 farklı efekt (10 varsayılan ve 1 kişisel efekt) ve geniş renk yelpazesiyle kendilerine özgü bir görünüm oluşturabiliyor.
TKL Deluxe, Aura Sync uyumlu diğer bileşenlerle senkronize edebiliyor. Klavyeye bir adet varsayılan profile ek olarak belirli program veya oyunlara beş adet özel profil kaydedilebiliyor. Fn tuşuyla veya Armoury II yazılım aracıyla bu profiller arasında geçiş yapılabiliyor. Neredeyse tüm tuşları programlanabilen bu klavyede makroları da kolayca kaydetmek mümkün.
ROG Strix Impact II artık kablosuz!
Aura Sync RGB destekli etkileyici dış görünümü birlikte sunan ROG Strix Impact II Wireless, oyun oynarken kablo bağımlılığından kurtulup avantaj elde etmek isteyen kullanıcılara büyük bir fırsat sunuyor.
ROG Strix Impact II Wireless, ROG Strix Impact II modelinin kazandıran formülüne yeni nesil 16.000 DPI sensörü ekleyerek 40 g ivmeye kadar saniyede 400 inç hassaslık sağlıyor.
2,4 GHz radyo frekanslı kablosuz bağlantı ise düşük gecikme, mükemmel menzil ve uzun pil ömrü sunuyor. Şarj ederken oyun oynamaya devam etmek isteyenler USB-C kablosunu bağlayıp kullanma seçeneğine de sahip.
Önceki modelle aynı boyutlarda olan Impact II Wireless her iki elde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Sol taraftaki tuşlara sık kullanılan kısayollarını atamak mümkün. Kullanıcılar özel bir tuşla dört farklı hassaslık ayarı arasında geçiş yapabiliyor.
ASUS ROG Chakram: Dahili joystick’e sahip 16.000 dpi oyuncu mouse’u
ROG Chakram’ın yeniliği sol tarafında yer alan dahili joystick. Joystick analog modda çalışırken uçuş simülasyonları, yarış oyunları ve açık dünya yapımları için harika kontrol olanağı sunuyor.
Dijital modda ise FPS ve gerçek zamanlı strateji oyunlarında önemli komutlar vermekte kullanılabilen dört yönlü bir kontrolcüye dönüşüyor. Baş parmak ile kontrol edilen bu parça için iki farklı boy başlık veriliyor.
Böylece joystick’i parmak boyutuna göre ayarlamak mümkün oluyor. Ayrıca bu parça olmadan oyun oynamak isteyenler de joystick’i çıkarıp yuvayı bir kapakla örtebiliyor.
Ana tuşlar ve avuç içi desteği mıknatıslarla sabitleniyor. Bu özellik sayesinde bunları kolayca çıkarıp Chakram’ın iç kısmına rahatça erişmek mümkün oluyor. Ana tuşlardaki yaylı pivot mekanizması anahtarla arada gevşeklik olmasını önleyerek olabildiğince hızlı bir tepki sağlıyor
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Her iki yanı da dokulu olan fare, rahat tutulabilen ve kolay temizlenen ergonomik bir yüzeye sahip. Joystick, beş adet programlanabilir tuş ve tekerlek ile birlikte Chakram, ergonomik biçimi ve minimum sürtünme sağlayan Teflon ayakları sayesinde uzun oyun maratonlarında bile rahatça kullanılabiliyor.
Ön kenar boyunca uzanan ışık şeridi, tekerlekteki RGB LED’ler ve gövdedeki arka aydınlatmalı logonun tamamı ROG Armoury II yazılımıyla ayarlanabiliyor. Chakram tüm renk yelpazesiyle yedi farklı aydınlatma efektine sahip. ROG Aura Sync aracını kullanarak Chakram’ı Aura Sync uyumlu bileşenlere sahip bir bilgisayarla senkronize edebilmek de mümkün.
ROG Chakram, 2,4 GHz bağlantı modunda RGB LED’ler çalışırken 48 saate, LED’ler kapalıyken ise 79 saate kadar pil ömrü sunuyor. Pil bittiğinde de USB kablosu veya Qi uyumlu herhangi bir kablosuz şarj platformu ile Chakram’ı kullanmaya devam etmek mümkün.
USB 3.0 üzerinden bağlandığında 80 dakikada tamamen şarj olan fare, 15 dakikalık şarjla da 12 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Chakram, bağlantı olanağının düşük gecikmeden daha önemli olduğu anlarda ise Bluetooth üzerinden uyumlu cihazlara bağlanabiliyor. Bluetooth ile bağlantı sağlandığında RGB açıkken 53 saate, kapalıyken ise 100 saate kadar pil ömrü sunuluyor.