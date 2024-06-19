Epic haftanın ücretsiz oyunları açıklandı. Bayramda oynanabilecek oyun arayanlar buraya. 9 günlük bayram tatilinde canınız sıkılıyorsa ve bir oyun oynamak istiyorsanız Epic Games sizin için harika bir fırsat sunuyor. Epic Games ücretsiz oyunlar ile bayram tatili eğlenceli geçecek. İşte Epic haftanın ücretsiz oyunları.

Epic Haftanın Ücretsiz Oyunları: Freshly Frosted ve Rumble Club

Epic Games haftalık ücretsiz oyunlarla, bu bayramda oyunculara çifte bayram yaşatacak. Epic Games Store, bu hafta iki yeni ücretsiz oyun sunuyor. Bu oyunlar, Freshly Frosted ve Rumble Club. İşte bu oyunlar hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

Freshly Frosted: Tatlı ve Zorlu Bir Bulmaca Deneyimi

Freshly Frosted, Lightfox Games tarafından geliştirilen bir bulmaca oyunu. Bu indie yapım, oyunculara birbirinden farklı ve yaratıcı 140’tan fazla bulmaca sunuyor. Oyunun teması, renkli ve eğlenceli bir dünya içinde tatlılar üretmek üzerine kuruludur. Oyuncular, çeşitli mekaniklerle donatılmış bu bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışırken hem eğlenecek hem de zihinlerini zorlayacaklar.

Renkli ve çekici grafikler

Çeşitli mekaniklerle donatılmış 140+ bulmaca

Sakinleştirici ve keyifli bir oyun atmosferi

Rumble Club: Heyecan Dolu Dövüş Arenası

Rumble Club, aksiyon ve dövüş oyunlarını sevenler için mükemmel bir tercih. Bu oyun, oyunculara farklı karakterlerle arenalarda dövüşme imkanı sunuyor. Her karakterin kendine özgü yetenekleri ve dövüş stilleri bulunuyor, bu da her maçı benzersiz kılıyor. Oyunun dinamik dövüş mekanikleri ve stratejik öğeleri, oyuncuları saatlerce ekran başında tutacak.

Çeşitli dövüş arenaları ve karakterler

Her karakterin kendine özgü yetenekleri

Dinamik ve stratejik dövüş mekanikleri

Epic Games Store Ücretsiz Oyunlar Nasıl Alınır?

“Epic haftanın ücretsiz oyunları nasıl alınır” sorusu çok sık soruluyor. Bu hafta, Freshly Frosted ve Rumble Club oyunları 20 Haziran’dan 27 Haziran’a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu süre zarfında oyunları kütüphanenize eklediğinizde, kalıcı olarak oynanabilecek. Ardından her hafta yenilenen oyunlar sizi bekliyor.

Ücretsiz oyunları almak için izlenecek adımlar:

Epic Games Store web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Ücretsiz oyunlar sekmesinden Freshly Frosted veya Rumble Club oyunlarını bulun. İlgili oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayın. Epic Games hesabınızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Diğer Ücretsiz Oyunlar

20 Haziran’a kadar halen mevcut olan diğer ücretsiz oyunlar arasında Idle Champions of the Forgotten Realms ve Redout 2 bulunuyor. Bu oyunları da kütüphanenize ekleyerek keyfini çıkarabilirsiniz.

Epic Games’in sunduğu bu fırsatları kaçırmayın ve her hafta ücretsiz oyunları takip ederek kütüphanenizi zenginleştirin!

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic haftanın ücretsiz oyunları sizce nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!