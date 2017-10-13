Samsung, Galaxy J2 2017 Edition modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın; donanımsal açıdan sadece ama sadece cüzdanlara hitap ettiğini vurgulamakta fayda var.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle gelir düzeyi düşük ülkelerde çok şey beklediği giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy J2 2017 Edition’ı satışa sunuyor. Cihazın hedef aldığı pazarlar arasında Hindistan’da öncelikli konumda bulunuyor.
Galaxy J2 2017 Edition; 1.3 GHz dört çekirdekli Snapdragon yongası, 1 GB RAM, 8 GB dahili saklama alanı, önde 2 MP; arka kısımda 5 MP kamera, 2000 mAh kapasitelik batarya, çift Sim ve 4G iletişim desteği sunuyor.
Cihazın öncelikle Asya pazarında Ekim ayı sonunda satışa sunulması bekleniyor. Akıllı telefonunun fiyatının, Hindistan’da 113 dolar seviyesinde konumlanması bekleniyor.
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