Samsung, okyanuslardaki plastiği ürünlerinde yeniden kullandığı için 2022 SEAL İş Sürdürülebilirliği Ödülü’nü kazandığını açıkladı.

Her yıl sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uzmanlarından oluşan bir panel tarafından değerlendirilen SEAL Ödülleri, en etkili sürdürülebilirlik girişimlerini ve çevresel ilerlemeyi sağlayan en iyi şirketleri ödüllendiriyor. Samsung, dünyayı daha iyi bir şekilde hareket ettiren ve değiştiren ilham verici amaca yönelik ürünleri onurlandıran SEAL Sürdürülebilir Ürün Ödülü’nün sahibidir.

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Samsung Electronics MX İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Mekanik Ar-Ge Ekibi Başkanı Sungsun Park, “Daha döngüsel ürün tasarımlarını geliştirme çabalarımız ve okyanus plastik atıkları söz konusu olduğunda daha azıyla daha fazlasını yaparak 2022 SEAL Sürdürülebilir Ürün Ödülü’nü almaktan onur duyuyoruz” dedi. “Samsung sürdürülebilirlik yolculuğumuzu sürdürmeye ve daha da somut iklim eylemleri gerçekleştirmek için şirketin ölçeğini, inovasyonunu ve açık işbirliği ruhunu ortaya çıkarmaya kararlıdır.”

SEAL Awards Kurucusu Matt Harney, “Her yıl 640.000 ton gibi şaşırtıcı bir miktarda balıkçılık ekipmanı okyanusa terk edilmekte, deniz canlılarını tuzağa düşürüp dolaştırmakta ve mercan resiflerine zarar vermektedir. Samsung’u Galaxy akıllı telefon serisini bu çevre sorunuyla mücadele edecek şekilde dönüştürdüğü için alkışlıyoruz.” dedi.

Kaynak: Samsung