Huawei cephesi, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilimden sonra, ABD’deki yatırımlarının büyük bir çoğunu askıya almak zorunda kalmıştı. Google gibi Amerikalı birçok şirketle iş ilişkilerini sonlandırmak durumunda kalan ve özellikle akıllı telefon ve telekomünikasyon sektöründe kan kaybeden Huawei, yeni çözüm yolları aramaya başlamıştı.

Google ile ilişkilerini askıya alan firma, Google servisleri lisansını alamadığı için, cihazlarında Google servislerine yer verememişti. Bunun üzerine Android’e Huawei Mobil Servisleri’ni entegre ederek Harmony OS’i duyuran ve büyük bir çıkış yapan firma, Google servislerinin eksikliğini büyük ölçüde giderebilmişti.

Telekomünikasyon konusundaysa, sektörde öncü olduğu alanlardan biri olan 5G modemleri alanında ciddi bir çalışma yürüten firma, çözümü lisans anlaşmalarında buldu. Bu sayede, hem kendi teknolojileri daha yaygın olarak kullanılıyor, hem de ABD ile yaşanan anlaşmazlığın maddi yükü önemli ölçüde hafifletiliyor. Bunun son örneği, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Samsung ile yapıldığı söylenen 5G lisans anlaşmasında görüldü!

Samsung’un Mobil Cihazlarda Kullandığı 5G Modemleri İyileşebilir!

Samsung, kendi üretimi olan işlemcilerdeki 5G modeminin yetersizliği yüzünden eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu işlemciler arasında, Google’ın Pixel 6 ve Pixel 7 serisinde kullanılan Tensor işlemcileri de yer alıyordu.

Pixel 6 kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu, cihazlarının 5G ağlarına bağlanmakta güçlük çektiğinden yakınmıştı. Her ne kadar yakın zamanda tanıtılan Pixel 7 serisinde bu sorun büyük oranda aşılmış olsa da, bazı kullanıcıların hâlâ bu sorundan şikayetçi olduğunu söylemek mümkün.

Konu hakkında harekete geçen Samsung, çareyi Huawei’nin modem teknolojisinde bulmuş gibi görünüyor. Öyle ki, Huawei ile yapılan anlaşmanın detayları henüz kesin olmasa da, Samsung’un Huawei’nin 5G teknolojisinin lisansını aldığı söyleniyor.

Bu lisans sayesinde, Samsung cephesi Huawei’nin 5G teknolojisini kullanma hakkını elde ediyor. Firma, bu teknolojiyi mobil cihazlarda kullanabileceği gibi, baz istasyonları gibi diğer telekomünikasyon araçlarında da kullanabilecek.

Huawei’nin Lisans Anlaşmalarından Elde Ettiği Gelir Dudak Uçuklatıyor!

Hazırlanan bir raporda, Huawei’nin 2019-2021 yılları arasındaki lisans anlaşması gelirlerinin 1.3 milyar dolara ulaştığı bilgisi yer alıyor. 2022 yılı sonunda bu rakamın ciddi miktarda artmış olacağı düşünülüyor.

Yıllardır birçok yenilikle kullanıcıların karşısına çıkan Huawei’nin birçok patenti bulunuyor ve diğer firmaların da bu patentlere oldukça fazla ilgi gösterdiğini söylemek mümkün. Yani, Huawei’nin patent gelirleri önümüzdeki yıllarda da oldukça yüksek olmaya devam edecek diyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei cephesi patent anlaşmaları sayesinde ABD’de kaybettiği pazarın yerini doldurabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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