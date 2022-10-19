Bildiğiniz üzere Samsung, yılın bu zamanları yeni S serisi için hazırlıklarını tamamlar ve lansmanı gerçekleştirir. Bizde bu süre zarfında bol bol sızıntı görürüz, nitekim bir çoğu da doğru çıkar. Bugün ise Samsung Galaxy S23 ile ilgili elimizde birkaç sızıntı bulunuyor.

İçindekiler Donanım

Batarya

Kamera

Ekran

Donanım

Samsung Galaxy S23, kaputun altında Snapdragon’ın 2023 amiral gemisi işlemcisi olacak Snapdragon 8 Gen 2’yi kullanacak. Bu işlemcinin yanı sıra cihazın bir de Samsung’un kendi ürettiği işlemcileri olan Exynos’lu seçeneğinin de olacağı düşünülüyor. Cihazın 8 GB ram ile geleceği de sızıntılar arasında.

Batarya

Sızıntılara göre Samsung Galaxy S23, 3900 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya 25W kablolu, 15W kablosuz şarjı destekleyecek.

Kamera

Samsung Galaxy S23 arkada üç önde bir tane olmak üzere toplamda dört kameraya sahip olacak. Arkada, 50MP ana kamera (OIS ile), 12MP ultra geniş açılı kamera ve 10MP telefoto lens bulunacak. Önde ise 10 MP çözünürlükte bir kamera bizlere göz kırpıyor.

Ekran

Son olarak Samsung Galaxy S23, 6.1 inçlik 1.080 x 2.340 çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek. Ekran paneli olarak Dinamik Amoled 2X bir panel kullanılmış.

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