Akıllı Telefonlar
Samsung 150 MP çözünürlüklü sensör geliştiriyor!
108 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL Bright HMX kamera sensörüyle dikkat çeken Samsung, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor. Şirketin 150 megapiksel çözünürlüğe sahip yeni sensörü ise rekabette çıtayı daha üst noktaya taşıyacak!
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Samsung, yeni 1″ ISOCELL sensörü ile DSLR kalitesi hedefliyor
108 megapiksellik ISOCELL Bright HMX sensör, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi Note 10 modellerinin kamera performansını güçlendirmişti. Özellikle detay konusunda başarılı sonuçlar veren sensörün ardından yine üst seviye cihazlara yönelik bir kamera sensörü daha geliştirildiği ortaya çıktı. Tam 150 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL Bright serisinin yeni modeli, 1″ boyutu sayesinde akıllı telefonlarda kullanılan en büyük sensör olacak. Bu da Nokia 808 PureView’da yer alan 1/1.2″ boyutundaki Carl Zeiss sensörün ötesine geçildiği anlamına geliyor.
Öte yandan sensörün bu kadar büyük boyuta sahip olması, detaycılık anlamında da çok büyük bir ilerleme sağlayacak. 16 megapiksel çözünürlüklü 9 kareyi birleştiren kamera sensörü, bu sayede 150 megapiksellik devasa bir çözünürlük oluşturacak. Ancak yüksek çözünürlüğün yüksek fotoğraf boyutunu da beraberinde getirdiği biliniyor.
Bu yılın ilk çeyreğinde üreticilere sunulması planlanan yeni sensörün ilk müşterisinin ise Xiaomi olacağı belirtiliyor. Kamera alanında Samsung ile işbirliği yapan Xiaomi, ISOCELL Bright HMX sensörü de ilk kullanan üretici olmuştu. 2021 yılında ise Galaxy S30 serisinin yanı sıra Oppo ve Vivo’nun akıllı telefon modellerinde bu büyük sensörün kullanılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm, video performansını arttırmak için Imint ile anlaştı
Mobil işlemci denilince akla gelen en önemli firmaların başında gelen Qualcomm, cep telefonlarının video performansını iyileştirmek istiyor. Bu amaçla İsveç’in önde gelen firmalarından Imint ile anlaşan firma bu konuda yeni çözümler geliştiriyor.
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Qualcomm işlemciler Vidhance modlarını kullanacak.
Vidhance isimli algoritma ile daha stabil bir kamera performansı vadeden Imint firması, Xiaomi, Oppo, OnePlus gibi firmaların yanı sıra artık Qualcomm ile de iş birliği yapacak. Imint cephesinden yapılan açıklamada, Qualcomm ile birlikte artık video analiz ve geliştirme işinde beraber çalışacakları ve kendi çözümlerini Qualcomm‘un teknolojilerine entegre edecekleri aktarıldı. Aynı zamanda kendi teknolojilerinin daha iyi hale gelmesi için de ortaklık sağlanacak. Android telefonlar için oldu olası sorun olan video performansı konusunda adım atmak isteyen Firma, işlemcilerine Vidhance kullanabilme yeteneği getirecek. Snapdragon 865 ile birlikte bu algoritma kullanılmaya başlanacak. Aynı zamanda Imint‘in yeni modu olan Vidhance Selfie Mode, Qualcomm‘un yapay zekasına entegre edilecek. Vidhance Selfie Mode kısaca, ön kamera da yapılan hareketli çekimler sırasında görüntü kaybını minimuma indirmek amacıyla geliştirildi. Stabil ve düzgün bir performans için donanımsal geliştirme yapan Qualcomm, artık Android telefonlarda yer alan video problemini de ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Öte yandan Imint, bir çok video çözüm olanağına sahip. Özçekim modu dışında sırasıyla, geniş açı, çoklu kamera (video çekim sırasında kameralar arasında ki geçişlerin stabil olması) ve dinamik bulanıklık azaltma gibi diğer modları da Qualcomm‘un kullanımına sunulacak. Bakalım bu donanımsal gelişim ileri zamanlarda çıkacak Android cihazlar için nasıl bir özellik olacak. Çift taraflı iyi sonuçları olan bu anlaşmanın ardından kameraların göreceği gelişimi merakla takip edeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Motorola, yenilenmiş Moto E6s’yi tanıttı!
Motorola, geçtiğimiz gün yenilenmiş Moto E6s‘yi tanıttı. Telefon, eylül ayında Hindistan‘da piyasaya sürülen E6s‘lerdan farklı bir şekilde geliyor. Cihaz Moto E6 Plus‘tan da farklı yeni bir model olarak tanıtıldı.
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Yenilenmiş Moto E6s hangi özelliklere sahip?
Öncelikle değişmeyen özelliklerle başlayalım. Yeni E6s, 720×1520 piksel çözünürlüğüne sahip, 6.1 inçlik HD IPS ekrana sahip. Telefonun gövdesi plastik bir malzemeden yapılmış ve bunun haricinde cihaz su geçirmez bir tasarım ile geliyor. E6s, Helio P22 yonga setini kullanacak. Ayrıca Android 9.0 Pie sürümü ile kutudan çıkacak. Cihazda 2 GB RAM bulunacak fakat bu RAM Android bir telefon için oldukça az görünüyor.
Motorola Moto E6s, 32 GB depolama alanına sahip olacak. Bu az gibi görünse de microSD kart desteği ile bu alanı yükseltebilmeniz mümkün. Cihazın arka tarafına gelicek olursak 13 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 1080p/30fps video çekimi yapabilen bir ana kamera bulunuyor. Bunun haricinde bokeh efekti için kullanabileceğiniz bir derinlik sensörü var. Ayrıca Motorola logosu şeklinde görünen bir parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunmakta. En sınırlayıcı değişikliklerden biri ise 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı seçeneğinin bu telefonda bulunmaması.
Yeni Moto E6s, eski sürüm E6s ve E6 Plus gibi 8 MP selfie kamera yerine 5 MP selfie kamerasına sahip. Bir diğer önemli değişiklik ise 3000 mAh pile sahip olan cihazın sadece 5W ile şarj olabilmesi. Cihazın şarj işlemi microUSB üzerinden gerçekleşiyor.
Moto E6s, önümüzdeki haftalarda Latin Amerika, Avrupa ve Asya‘da piyasaya sunulacak. Cihazın renk seçenekleri, mavi ve kırmızı olmak üzere iki çeşit olacak. Fiyatlandırma konusu ise henüz belirsiz durumda.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M21, 6000mAh batarya kapasitesi ile duyuruldu!
Bugün itibariyle Samsung’un Galaxy M20 modelinin devamı olarak duyurduğu, Galaxy M21 Hindistan’da piyasaya sürüldü. Serinin önceki telefonuna kıyasla ciddi yenilikler kazanan model, üçlü arka kamera kurulumu ve Android 10 ile kutudan çıkacak.
Bellek ve depolama konularıyla beraber iki farklı seçeneği bulunacak olan model, 4 GB / 128 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki opsiyon ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Firmanın, Realme 6 ve Redmi Note 9 Pro cihazlarına karşı duyurduğu söylenen M21, bahsettiğimiz modellere yakın bir fiyatla satışa sunulacak.
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48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç adet arka kamera bulunduran modelde, 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası tercih edilmiş. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise, 6000 mAh değerinde 15W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryaya sahip olması gibi görünüyor. Ayrıca modelde parmak izi sensörünün arka kısımda konumlandırıldığını ve 3,5 mm’lik kulaklık girişi bulundurduğunu da ekleyelim.
Samsung Galaxy M21 tüm özellikler
- Ekran: 6.4 inç, FHD+ Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 9611
- GPU: Mali-G72 MP3
- RAM: 4 GB veya 6 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 64 veya 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Batarya: 6.000 mAh (15W hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, One UI 2.0
- Ağırlık: 188 gram
- Kalınlık : 8.9 mm
Tüm bunlara ek olarak model için, Midnight Blue ve Raven Black adında iki farklı renk çeşidi bulunacak.