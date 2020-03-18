Samsung 150 MP çözünürlüklü sensör geliştiriyor!

108 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL Bright HMX kamera sensörüyle dikkat çeken Samsung, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor. Şirketin 150 megapiksel çözünürlüğe sahip yeni sensörü ise rekabette çıtayı daha üst noktaya taşıyacak!

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Samsung, yeni 1″ ISOCELL sensörü ile DSLR kalitesi hedefliyor

108 megapiksellik ISOCELL Bright HMX sensör, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi Note 10 modellerinin kamera performansını güçlendirmişti. Özellikle detay konusunda başarılı sonuçlar veren sensörün ardından yine üst seviye cihazlara yönelik bir kamera sensörü daha geliştirildiği ortaya çıktı. Tam 150 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL Bright serisinin yeni modeli, 1″ boyutu sayesinde akıllı telefonlarda kullanılan en büyük sensör olacak. Bu da Nokia 808 PureView’da yer alan 1/1.2″ boyutundaki Carl Zeiss sensörün ötesine geçildiği anlamına geliyor.

Öte yandan sensörün bu kadar büyük boyuta sahip olması, detaycılık anlamında da çok büyük bir ilerleme sağlayacak. 16 megapiksel çözünürlüklü 9 kareyi birleştiren kamera sensörü, bu sayede 150 megapiksellik devasa bir çözünürlük oluşturacak. Ancak yüksek çözünürlüğün yüksek fotoğraf boyutunu da beraberinde getirdiği biliniyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde üreticilere sunulması planlanan yeni sensörün ilk müşterisinin ise Xiaomi olacağı belirtiliyor. Kamera alanında Samsung ile işbirliği yapan Xiaomi, ISOCELL Bright HMX sensörü de ilk kullanan üretici olmuştu. 2021 yılında ise Galaxy S30 serisinin yanı sıra Oppo ve Vivo’nun akıllı telefon modellerinde bu büyük sensörün kullanılması bekleniyor.