Samsung, 108 MP’lik kamera sensörünü duyurdu!

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi Mix 4’ün 108 megapiksel çözünürlüklü arka kameraya sahip olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu iddianın merkezinde yer alan ISOCELL Bright HMX kamera sensörü Samsung tarafından duyuruldu.

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Samsung ve Xiaomi iş birliğinin yeni ürünü: ISOCELL Bright HMX!

Geçtiğimiz hafta duyurulan 64 megapiksellik ISOCELL Bright GW1 kamera sensörü sayesinde Xiaomi ve Samsung arasındaki iş birliği ortaya çıkmıştı. Bu iş birliğini derinleştiren adım ise ISOCELL Bright HMX ile geldi. Tam 108 megapiksel çözünürlüğe sahip olan sensör, 1/1.33 inç sensör boyutu ve 0.8μm piksel boyutu ile dikkat çekiyor. Bu sayede 12.032 x 9.024 piksellik fotoğraflar çekebilen Bright HMX orta seviye bir fotoğraf makinesinin kalitesini yakalayabiliyor.

Samsung ISOCELL Bright HMX, düşük ışık performansında da kağıt üstündeki verilere göre bir hayli iddialı görünüyor. Tetracell teknolojisi ile gece şartlarında piksel boyutunu 1.6μm’a kadar düşüren sensör, bu sayede 27 megapiksel çözünürlüğe kadar net fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca Smart-ISO özelliği sayesinde karanlık ortamda ISO değerini otomatik olarak düşürerek daha canlı kareler elde edilmesi sağlanıyor.

Kağıt üstündeki detaylarıyla oldukça iddialı gözüken Bright HMX, fotoğraf kalitesinin haricinde 6K çözünürlükte 30 FPS video kaydına da destek verebiliyor. Samsung’un açıklamasına göre sensörün üretimine bu ayın sonunda başlanacak. 108 megapiksellik kameraya sahip ilk akıllı telefonun, bu yılın sonuna doğru duyurulacak Xiaomi Mi Mix 4 olması bekleniyor.