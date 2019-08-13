Xiaomi Mi 9 SE inceleme – “Küçük Mi 9” almaya değer mi?

Xiaomi Mi 9 SE inceleme videomuzda, serinin daha uygun fiyatlı olan modelini mercek altına aldık. Bakalım Xiaomi Mi 9 SE bizlere neler sunuyor?

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Xiaomi Mi 9 SE inceleme – Fiyat ve tasarım

Bugün Türkiye garantili olarak kapasitesine göre 3.399 TL ve 3.649 TL fiyatlarla bulunabilen telefon, tabii ki ithalatçı garantili almak istediğinzde daha uygun fiyatlarla karşınıza çıkıyor.

Cihazın tasarımı genel hatları ve kullanılan malzeme, amiral gemisi olan Xiaomi Mi 9’la neredeyse aynı. Buradaki en önemli fark tabii ki Mi 9 SE’nin daha küçük bir akıllı telefon olması. Mor, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonda ekranın altına konumlanıdırlmış bir parmak izi yer alıyor. Bununla birlikte isterseniz yüz tanıma teknolojisini de kullanabiliyorsunuz. Tasarımsal olarak stereo hoparlörün ve kulaklık girişinin olmadığını belirtelim.

Ekran ve performans

5.97 inç boyutlu Super AMOLED panel ile Full HD+ çözünürlük sunan Xiaomi Mi 9 SE modelinde, Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış. Ekranda HDR desteği bulunuyor ve yaklaşık 650 nit maksimum parlaklık seviyesine ulaşılabiliyor. Ayrıca AMOLED panel sayesinde her zaman açık ekran özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz.

Gücünü Snapdragon 712 işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB arasında değişen depolama seçenekleri sunuluyor. Cihazda microSD kart desteğinin olmadığını belirtelim. Toplamda 8 çekirdekli bir yapıda olan ve 10 nm üretim süreciyle üretilen Snapdragon 712, bugün erişilebilir fiyat etiketine sahip akıllı telefonlarda satın alabileceğiniz en performanslı modellerden biri. Bu sayede hem günlük kullanımda, hem de oyunlarda herhangi bri sorun yaşamıyorsunuz.

Kamera ve pil ömrü

Telefonda 48 MP + 8 MP telephoto + 13 MP ultrageniş açı olmak üzere üçlü bir kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera bizim Xiaomi Mi 9T modelinde de gördüğümüz ve F/1.8 diyafram değerine sahip olan kameranın aynısı. Cihazla yaptığımız denemelerde özellikle portre modundaki başarılı sonuçları ve cihazın fiyatına göre sunduğu gece çekim performansını beğendik. Ancak video tarafında hem 60 FPS desteğinin olmaması hem de OIS‘in eksikliği nedeniyle sonuçlar çok iyi değil.

Son olarak 3070 mAh pil kapasitesiyle gelen telefon, 5 ila 6 saat arasında bir ekran süresi veriyor. Kutu içeriğinden çıkan 18.5W hızlı şarj adaptörü, yaklaşık 1.5 saatte telefonun tam şarj olmasını sağlıyor.