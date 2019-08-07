Xiaomi Mi Mix 4 108 MP kameraya sahip olabilir!

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Redmi Note 8’in kamera detayları ile ilgili heyecan verici bilgiler paylaşılmıştı. Markanın gelecek modellerinden Xiaomi Mi Mix 4 ise mobil telefonların kamera rekorlarını kıracak gibi gözüküyor.

İlginizi Çekebilir: PUBG Mobile Lite oynadık! | 1000 TL’lik telefon ile PUBG keyfi

Xiaomi, yeni Mi Mix 4 ile kamera iddiasını en üst seviyeye taşıyor!

Xiaomi Hindistan, bugün Twitter’dan yaptığı resmi duyuru ile yeni modelinde 64 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL Bright GW1 kamera sensörünün kullanılacağını açıkladı. Samsung üretimi olan sensör, piksel birleştirme teknolojisi sayesinde 16 megapiksel çözünürlüklü 4 adet fotoğrafı birleştiriyor. Aynı teknolojiyi 48 megapiksel arka kameraya sahip Xiaomi Redmi Note 7’de de görmüştük. Redmi Note 8’de ise Bright GW1 sensör sayesinde bundan daha net görüntüler elde edilebilecek.

Asıl heyecanlandıran bilgi ise önümüzdeki dönemde duyurulacak olan Xiaomi Mi Mix 4’ten geldi. İddialara göre markanın yeni üst seviye telefonunda 108 megapiksel çözünürlüğe sahip Samsung ISOCELL CMOS sensör kullanılacak. Geliştirme aşamasında olduğu belirtilen sensör, tıpkı Bright GW1’de olduğu gibi piksel birleştirme teknolojisinden faydalanıyor. Bu sayede 27 megapiksel çözünürlüklü 4 fotoğraf yapay zeka aracılığıyla bir araya getirilerek 12032 x 9024 piksellik görüntüler oluşuyor.

Bir zamanlar revaçta olan “megapiksel savaşları” yakın dönemde yeniden hortlamış gibi görünüyor. Ancak megapiksel sayısının yüksek olması fotoğraf kalitesi için başlı başına bir etken değil. Sensör boyutu, diyafram açıklığı gibi etkenler fotoğraf kalitesini etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Xiaomi’nin ortaya çıkan 108 megapiksellik kamerası ise daha çok detay kalitesine dikkat eden yüzünü güldürecek gibi görünüyor.