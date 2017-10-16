Samsung Galaxy Tab Active 2’nin Görünümü ve Özellikleri Resmileşti

Samsung Netherlands (Hollanda) tarafından resmileşen Active 2 adeta bir zırh ile kaplanmış ve özellikleri ne iyi ne de kötü olan orta nitelikli bir tablet olarak karşımıza çıkıyor.

Söylenilenlere göre Active 2 kavisli bir standart askeri MIL-STD-810 sertifikası ve IP68 seviyeli su ve toza karşı korumalı bir gövde ile geliyor. 8inch’lik 1280×800 piksel yüksek hassasiyetli ekrana sahip. Parmak okuyucusu da ana tuşun üzerinde bulunmakta. Active 2 S Pen ve Bixby dijital asistanı ile birlikte gelmekte. Arkasında 8MP ve önünde 5MP kamera bulunduruyor. Çıkarılabilen bataryaya sahip olan telefonun bataryası, aynı zamanda başka cihazlara bağlanıp kullanılabiliyor. İlk olarak Hollanda’da Kasım ayında piyasaya sürülecek telefon 500 Euro’luk bir fiyata sahip olacak.