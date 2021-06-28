Kripto Para
SafeDollar protokolüne bir saldırı gerçekleşti, değeri sıfıra düştü!
Sistem içerisindeki açıklardan faydalanılarak SafeDollar protokolüne bir saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırı sonucunda yapılan açıklamaya göre ise SafeDollar’ın değeri sıfıra indi.
Yapılan açıklamaya göre Polygon tabanlı SafeDollar protokolüne sistemdeki açıktan faydalanılarak bir saldırı gerçekleşti. Böylece Polygon üzerinde değerini yitiren DeFi protokollerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.
Polygon Scan panosundaki sözleşme adresine göre, 28 Haziran’da USDC ve Tether (USDT) cinsinden 248 milyon dolar protokolden çekilirken SafeDollar (SDO) stablecoin sıfıra düştü.
SDO, senyoraj, deflasyon protokolü ve sentetik varlıkların benzersiz özelliklerini birleştiren algoritmik bir stablecoindir. Bu ayın başlarında protokol, bDollar, Iron Finance, MidasDollar, Safemoon ve Quick swap dahil olmak üzere bir dizi DeFi topluluğuna 100.000 dolarlık sabitlenmiş SDO stablecoinlerini airdrop şeklinde dağıttı.
Yaşanan saldırı ile ilgili protokolün Telegram kanalından bir uyarı mesajı gönderildi. SDO fiyatının sıfıra düştüğü bilgisi verildi ve SDO trade yapmamaları söylendi.
“SafeDollar saldırı altında. SafeDollar üzerindeki aktiviteleri durdurduk ve şu anda durumu soruşturuyoruz. Yapılan araştırmaların ardından, likitide sağlayıcılarına bir tazminat planıyla birlikte sizlere bilgi vereceğiz.”
Haftada yaşanan ikinci saldırı
Yaşanan bu saldırı ile beraber protokol 1 hafta içerisinde ikinci kez saldırıya uğradı. SafeDollar, en son Polygon tabanlı saldırı yaşayan protokol oldu. 22 Haziran’da da 9,959 SDO token kaybı ile sonuçlanan bir saldırı yaşanmıştı. 17 Haziran’da da yine Polygon üzerinde bir dönem 2 milyar dolarlık kilitli değeri olan Iron Finance’da kullanıcılar panik satışı yapmış ve “banka kaçışı” olarak tanımlanan olay gerçekleşmişti.
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Bitcoin
Binance CEO ’sundan Bitcoin açıklaması: Panik yapmayın!
Binance CEO ’su Changpeng Zhao, Bitcoin düşüşü ile alakalı bir açıklama yaptı. CZ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda yatırımcılara Bitcoin düşüşünden dolayı panik yapmamaları gerektiğini söyledi.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’ın CEO ’su Changpeng Zhao, sabırsız olanların ve panik yapanların bu piyasada asla kâr elde edemeyeceğini söylüyor. Her ne kadar düşüş yaşanırsa yaşansın uzun vadede yukarı yönlü bir piyasa olduğunu söyleyen Binance CEO ‘su, Bitcoin ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:
Still worried about #bitcoin going to zero?
Relax and think. It won't. On top of many other reasons, it is now legal tender in a few countries.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 26, 2021
“Hâlâ Bitcoin’in sıfıra inmesi konusunda endişeli misiniz? Rahatlayın ve düşünün. Bu olmayacak. Birçok nedene ek olarak, artık birkaç ülkede yasal.”
CZ, piyasa üzerindeki manipülasyonlara da kulak asılmaması gerektiğini ve hodl yapmanın iyi bir strateji olduğunu vurguluyor. Bilindiği üzere Elon Musk attığı tweetler ile piyasayı ciddi derecede etkileyebiliyor ve CZ ile zaman zaman da birbirlerine göndermeli paylaşımlar yapıyorlar. Hatta CZ, geçtiğimiz aylarda Musk’ın manipülatif söylemleri nedeniyle Musk’ı Twitter’dan takip etmeyi bırakmıştı.
CZ ayrıca Binance’ın BNB’sinin (Binance Coin) henüz ATH elde etmediğini de sürekli dile getiriyor. BNB 600 dolar seviyelerinde iken CZ bu seviyenin hala bir dip seviyesi olduğunu ve yükselişini sürdüreceğini söylemişti. CZ bu ifadesini yineledi. Mayıs ayının ortaları ile başlayan düşüş ile birlikte BNB fiyatı da %50’den fazla değer kaybederek düştü ve yazı sırasında 284 dolardan işlem görüyor.
#bnb not at ATH, so it is in a dip. NFA.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 27, 2021
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor da CZ ile aynı görüşte. Bitcoin düşüşünün Çin’den gelen olumsuz haberlerden kaynaklandığını ve BTC madencilerinin taşınmak için zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Saylor, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini belirtiyor.
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Kripto Para
İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), Binance ’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi!
Kripto para piyasası çılgınlığının doruk yaptığı son dönemlerde ülkelerdeki düzenleyiciler de harekete geçmiş durumda. En son atak ise İngiltere’den geldi. İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance ‘dan düzenlenmiş tüm faaliyetleri derhal durdurmasını istedi.
İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance ’a, firmanın yetkilendirmeye sahip olmadığını söyleyerek ülkedeki herhangi bir düzenlenmiş faaliyeti durdurmasını emretti. Mali Denetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada borsanın FCA’nın önceden yazılı izni olmadan düzenlenmiş herhangi bir faaliyette bulunmasına izin verilmeyeceğini belirtildi. Açıklama şu şekilde:
“FCA tarafından zorunlu tutulan şartlar nedeniyle, Binance Markets Limited’in şu anda FCA’nın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir düzenlenmiş faaliyette bulunmasına izin verilmemektedir. Binance Group’taki başka hiçbir kuruluş, Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş faaliyet yürütmek için herhangi bir Birleşik Krallık yetkilendirmesine, kaydına veya lisansına sahip değildir.
Yapılan açıklamada ayrıca genel olarak kripto paralara yapılan yatırımlarda da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
“Kripto varlıklara yatırım reklamı yapan ve satan çoğu firma FCA tarafından yetkilendirilmemiştir. Bu, belirli kripto varlıklara yatırım yaparsanız, işler ters giderse Finansal Ombudsman Hizmetine veya Finansal Hizmetler Tazminat Planı ‘na erişiminiz olmayacağı anlamına gelir.”
FCA, Bitcoin veya Ethereum gibi kripto varlıkları düzenlemeseler de, belirli varlık türevlerini (vadeli işlem sözleşmeleri, fark sözleşmeleri ve opsiyonlar gibi) ve ayrıca ‘menkul kıymetler’ olarak değerlendirdikleri kripto varlıkları düzenlediklerini belirtti.
Binance gibi dev şirketlere yönelik son baskıyla birlikte, FCA’nın kripto firmalarının operasyonlarında herhangi bir kaymaya tolerans göstermeyeceği açık.
FCA’nın Binance’in ülkedeki faaliyetlerini kısıtlamasına rağmen, İngiliz vatandaşları hala diğer yargı bölgelerinde borsa hizmetlerine erişebilir. Binance, diğer küresel pazarlarda da büyük ters rüzgarlarla karşı karşıya. Geçen hafta, Japon düzenleyici Finans Hizmetleri Ajansı (FSA), Binance’i yetkisiz kripto ticareti yapma konusunda uyarmıştı.
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Kripto Para
Ethereum hash oranında hızlı bir düşüş yaşanıyor! Fiyata etkisi ne olur?
Çin’in kripto para madencileri üzerindeki baskısı yalnızca Bitcoin ağını değil, aynı zamanda Ethereum’u da etkiliyor. Etherscan verilerine göre 20 Mayıs 2021 tarihinde 643.805.8731 GH/s ile zirveye ulaşan Ethereum madenciliğinin hash oranı hızla düşüyor. Hash oranı, iki gün içinde 21.397.4621′e büyük bir düşüşün ardından 493.929.6709 GH/s’de sabitlenmiş durumda.
Mevcut işlevsel Ethereum blok zinciri İş Kanıtı (PoW) konsensüs sistemine dayalı olarak çalışır. Bitcoin gibi, Ethereum ağındaki madencilerin de bir blok içindeki süreçleri kaydetmek için bir dizi hesaplama bulmacasını tamamlayarak süreçleri doğrulaması gerekir. Bu hareketler için Bitmain’in Antminer’ları gibi madencilik makineleri kullanılır. Madencilerin Çin’den ayrılmaya başlaması madencilik ekosistemini ve hash oranını ciddi derecede bozmuş durumda.
Grafikte görüleceği üzere Ethereum’un madencilik hash oranı Aralık 2019’dan bu yana istikrarlı bir şekilde yükselişte. Devam eden aylarda orta seviye kesintiler gözlemlenebilirken, 2020’nin üçüncü çeyreğinde daha keskin bir yükseliş başladı. Bu keskin yükselişin nedeni Ethereum’un bireysel ve kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi görmeye başlaması.
Ethereum blok zincirindeki azalan hash oranının ardından fiyatta bir düşüş yaşanabilir. Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi 12 Mayıs’tan bu yana yaygın bir düşüş hareketi başlattı. Aksine, bu fiyatın geri dönüşü, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.300 dolara ulaşıldıktan ve aynı zamana denk geldikten sonra geldi. -Hash oranının zirveye ulaştığı dönemle birlikte.-
Analistlere göre, Çin madencilik ekosistemini bozmuş olsa da, madenciler başka yerlerde alternatifler aradıkça normale dönüş fiyatları tekrar yükseliş trendine sokabilir. Şu anda MACD göstergesi sinyal çizgisinin altında, bu da düşüş trendinin kısa vadede tamamlanmaktan uzak olduğunu söylüyor. Büyük ölçekli madenciliğin temel bir değişikliği veya yeniden başlaması, orta ve uzun vadede fiyat artışlarını izlemek için teknik göstergeleri tetikleyebilir.
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