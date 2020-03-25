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PornHub Premium artık dünya genelinde ücretsiz! #StayHomehub
Geçtiğimiz günlerde İtalya, Fransa, İspanya ve ABD gibi ülkelerde ücretsiz hale gelen PornHub Premium servisi, yapılan son açıklama ile dünya genelinde ücretsiz hale geldi.
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SARS-coV-2 adlı Wuhan Koronavirüsü’nün yol açtığı COVID-19 hastalığının global olarak yayılması ve DSÖ tarafından pandemi açıklanması ile bir milyar insanın etkilendiği hastalık neticesinde böyle bir karar geldiği belirtiliyor.
Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC
— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020
Yukarıda görebileceğiniz paylaşım ile 23 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olacak global çaptaki ücretsiz Premium hizmeti için; “Evde kalın ve eğriyi düzleştirmeye yardımcı olun! COVID-19 hepimizi etkilemeye devam ettiği için Pornhub, ücretsiz Pornhub Premium’u 23 Nisan’a kadar dünya çapında genişletmeye karar verdi. Öyleyse tadını çıkarın, evde kalın ve güvende kalın!” açıklaması yapılıyor. Detayların pornhub.com/stayhome adresinden açıklandığı servis için ülkemizde erişim engelinin olduğunu ve sadece yetişkinlere özel içeriklerin yer aldığını da belirtmiş olalım.
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MediaMarkt’tan 3 Gün 3 Gece kampanyası
MediaMarkt, Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs sonrası ülke genelinde hizmet verdiği tüm mağazalarını geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı. Bu süre boyunca müşterilerine mediamarkt.com.tr ve Çağrı Merkezi üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. MediaMarkt “İhtiyacınız olan tüm teknolojiler tek tıkla kapınızda“ mottosuyla teknolojiseverleri mutlu edecek kampanyalarına devam ediyor.
23 – 25 Mart tarihleri arasında geçerli olan 3 Gün 3 Gece kampanyasında akıllı telefondan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayarlara, beyaz eşyadan süpürgeye birçok ürün indirimde.
3 Gün 3 Gece kampanyasında öne çıkan ürünler neler?
Bütçesinin düşünen iPhone severlerin tercih ettiği iPhone 7 Plus modeli, kampanya kapsamında siyah, silver, altın ve rose gold renk seçenekleriyle 3989 TL’ye listeleniyor.
Philips’in 2800 W maksimum güç sunan Azur buharlı ütü modeli kampanya kapsamında kullanıcılara 469 TL fiyatla sunuluyor.
Yine Philips’in bu sefer torba kullanmayan elektrikli süpürgesi, kampanya kapsamında 949 TL’ye düşmüş durumda.
Dyson’ın şu anda pazarın en güçlü ve en gelişmiş elektrik süpürgelerinden biri olan Big Ball Absolute 2 modelini de 3 Gün 3 Gece kampanyasıyla indirimli satın alabilirsiniz.
Yukarıda belirttiğimiz öne çıkan ürünler haricinde, kampanya kapsamında olan tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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BenQ, yeni fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu!
BenQ AQCOLOR teknolojisine sahip profesyonel fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu. AQCOLOR teknolojisiyle birlikte grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post prodüksiyonunda profesyonel çalışmalar için üretildi.
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Şu anda SW240, SW2700PT, SW270c ve SW271 modelleri Türkiye’de satışa çıkan 24 ve 27 inçlik farklı modelleri bulunan SW serisi monitörlerin 2K ve 4K seçenekleri de mevcuttur.
AQCOLOR teknolojisiyle daha profesyonel yaşam!
AQCOLOR teknolojisi; grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post-prodüksiyonundaki profesyonel çalışmaların doğru şekilde yeniden üretilmesi için tasarlanmıştır. AQCOLOR özellikli PD, SW ve PV Serilerindeki BenQ DesignVue, PhotoVue ve VideoVue profesyonel monitörleri, endüstri standartlarını karşılayan renk gamlarını tutarlı hale getirir.
PhotoVue Serisi Monitörler – SW Serisi
Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu’na (ISO) aktif olarak katılan BenQ renk uzmanları tarafından geliştirilen AQCOLOR teknolojisi, BenQ SW Serisi fotoğrafçı monitörlerinin sRGB, Adobe RGB, Rec.709 ve DCI-P3 gibi dünya çapında endüstri renk standartlarının tam olarak üretmesini sağlar.
AQCOLOR özellikli SW Serisi PhotoVue Fotoğrafçı Monitörleri, gelişmiş RGB bit renk tablosu (LUT) sunuyor. Hassas, Delta E ≤ 2 renk performansı ile Adobe RGB geniş renk gamı ve sRGB ile % 100’ü ile profesyonel görüntüler üretir.
Profesyoneller tarafından onaylı dizayn!
BenQ’nun PhotoVue serisindeki SW monitörler CalMAN Verified ve PANTONE Validated logolarına sahiptir.
Pantone Color Institute grafik, moda, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan güvenilir bir renk sistemi olarak dünya çapında tanınmaktadır. Profesyoneller, renk doğruluğunu ekranlarda veya çıkış cihazlarında kritik öneme sahip bir bileşen olarak görülüyor. Pantone tarafından değerlendirilen ve onaylanan “Pantone Validated” logosu ile tanımlanan modelleri ararlar.
CalMAN renk kalibrasyon yazılımı dünya genelinde profesyonellerin tercih ettiği ekran kalibrasyonu çözümüdür. Verified by CalMAN sertifikası, her BenQ ekranının kutudan çıktığı gibi doğru ve birden fazla endüstri standardı renk gamı için doğru olduğu anlamına gelir.
BenQ SW serisi ile 10 bit renk derinliği
SW serisi, doğal renk geçişleri ve ince gölgeleme için bir milyardan fazla renk gösteren gama düzeltmesiyle 16 bitlik bir tablodan (LUT) 10 bit panel ile en ipeksi ve en yumuşak renk geçişlerini garanti eder.
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MediaMarkt’ta indirim günleri başladı
MediaMarkt, 20 – 22 Mart arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasına başladı. MediaMarkt.com.tr ve mağazalarda geçerli olacak kampanyada birçok üründe indirimli fiyatlar görüyoruz.
Öne çıkan ürünler ve indirimler neler?
Apple’ın fiyat performans modeli iPhone XR, indirim günlerine özel 6399 TL fiyatla satılıyor. Birçok farklı renk seçeneğiyle gelen telefonda, şirketin geleneksel çentik yapısı ve Liquid LCD ekranı gibi öne çıkan özellikleri sıralanıyor.
Bilgisayarlarda %18 KDV kadar indirim
Bilgisayar kategorisinde KDV indirimi yapan MediaMarkt, tüm ürünlerde %18 KDV kadar indirimle uygun fiyatlı modeller sıralıyor.
Lenovo’nun Intel i5-9300H işlemcili ve GTX 1050 ekran kartlı oyuncu laptop’u, indirim günlerine özel 5199 TL’ye listeleniyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.