Rusya, Instagram‘ı yasaklayacak, kararı Rus iletişim ajansı Roskomnadzor tarafından duyuruldu. Resmi olarak Rus İnternet gözlemcisi Roskomnadzor, kararın Meta‘nın Rus vatandaşlarına yönelik şiddet çağrıları içeren bilgilerin yayınlanmasına verdiği yanıtı olarak açıklandı.

Meta ayrıca RIA Novosti, Sputnik ve Russia Today dahil olmak üzere Moskova’nın dezenformasyonunu destekleyen Rus medya kuruluşlarının ve haber ajanslarının hesaplarını da engelledi.

Bilindiği üzere Meta, 11 Mart’ta sosyal ağları Facebook ve Instagram‘da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet çağrıları içeren bilgilerin yayınlanmasına izin vererek eşi görülmemiş bir karar aldı. Roskomnadzor‘un duyurusunu okur. Instagram sosyal ağında, Rus Başsavcılığının Roskomnadzor‘un bu sosyal ağa erişimi kısıtlamasını talep etmesiyle bağlantılı olarak, Ruslara karşı şiddet eylemlerini teşvik eden ve kışkırtan mesajlar dolaşıyor.

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Aktif Instagram kullanıcılarının fotoğraf ve video materyallerini diğer sosyal ağlara aktarması ve bağlantılarını ve abonelerini bilgilendirmesi zaman alacağından, Roskomnadzor, Instagram’a erişim kısıtlamaları getirme prosedürünü 14 Mart’ta 00:00’da tamamlamaya yönelik 48 saatlik ek bir geçiş süresi verdi.

Dahili e-postalara erişimi olan Reuters ajansının bildirdiğine göre Meta, bu hafta politikasında “Ukrayna işgali bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapılmasına” izin verecek bir değişiklik yaptığını duyurdu.

“Bizim Rus halkıyla bir kavgamız yok. Meta’nın Küresel İşlerden Sorumlu Başkanı Nick Clegg, “Rus halkı söz konusu olduğunda nefret söylemine ilişkin politikalarımızda hiçbir değişiklik yok” dedi. “Bu, olağanüstü ve benzeri görülmemiş koşullarda alınan geçici bir karardır. Önümüzdeki dönemde durumu gözden geçireceğiz.”

Yasak, Rus Instagram kullanıcılarına medyalarını diğer sosyal ağlara aktarmaları için zaman tanımak için 14 Mart’ta geçerli olacak.