Rusya, NATO’da Görev Yapan Askerlerin Cep Telefonunu Ele Geçirdi

The Wall Street Journal’ın haberine göre Rusya, Polonya gibi ülkelerde görev yapan NATO askerlerinin kişisel telefonlarını ele geçirdi.

Rusya merkezli saldırılar sonucunda askerlerin telefon bilgilerinin, sosyal medya hesaplarının çalındığı ortaya çıktı. Bazı askerler rehberlerinde yer alan kişi bilgilerinin kaybolduğunu açıkladı.

Cihazlardan bilgi sızdıran saldırganların Rusya hükümeti ile bir ilgisi olduğu düşünülüyor. Saldırının teknik analizi, kullanılan araçlar ve sofistike yöntemler bunu bağımsız saldırganların yapamayacağı yönünde bir durum ortaya çıkarıyor.

Bu saldırıya uğrayan askerlerin ortak noktaları ise daha önce tanımadıkları insanların kendilerini kişisel hayatları ile ilgili bazı sorular sormaları. Yaşanan durumdan ötürü Estonyalı askerler operasyonlarda akıllı telefonlarını kullanamıyorlar ya da SIM kartlarını telefona takmıyorlar.