Rus yetkililer, ülkenin Interfax ajansının bildirdiğine göre Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta’yı terörist ve aşırılık yanlısı örgütler listesine ekledi. Rusya, iki platform mart ayında Rusya’da “Rus fobisi” nedeniyle yasaklamıştı.

Meta’nın “Rus işgalcilere ölüm” gibi paylaşımlara izin vereceğini ancak sivillere karşı inandırıcı tehditlere izin vermeyeceğini açıklamasının ardından geldi. Meta yasağa itiraz etti, ancak haziran ayında bir Moskova mahkemesi yasağı onayladı. Yasak, Meta’nın da sahibi olduğu WhatsApp için geçerli değil.

Şiddet duyguları

ABD’li teknoloji devi, Rus karşıtı duyguları desteklediği yönündeki suçlamaları reddetti. Mart ayında bir Meta yetkilisi yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın devam eden işgali ışığında” normal politikalarına geçici bir istisna yaparak, etkilenenlerin “işgalci silahlı kuvvetlere yönelik şiddetli duygularını ifade etmelerine” izin verdiğini söyledi.

Interfax’e göre, aşırılık yanlısı örgütler listesinde yer almak, bankaların Meta’nın Rusya’daki fonlarını dondurabileceği anlamına geliyor. Batılı teknoloji platformları ile Rusya arasındaki savaş hatları aylar önce ortaya çıkmıştı.

Popüler Rus klonu VK yüzünden, Facebook pek özlenmedi. Ancak Instagram Rusya’da çok büyük bir kullanıcı sayısına sahip. Sanal özel ağların (VPN’ler) yaygın olarak kullanılması, platformdaki yasağın aslında insanların ona erişmesini engellemediğini gösteriyor.

Bu yeni resmi “terörist” tanımı bunu değiştirebilir. Bu, artık bir VPN aracılığıyla bile Instagram kullanmanın suç olduğu anlamına gelebilmektedir.

Ayrıca atamanın WhatsApp’ı içerip içermediği de belli değil. Rusya’daki en popüler mesajlaşma uygulamasını yasaklarsa, vatandaşların dış dünyayla bağlantısını gerçekten derinden kesecek. Listedeki diğer gruplar arasında Taliban ve Rus muhalefet partileri yer alıyor.

Twitter zaten yasaklıydı

Rusya, Ukrayna’yı işgalinden bu yana uluslararası izolasyon ve katı ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Buna muhalefeti yayma araçlarını kısıtlayarak yanıt verdi. Rusya, ülkede nelerin rapor edilebileceğini kısıtlayan yasalar çıkardı. Yasalara uymayanlar ise uzun hapis cezaları ile karşı karşıya.

Ülkenin geriye kalan birkaç bağımsız haber kuruluşundan biri olan Novaya Gazeta gazetesi, Rusya’nın medya gözlemcisinin uyarılarını aldıktan sonra mart ayında faaliyetlerini askıya almıştı. Clive Myrie, Orla Guerin ve Nick Robinson da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli uluslararası gazetecinin de Rusya’da çalışması yasaklandı.