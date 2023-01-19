Apple, uzun yıllardır yaşadığı para cezalarının bir yenisiyle karşı karşıya. Cupertino merkezli teknoloji devi, Rusya’da yerel pazardaki lider konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle ülkenin federal tekelcilik karşıtı servisi (FAS) tarafından 1,17 milyar ruble (17,4 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Çeşitli konulardan dolayı Brezilya, Kolombiya ve birçok ülkede para cezalarına çarptırılan şirketin, Rusya’da da resmi uygulama mağazası App Strore sebebiyle yüklü bir miktar tazminat ödemesine karar verildi. Fransa ve birçok devlet yine aynı mağaza nedeniyle firmayı birçok kez suçlu bulmuştu.

Apple’ın App Store Sebebiyle Rusya’da Başı Belada

Apple aynı durum sebebi ile Rusya’da ilk defa ceza almıyor. Söz konusu olaydan önce dev teknoloji şirketine verilen son ceza, Temmuz 2022’de verilen bir kararın ardından geldi. O tarihte kurum, iPhone üreticisinin App Store kurallarıyla yerel yasaları ihlal ettiğini tespit etmişti.

Bu kurallar, geliştiricileri yalnızca şirket tarafından sağlanan ödeme sistemini kullanmaya zorlamıştı. Başka bir deyişle, FAS temel olarak Apple’ın bölgedeki pazar hakimiyetinden faydalandığına hükmetti. Sadece Asya Ayısında değil daha öncesinde çoğu devlet Apple’ın bu politikasını yanlış bulmuş ve yüklü miktarlarda para cezası ödemesini talep etmişti.

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Apple, Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya’dan çekildiğini açıkladığı için kurumun bu cezayı nasıl uygulayacağı henüz belli değil. Suçlu olarak görülen firma tarafından daha henüz bir açıklama gelmese de düzenleyici kurum yaptığı resmi açıklamada Apple’ın suçlu bulunduğu konular açık şekilde belirtti:

“App Store kuralları, iOS uygulama geliştiricilerinin uygulama içi müşterileri App Store dışındaki satın alımlar için ödeme yapma imkanı hakkında bilgilendirmelerini ve alternatif ödeme yöntemleri kullanmalarını yasaklamıştır. Şirket, geliştiricilerden kendi İnternet sitelerine bağlantıları kaldırmalarını ve kayıt formlarının harici sitelere yönlendirilmesini önlemek için uygulamanın işlevselliğini değiştirmelerini talep etmiştir.”

Rusya’dan Teknoloji Şirketlerine Para Cezası Devam Ediyor

Yeni davayla beraber ülkenin rekabet kurumu FAS tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında bir başka teknoloji devi Google’a karşı da benzer bir karar alınmıştı. Kurum Google’ın Play Store ve benzer uygulamalarında pazar hakimiyetini haksız yere kullandığını iddia etmiş ve yüklü bir miktar tazminat talep etmişti.