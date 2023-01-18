Apple bugün ikinci nesil tam boyutlu HomePod’u duyurdu. İkinci nesil HomePod, Mart 2021’de üretimden kaldırılan tam boyutlu HomePod ile neredeyse aynı tasarıma sahip olup, arkadan aydınlatmalı dokunmatik yüzey ve örgü kumaş dış yüzeye sahip.

Özelliklerine bakacak olursak, Dört inçlik yüksek gezinimli bir woofer, beş tweeter, dört mikrofon, hesaplamalı ses için bir S7 çipi, bir iPhone’dan müzik aktarma gibi Ultra Geniş Bant uzamsal farkındalık özellikleri için bir U1 çipi ve Dolby Atmos ile Uzamsal Ses desteği içeriyor. Hoparlör ayrıca Siri entegrasyonuna ve HomeKit ve diğer akıllı ev aksesuarları desteğine sahip.

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Yeni HomePod 6,6 inç uzunluğunda ve 5,1 pound ağırlığında, ilk nesil modelin 6,8 inç ve 5,5 pound ağırlığına kıyasla, her iki model de 5,6 inç genişliğinde. Yeni HomePod ayrıca orijinal modele kıyasla iki daha az tweeter ve mikrofona sahip. Orijinal HomePod iPhone 6’daki A8 çip ile donatılmışken, yeni model Apple Watch Series 7’deki S7 çipe sahip.

HomePod’daki yeni bir sensör kapalı ortamlardaki sıcaklık ve nemi ölçebiliyor. Bu özellik HomePod mini’de de etkin hale getiriliyor.

Apple’a göre, yeni HomePod piyasaya sürüldüğünde ABD, Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve diğer 11 ülkede satışa sunulacak. HomePod, iOS 16.3 veya iPadOS 16.3 ya da sonraki sürümleri çalıştıran iPhone 8 ve sonraki sürümleri, tüm iPad Pro’lar, beşinci nesil iPad ve sonraki sürümleri, üçüncü nesil iPad Air ve sonraki sürümleri ve beşinci nesil iPad mini ve sonraki sürümleriyle uyumludur.