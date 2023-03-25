Yapay zeka gelişmeleri dünyayı kasıp kavuruyor, sürekli yeni ve heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce Rusya’da yerel bir televizyon kanalı olan Svoye TV, yeni yapay zeka hava durumu sunucusunu tanıttı. Gerçek bir insandan ayırt edilemeyen yapay zekaya isim bile verilmiş!

Televizyonculuk Sektöründe Çığır Açacak!

Çeşitli sinir ağları kullanılarak oluşturulan Snezhana Tumanova adlı yapay zeka, izleyicilere doğru ve ilgi çekici hava durumu tahminleri sunmayı amaçlıyor. Svoye TV geçtiğimiz günlerde yeni programı Future Forecast’in ön gösterimini yaparak yapay zekalı hava durumu sunucusu Snezhana Tumanova’nın yeteneklerini sergiledi.

Kanal, programın nöral ağlar kullanarak çalıştığını, birinin sanal sunucudan, diğerinin metni hazırlamaktan ve üçüncüsünün de grafik içeriği oluşturmaktan sorumlu olduğunu açıkladı. Program günde beş kez yayınlanacak ve izleyicilere düzenli hava durumu güncellemeleri sunacak.

Adı Rusça’da ‘kar’ ve ‘sis’ kelimelerinin birleşiminden oluşan Snezhana Tumanova, insan meslektaşlarından daha iyi performans göstermeye çalışan hırslı bir yapay zeka sunucusu. Tumanova’nın hava durumu tahminlerinde devrim yaratma potansiyeline rağmen Svoye TV yönetimi, şu anda insan sunucunun yer aldığı geleneksel hava durumu tahminlerini terk etmeyi planlamadıklarını açıkladı.

Yapay TV sunucularının kullanımı yeni bir şey değil. Çin devleti tarafından işletilen Xinhua Haber Ajansı’nın 2018 yılında bir ‘İngilizce Yapay Zeka Sunucusu’ başlatması yapay zekanın sunuculukta kullanılmasının ilk örneğiydi.

O zamandan bu yana çok sayıda yayın kuruluşu da aynı yolu izledi. Daha geçen hafta, Çin’in önde gelen gazetesi People’s Daily, günde 24 saat haber yayını yapacak olan ‘Ren Xiaorong’ adlı bir yapay zeka sunucusunu tanıttı.

Svoye TV’nin yapay zekâlı hava durumu sunucusu Snezhana Tumanova, yapay zekanın medya sektöründe kullanımında heyecan verici bir gelişmeye işaret ediyor.

İnsan sunucular hala yerlerini korurken, yapay zeka güdümlü sunucuların entegrasyonu, haber ve bilgi tüketme alışkanlıklarımızda önemli bir değişime işaret ediyor. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, yapay zeka ve medya ortamındaki uygulamalarında daha da fazla ilerleme görmeyi bekleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Svoye TV’nin hava durumu sunucusunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!