Nvidia RTX 4090 ve RTX 4060 dizüstü ekran kartlarının kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Bunlar, RTX 4090’ın mobil varyantının yaklaşık 40 teraflop işlem gücüne sahip olduğunun söylendiğini gösteriyor. RTX 4060’ın dizüstü versiyonu bir önceki modele göre yüzde 20 daha hızlı olacak.

RTX 4090’ın mobil varyantına sahip sistemin 210.290 puanlık bir Open CL skoru elde ettiği bildirildi. Grafik kartı, Intel i9-13900HX CPU ve 32GB ddr5 ram belleğe sahip bir dizüstü bilgisayarda yer alacak. Gpu 16GB çalışma belleğine ve 2.04GHz artırma saat frekansına sahiptir. Bu, daha önceki söylentilerle de uyumludur. Temel saat frekansının 1.59Ghz’de olduğu söyleniyor.

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Videocardz‘a göre, RTX 4090’ın bu mobil varyantının performansı, aynı kıyaslamada 204.921 puan alan masaüstü bilgisayarlar için RTX 3090’dan sadece biraz daha iyi olacaktır. Ancak mobil RTX 4090, masaüstü versiyonuna kıyasla yüzde 40 daha yavaş olacaktır. Nitekim, normal RTX 4090 aynı kıyaslamada 356.406 puan elde etti.

RTX 4060’ın mobil versiyonunun benchmark sonuçları da ortaya çıktı. Çinli bir dizüstü bilgisayar üreticisi olan ThundeRobot’un, kartı 3DMark Time Spy Graphics’te test ettiği ve gpu’nun 10.050 puana ulaştığını göstermesi gerektiği söyleniyor. Wccftech’e göre bu, ekran kartının aynı testte 8339 puan elde eden RTX 3060 dizüstü bilgisayar kartından yüzde 20 daha iyi puan almasını sağlıyor. Bu kartın kaç teraflop işleyebileceği henüz belli değil.