Donanım
3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
Nvidia GeForce RTX 3070 Ti modeliyle Game Garaj’dan efsane sistem. Tamamen ASUS ürünleriyle donatılan Game Garaj GT501 7T11 sisteminin oyun testlerini yaptık.
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3070 Ti İÇİN EFSANE SİSTEM! | Game Garaj GT501 7T11
*Bu video Game Garaj’ın katkılarıyla hazırlanmış, videodaki ürünler markadan temin edilmiştir.
Ürün hakkında detaylı bilgi ve konfigürasyon için; http://hwp.to/GT501
Game Garaj GT501 7T11 – RTX 3070 Ti sistemi!
Anakart: Asus TUF Gaming Z590-Plus Wifi
İşlemci: Intel Core i7 11700K
Ekran Kartı: Asus ROG Strix RTX 3070 Ti Gaming
Depolama: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe SSD
Bellek: Corsair 16GB (2x8GB) 3200 MHz RGB Pro Vengeance LPX
Soğutma: Asus Ryujin 240
Güç Kaynağı: Asus ROG-Strix-850G 850W 80+ Gold
Kasa: Asus TUF Gaming GT 501 Mid.Tower
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Aksesuar
NFC İLE İNTERNETE BAĞLANIN! | Huawei WiFi AX3 incelemesi
Huawei WiFi AX3 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Wi-Fi 6+ destekli router modeli, hem sunduğu fiyat hem de avantajlarıyla favorilerimiz arasına girmeyi başardı.
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İçindekiler
Huawei WiFi AX3 özellikleri
Geçtiğimiz gün Harmony OS ile tam bir ekosisteme geçiş yapacağını duyuran Huawei, telefon, tablet, TV, laptop, ses ürünleri gibi grupların ardından router modelleriyle de Türkiye pazarına giriş yaptı. Her ürün grubunda olduğu gibi oldukça iyi iş başardıklarını da baştan söyleyelim.
İnceleme konuğumuz olan Huawei WiFi AX3 ise gerçekten ufak dokunuşlar ile şahane bir iş ortaya koyuyor. Tasarımsal olarak çok sade ve beyaz rengi ile gerçekten şık olan ürün, koyduğunuz yerde aynı zamanda şık bir aksesuar görevi de görmesi için tasarlanmış gibi hissettiriyor.
Teknik özellikler
225 x 159.2 x 39.7 mm boyutlarında olan WiFi AX3 modeli, oldukça kompakt yapıda tasarlanmış. Günümüzde devasa router modelleri görürken bu modelin bu zarifliği de gerçekten dikkat çekici. Bir diğer yandan 403 gram ağırlığında. Hatta elinize aldığınızda çok daha hafif hissettirdiğini belirtmek gerek. Tasarımdaki tek eksisi ise duvara asmak için bir yer ayarlanmamış olması. Daha yüksekde durma devri geçmiş olsa da sonuçta bunu tercih edenler de mevcut.
Güç tarafında dört çekirdekli Gigahome bir işlemci kullanan üründe 1 güç girişinin yanı sıra 1 adet WAN ve 3 adet de LAN yuvası yer alıyor. Üst tarafında yer alan H düğmesi ise Huawei ekosistemi cihazlar ile anında eşleme ve WPS sıfırlama görevi görüyor.
6 dB sinyal gücüne sahip olan 4 adet antene sahip olan WiFi AX3, çok daha uzak alanlara WiFi 6 Plus avantajını götürmeyi de başarıyor. Tasarımında dikkat çekici nokta ise sağ alttaki NFC etiket bölümü.
NFC ile internet paylaşın
“Neden başka bir marka bunu düşünmemiş” diye düşündüren en önemli detayı ise NFC etiketi. Bu etiket bölümüne Android ve HarmonyOS işletim sistemini destekleyen herhangi bir telefonu yaklaştırırsanız NFC üzerinden anında ağa bağlanabilirsiniz. Böylece uzun uzun Wi-Fi şifrenizi söylemek, bir türlü doğru girilememesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor. Hatta güvenliğinizi de söz konusu şifreyi söylemeyerek de sağlayabiliyorsunuz.
Kolay Kurulum
Kurulum ise fazlasıyla basit. Tek yapmanız gereken router’ı fişe takıp kutu içerisinden çıkan LAN kablosunu modeminizdeki bir LAN bağlantısına takip, Huawei WiFi AX3’deki WAN girişine takmak. Ardından NFC etiketine telefonunuzu yaklaştırarak ağ adı ve şifre belirlediğiniz anda Wi-Fi 6 hızına geçmiş olacaksınız.
Huawei AI Life uygulaması üzerinden tüm kontrolleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızdan 192.168.3.1 adresine girerek buradaki PC arayüzünden de oldukça kolay detayları ayarlayabilirsiniz. İşin uzmanları için de birçok sekme mevcut.
WiFi 6 kolaylığı
Daha önce bahsetmiş olsak da Wi-Fi 6 teknolojisinin kolaylığından da bahsetmek gerek. Söz konusu teknoloji temelde daha çok hızı destekliyor olsa da aslında konu hız değil. Huawei WiFi AX3 hız basında 3 Gbps hıza çıkabiliyor. Ancak baz istasyonlarında gördüğümüz OFDMA teknolojisi ile artık 100’den fazla kullanıcı sorunsuz bir şekilde aynı router modeline bağlanmasını sağlıyor. Hele ki şu pandemi döneminde evdeki tüm ahali farklı cihazlar ile bağlanırken internet kopmasının da önüne geçiyor.
Güvenlik de önemli
Güvenlik kanadında sırasıyla TrustZone Güvenliği, Anti-brute güç algoritması, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP ve DMZ / DoS saldırı koruması gibi uzun uzun yazılacak önemli avantajları var. Yani bu router kullanımdaki performansının yanı sıra güvenlikte de ön planda. Ebeveyn denetimi kanadında ise dilediğiniz cihaza internet ve bağlantı saati kısıtlamaları da getirebiliyorsunuz. Bu da evdeki çocukların internet alemindeki güvenlik etmeni için önemli bir detay sunuyor.
Dört dörtlük performans, kampanyalı fiyat
Genel olarak baktığımızda Huawei WiFi AX3 modeli günümüzde bulabileceğiniz en yenilikçi teknolojiler ile donatılmasına rağmen kampanyalı fiyatı olan 750 TL ile oldukça iyi bir fiyat/performans cihazı konumunda. Hatta bizim incelediğimiz dört çekirdekli versiyonunun yanı sıra çift çekirdekli işlemciye sahip modeli tercih ederseniz 550 TL’ye sahip olabilirsiniz. Çoklu kullanımda desteklenen popüler mesh teknolojisine ise böylece 1100 TL’ye ulaşmanız mümkün.
Şahsen tasarımı, kullanım kolaylığı ve performansı ile göz dolduran bu router’ı gönül rahatlığıyla herkese önerebilirim. Router tercihi yaparken mutlaka bu modele de göz atmanızı öneriyorum.
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Dizüstü Bilgisayar
KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo
MSI Summit E13 Flip Evo incelemesiyle karşınızdayız. Intel’in Evo programında yer alan ve kurumsal tarafta kusursuz özellikler ve tasarım sunan Summit E13 modeline yakından bakıyoruz.
MSI Summit E13 Flip Evo modeli detaylarına bakmak ve fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/ea795a39
KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo
MSI Summit E13 Flip Evo özellikleri
MSI’ın kurumsal serisi ürünlerden biri olan Summit, Prestige ve Modern serilerine ek olarak profesyonellerin fazlasıyla hoşuna gidecek yhapıda geliyor. Estekik tasarım yaklaşımını altın oran ile matematikselleştiren MSI, logo yerleşimi ve ekranda 16:10 altın oran kullanarak farklılık yaratmış.
Metal kasası CNC işleme ile özel olarak tasarlanan ürünün bizdeki siyah modelinden farklı olarak beyaz seçeneği de mevcut. E13 ve E16 olarak iki modeli bulunan cihaz, bizde 13 inç modeliyle geliyor. 13,4 inç 16:10 olarak tasarlanan ekranda 1920 x 1200 piksel bir çözünürlük yer alıyor. %100 sRGB desteği ve dokunmatik yüzeyi olduğunu belirtelim.
Intel 11. nesil Core i7 1185G7 işlemcisi 4233 Mhz 32 GB bellek ve 1 TB M.2 Gen 4 SSD yer alan cihaz kurumsal tarafın en performanslı modellerinden biri haline gelmiş. 2 adet Thunderbolt 4 ve Micro SD kart ile artırılabilir depolama desteği yer aldığını da belirtmek gerek.
Kurumsal ihtiyaçların hepsi var!
Kurumsal ürünlerin en bütük odaklarına da değinen MSI Summit E13 Flip Evo modelinde HD bir yapay zeka destekli kamera, hoparlör ve mikrofon mevcut. Böylece hem görüntünüzdeki bozulmaları, hem de ses kanadındaki gürültüler engelleniyor. Özellikle kamerasının fazlasıyla iddialı olduğunu belirtelim. Ayrıca kızılötesi sensör yer alan kamerada Windows Hello ile yüz tanıma kullanılabilir. Elbette bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.
Kamera tarafında fiziksel kamera bağlantısı tuşu sayesinde istenmeyen kamera erişimlerini ya da kamerayı bant ile kapatmak gibi işlere girişmenize gerek yok. Bu gerçekten önemli bir detayı olmuş.
Dokunmatik ekranındaki deneyimi artırmak için ise MSI Pen ile gelen Summit E13, bu konuda çok rahat, çok hassas bir deneyim vadediyor. Yazı yazmak, proje ve sunumlara not almak gerçekten bir tabletten bile kolay olabiliyor. Klavye ise normal kullanımlarda çok rahat, ses çıkarmayan ve arkadan aydınlatmalı olması sayesinde kolay bir deneyim sunuyor.
Ses çıkarmayan demişken; cihaz gerçekten 35 db altında kalan gürültüsü ile en sessiz yerde bile performanslı bir çalışma desteği de sunduğunu söyleyelim. 1,35 kg ağırlığı ile de tam bir taşınabilir, şık ve performanslı iken sessiz çalışan iş istasyonu olmayı başarıyor.
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Donanım
4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G
Gigabyte Z590 Vision G incelemesiyle karşınızdayız. Intel’in yeni nesil Z590 çipsetini kullanan anakart, beyaz severlere özel olmasının yanı sıra 4 adet M.2 SSD desteği ve 6 SATA desteği ile bol bol depolama alanı sunuyor.
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4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G
*Bu video Gigabyte Türkiye’nin desteği ile hazırlanmıştır.
Z590 Vision G, son dönemlerde artan beyaz severlere yönelik bir anakart. Tabii asıl amacı profesyonel kullanıcılar olduğunu belirtelim. Gigabyte’ın Vision serisi oyundan ziyade 3 boyutlu işleme, video editörleri vb. çalışan gruplarına yönelik bir kart olarak dikkat çekiyor.
Tabiki bir Gigabyte kartı olduğu için soğutmada başarılı olduğunu da vurgulayalım. MOSFED ve DRM’leri kaplayan ısı blokları ile Intel’in 10. ve 11. nesil işlemcilerinde ısınma sorununu ortadan kaldıran kart, şıklığın yanı sıra performans odaklı olmasıyla göz dolduruyor.
8 + 4 pinlik bir CPU güç desteği sunan kartta hız odağı da dikkat çekiyor. 3’ü Gen4 olmak üzere toplamda 4 ader M.2 SSD desteği sunan cihazda bol bol ve 7 GB/sn’e varan okuma-yazma hızlarına ulaşmak da mümkün. 3 adet PCIe x16 yuvalarında da ilkinde Gen4 desteği var. Böylece hem işlemci performansı, hem ekran kartından alınacak daha yüksek performans ve depolamadaki hız birleşince mükemmel hızlarda render alma imkanınız doğuyor.
128 GB’a kadar bellek desteğini XMP profili ile 4.600 MHz’e de çıkabiliyorsunuz. Yani üst seviye bir render bilgisayarı kurmak istediğinizde isteğinizi Gigabyte Z590 Vision G ile sağlayabilirsiniz. Arka panelde de bol bol bağlanti mevcut;
2 x USB 2.0/1.1 yuvası
1 x PS/2 klavye-fare bağlantısı
4 x USB 3.2 Gen 1 yuvası
1 x DisplayPort yuvası
1 x HDMI yuvası
2 x USB 3.2 Gen2 Tip-A yuvası
1 x SB 3.2 Gen 2×2 Tip-C yuvası
1 x USB 3.2 Gen 1Tip-C yuvası
1 x RJ-45 yuvası
6 x ses yuvası
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