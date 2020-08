Bir tasarımcı, yapay zeka yardımıyla Antik Roma’yı canlandırdı

Bir tasarımcı, makine öğreniminin eski fotoğrafları günümüz standartlarına göre yeniden canlandırma noktasında ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi. Yapay zeka ve tasarımcılığın birleşiminden oluşan çalışmalar neticesinde, Roma imparatorlarının heykellerinin gerçeğe gerçekten daha yakın bir şekilde canlandırıldığı görülüyor.

Bu şaheserler, bir Sanal Gerçeklik uzmanı olarak film endüstrisinde çalışmakta olan Daniel Voshart isimli tasarımcının eseri. Voshart, pandemiden dolayı işlerinin askıya alınmasının bir sonucu olarak karantina döneminde kendine yeni bir hobi aramakla ilk adımını atıyor.

Zaten yaptığı işle de bağlantılı olduğundan dolayı heykelleri renklendirmekle uğraşmaya başlayan tasarımcı, hobi serüvenine Roma imparatorlarının heykellerini canlandırmakla devam ediyor. İlk başta 54 imparatorun tasvirini temmuz ayında bitiren Voshart, çalışmalarıyla akademisyenlerin beğenisini de topluyor.

Daniel Voshart çalışmalarını yaparken farklı yazılım ve araçlardan faydalandığını söylerken, en önemlisinin ise; Generative Adversarial Networks — GAN (Çekişmeli Üretici Ağlar) adı verilen bir makine öğrenimi yöntemiyle çalışan ArtBreeder programı olduğunu belirtiyor. Ayrıca Voshart, genel düzenlemeleri yaparken Photoshop’tan da faydalandığını söyleyerek; “Photoshop’ta fotoğrafları işleyip ArtBreeder’a yüklüyorum ve ince ayar yapıyorum, sonra yeniden Photoshop’ta işlemeye devam ediyorum.” dedi.

