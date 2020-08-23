Tasarım
Bir tasarımcı, yapay zeka yardımıyla Antik Roma’yı canlandırdı
Bir tasarımcı, makine öğreniminin eski fotoğrafları günümüz standartlarına göre yeniden canlandırma noktasında ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi. Yapay zeka ve tasarımcılığın birleşiminden oluşan çalışmalar neticesinde, Roma imparatorlarının heykellerinin gerçeğe gerçekten daha yakın bir şekilde canlandırıldığı görülüyor.
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Roma imparatorları, yapay zeka ile yeniden hayat buldu
Bu şaheserler, bir Sanal Gerçeklik uzmanı olarak film endüstrisinde çalışmakta olan Daniel Voshart isimli tasarımcının eseri. Voshart, pandemiden dolayı işlerinin askıya alınmasının bir sonucu olarak karantina döneminde kendine yeni bir hobi aramakla ilk adımını atıyor.
Zaten yaptığı işle de bağlantılı olduğundan dolayı heykelleri renklendirmekle uğraşmaya başlayan tasarımcı, hobi serüvenine Roma imparatorlarının heykellerini canlandırmakla devam ediyor. İlk başta 54 imparatorun tasvirini temmuz ayında bitiren Voshart, çalışmalarıyla akademisyenlerin beğenisini de topluyor.
Daniel Voshart çalışmalarını yaparken farklı yazılım ve araçlardan faydalandığını söylerken, en önemlisinin ise; Generative Adversarial Networks — GAN (Çekişmeli Üretici Ağlar) adı verilen bir makine öğrenimi yöntemiyle çalışan ArtBreeder programı olduğunu belirtiyor. Ayrıca Voshart, genel düzenlemeleri yaparken Photoshop’tan da faydalandığını söyleyerek; “Photoshop’ta fotoğrafları işleyip ArtBreeder’a yüklüyorum ve ince ayar yapıyorum, sonra yeniden Photoshop’ta işlemeye devam ediyorum.” dedi.
New poster released. Less regal, more modern.
21 portraits were updated. Mostly minor changes, aged and weighted to less idealized busts. Let me tell you about some substantive changes… pic.twitter.com/E3W7noyUW7
— Dan Voshart 𓀡 𓀒 𓀓 𓀢 (@dvoshart) August 21, 2020
Daniel Voshart aynı zamanda, çalışmalarının gerçekliğini artırmak için bazen farklı ünlü kişilerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarından da faydalandığını ifade etti. Örneğin Roma İmparatoru Maximinus Thrax’ın portresini oluştururken, Fransız güreşçi André the Giant’ın yüz hatlarını kullandığını söyledi.
Bunun sebebi olarak ise, hem İmparator Thrax’ın hem de güreşçi Giant’ın gençliğinde hipofiz bezi hastalığı olmasından kaynaklı; Voshart, bu hastalığın insan yüzünde bir açılmaya sebep olduğunu ve bu nedenle aynı özellikleri yaratmak için güreşçiden faydalandığını vurguladı. Aynı zamanda İmparator Augustus’un portresini yaparken ise oyuncu Daniel Craig’in yüz hatlarından faydalandığını belirtti.
Bunun yanı sıra Voshart, İmparator Numerian’a oldukça benzeyen bir yardımcı doçentin resminden bile faydalandığını da söyledi. Daniel Voshart, tüm çalışmalarını kendi Twitter ve Medium hesabında yayınlamaya devam ediyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo S6 5G yeni renk seçeneği ile geliyor!
Vivo S6 5G, markanın”Streamer Secret” adını verdiği yeni renk seçeneği ile geliyor!
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Vivo S6 5G geçtiğimiz ay siyah, beyaz ve mavi modelleri ile tanıtılmıştı. Ardından Vivo, yeni modelinin renk seçeneklerine “Streamer Secret” adını verdiği yeni bir rengi eklemeye karar verdi. Yeni renk tasarımında; turuncu, mor ve mavi tonları arasındaki geçişler göze çarpıyor.
Vivo S6‘nın yeni rengi 30 Nisan itibari ile satışta olacak. Ancak yeni renk seçeneğinin hangi depolama ve hafıza donanım seçeneğine geleceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Vivo S6 modelinin özellikleri arasında 6.44inç AMOLED ekran, 48MP ana kamera, Exynos 980 çipset ve 4,500mAh batarya bulunuyor. Ayrıca Vivo S6, 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek ile geliyor.
Akıllı Telefonlar
Nubia, yeni logosunu ve marka vizyonunu duyurdu!
ZTE’nin yan markası olan Nubia, yeni logosunu müşterilerin beğenisine sundu ve marka olarak geleceğe dair vizyonlarının neler olduğunu açıkladı. Bu yazımızda, yeni Nubia logosunu ve değişen şirket vizyonunu sizlerle paylaşacağız.
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Nubia, yeni logoda radikal değişikliklere gitti
Nubia tarafından duyurulan yeni logo, iki farklı rengi baz alan, kırmızı ve beyaz ağırlıklı bir temaya sahip. Bu değişiklik ile daha parlak ve düz bir temaya sahip olan logoda; radikal bir değişiklik olarak ise grafik bazlı tasarımdan, tipografi bazlı bir tasarıma yönelinmiş. Aşağıda, şirketin yeni logosuna dair kısa bir tanıtım videosuna ulaşabilirsiniz.
Nubia’nın kurucularından Wang Hui, yeni logonun daha keskin hatlara ve daha modern bir tasarım anlayışına sahip olduğunu düşündüğünü belirtti. Şirket olarak yeni vizyonlarına ve gelecek planlarına dair de açıklamalar yapan Wang Hui, Nubia markasının sadece akıllı telefonlar üretmek ile sınırlı kalmayacağını da belirtti. Firma artık, gençlere yönelik akıllı cihazlar ve günlük hayatta kullanıma uygun akıllı ürünler de üretecek. Firmanın izleyeceği yolun Xiaomi ve Realme ile çok benzer olacağını söylemek ise gayet mümkün. Bildiğiniz üzere Xiaomi ve Realme de akıllı telefon dışında birçok akıllı cihaz üretiyor. İki markanın da büyüme hızını dikkate aldığımızda; günümüzün yükselen trendinin, bu üretim anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. Red Magic adı altında çıkardığı yüksek performanslı akıllı telefonlar ile ünlenen Nubia’nın geleceğe yönelik atılımlarını yakın zamanda görmeye başlayacağız gibi duruyor. Bakalım Nubia, akıllı telefonlarının yanı sıra ne gibi akıllı cihazlar üreterek hayatımıza girmeye başlayacak; bunu zaman gösterecek.
Siz Nubia tarafından tanıtılan yeni logo tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerini yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Diğer
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun LEGO seti Stratosfer’e gönderildi
En çok bilinen maket-modelleme şirketlerinden biri olan LEGO, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)‘na ait setini duyurdu. LEGO ise bu model setinin çıkışını kutlamak adına bir meteoroloji balonuna konularak gerçek ISS‘e doğru, olabilecek en yakın konuma yani Stratosfer’e gönderdi.
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An out-of-this-world building experience is coming! 🌙⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H
— LEGO (@LEGO_Group) January 21, 2020
LEGO tarafından yapılan açıklamaya göre, bu set geliştirilirken NASA uzmanlarından da yardım alınmış. Neredeyse her gün farklı bir görünümde olan ISS‘in son hali nasıl olacağı belli olmadığı için bu set, gerçeğinin ana modülleriyle ele alınmış hali diyebiliriz. Mini ISS birçok dikkat çekici ayrıntıya sahip. Örneğin aracın enerjisini üretmesini sağlayan sekiz adet devasa güneş paneli ve astronotların uzay yürüyüşlerini yapmak için çıktıkları vakumlu kapıyı bile göstermeyi ihmal etmemişler. Ayrıca sette ISS‘e kargo ve astronot trafiğini sağlayan, Rus Soyuz Kapsülü‘ne ve diğer araçlara göndermede bulunan bir uzay mekiği de var.
Fakat mini ISS‘te bulunan bazı ayrıntılar, gerçek ISS‘te güncel olarak bulunmayabiliyor. Örneğin sette bulunan, 2000’li yıllara kadar kullanılan ve ISS‘e kenetlenebilen uzay mekiğinin programı 2011’den itibaren askıya alınmış vaziyette. Yani bu mini ISS seti sizi zamanda yolculuğa çıkartacak da diyebiliriz.
Ayrıca LEGO son zamanlarda, uzay içerikli setlerinin sayısını arttırdı. İnsanlığın aya ilk ayak basışına görev alan efsanevi Saturn V roketi ve Apollo mekiğinden, Space X‘e ait roketler ve kapsüllere kadar bir çok aracı barındıran geniş bir koleksiyona sahip.
ISS LEGO seti 864 parçadan oluşuyor ve 1 Şubat‘ta satışa çıkacak. Yaklaşık 70 $‘lık bir fiyat etiketine sahip set, 90’lı yılların başında 87 milyar $’dan fazla yatırım yapılan ISS‘in kendisine kıyasla daha ulaşılabilir duruyor.