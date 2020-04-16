Rokid, Covid-19 vakalarını tespit edebilen gözlüğü ABD’ye sunacak

Bugüne kadar Çin’de, Covid-19 salgınını kontrol altına altına almak için pek çok teknolojinin yardımına başvuruldu. Bu işte en başarılı cihazlardan biri de termal görüş kameraları idi. Çin’in Hangzhou kenti merkezli Rokid firması, T1 isimli termal kameralı gözlüklerini, Covid-19 salgınından dolayı sıkıntı yaşayan ABD’ye satmak için girişimlere başladı.

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Kim bu Rokid ve sattığı termal gözlükler, Covid 19 salgını karşısında ne işe yarıyor?

Rokid firması, esasen bir start-up girişimi olarak kurulmuş bir şirket. Rokid, özellikle Covid-19 salgını sonrası, salgın ile baş edebilmek için teknolojik cihazlar üretebilmeye odaklanmış durumda. Rokid’in T1 isimli termal gözlükleri de, kızılötesi sensörleri ile, 3 metreye kadar olan uzaklıklardan, 200 kadar kişinin vücut sıcaklığını 2 dakika içinde ölçerek; kullanıcısına, Covid-19 şüphelisi şahısları tespit etmekte yardımcı oluyor. Cihazda, işlemci olarak ise Qualcomm’a ait bir işlemci bulunuyor. 12 megapiksel kameraya sahip olan T1, arttırılmış gerçeklik, ses ile kontrol edilebilme, video kaydı ve fotoğraf çekimi gibi özellikler de barındırıyor.

Birçok alanda başarılı işler çıkarabilen T1, hastanele personelleri, güvenlik görevlileri vb. için kullanışlı bir cihaz olabilir. Rokid bu cihazlarla beraber, yüz tanıma sistemleri ve data yönetim sistemleri gibi yazılım destekleri de sunuyor. İlk hedef aldığı pazar A.B.D. sağlık sektörü ve yerel yönetimleri olan Rokid, sonrasında başka ülkelere de giriş yapabilir diye düşünüyoruz. Aslına bakarsanız, T1 hava alanları için de kullanışlı bir cihaz olabilir. Sabit termal kameralar yerine; portatif ve her yerde bulunabilen termal kameralar, hava meydanları işletmelerine, pandemi güvenliği açısından yarar sağlayabilir.

Siz Rokid’in T1 isimli pandemi gözlüğü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de kullanılmalı mı? Düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!