Arttırılmış Gerçeklik
Rokid, Covid-19 vakalarını tespit edebilen gözlüğü ABD’ye sunacak
Bugüne kadar Çin’de, Covid-19 salgınını kontrol altına altına almak için pek çok teknolojinin yardımına başvuruldu. Bu işte en başarılı cihazlardan biri de termal görüş kameraları idi. Çin’in Hangzhou kenti merkezli Rokid firması, T1 isimli termal kameralı gözlüklerini, Covid-19 salgınından dolayı sıkıntı yaşayan ABD’ye satmak için girişimlere başladı.
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Kim bu Rokid ve sattığı termal gözlükler, Covid 19 salgını karşısında ne işe yarıyor?
Rokid firması, esasen bir start-up girişimi olarak kurulmuş bir şirket. Rokid, özellikle Covid-19 salgını sonrası, salgın ile baş edebilmek için teknolojik cihazlar üretebilmeye odaklanmış durumda. Rokid’in T1 isimli termal gözlükleri de, kızılötesi sensörleri ile, 3 metreye kadar olan uzaklıklardan, 200 kadar kişinin vücut sıcaklığını 2 dakika içinde ölçerek; kullanıcısına, Covid-19 şüphelisi şahısları tespit etmekte yardımcı oluyor. Cihazda, işlemci olarak ise Qualcomm’a ait bir işlemci bulunuyor. 12 megapiksel kameraya sahip olan T1, arttırılmış gerçeklik, ses ile kontrol edilebilme, video kaydı ve fotoğraf çekimi gibi özellikler de barındırıyor.
Birçok alanda başarılı işler çıkarabilen T1, hastanele personelleri, güvenlik görevlileri vb. için kullanışlı bir cihaz olabilir. Rokid bu cihazlarla beraber, yüz tanıma sistemleri ve data yönetim sistemleri gibi yazılım destekleri de sunuyor. İlk hedef aldığı pazar A.B.D. sağlık sektörü ve yerel yönetimleri olan Rokid, sonrasında başka ülkelere de giriş yapabilir diye düşünüyoruz. Aslına bakarsanız, T1 hava alanları için de kullanışlı bir cihaz olabilir. Sabit termal kameralar yerine; portatif ve her yerde bulunabilen termal kameralar, hava meydanları işletmelerine, pandemi güvenliği açısından yarar sağlayabilir.
Siz Rokid’in T1 isimli pandemi gözlüğü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de kullanılmalı mı? Düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Ağ Teknolojileri
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu!
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu! Reuters‘ın haberine göre Çinli şirketler, yapay zeka(AI) ve artırılmış gerçeklik üzerine beraber çalışacaklar.
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Huawei ve Tencent “cloud gaming” platformu için beraber çalışıyor!
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Tencent, son zamanlarda sık sık gündem olan Huawei markası ile beraber “cloud gaming” platformu geliştirdiğini duyurdu. Çinli şirketlerin şu an için odak noktası yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik.
Beraber yürütecekleri çalışmalarda Tencent‘in “GameMatrix” cloud gaming platformunu büyütmek için Huawei‘nin Kungeng işlemcisi kullanılacak.
Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?
Cloud gaming‘in kısaca kendi evinizde bulunan cihazlar ile başka cihazlarda çalışan uygulamaları kontrol edebilmeniz diyebiliriz. Günümüzde oyunların ve uygulamaların gelişmesiyle beraber, sahip olduğumuz cihazların donanımları yetersiz kalmaya başlıyor. Bu yetersizliği gidermenin ve üst seviye donanım bileşenlerine sahip olmanın maliyeti de git gide artıyor. Şirketlerin sunucularında var olan oyunlara, kendi cihazlarınızdan donanımları yetersiz olsa bile güçlü bir internet altyapısı ile ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmete şu an için NVIDIA GeForce Now örneğini verebiliriz.
Arttırılmış Gerçeklik
Saab ile VR’da gerçek roket atar kullanın
Saab adını otomobil üreticisi olarak hatırlayacağınız bir firma olsa da aslında bir savunma ve güvenlik firması. Firma artık roket atarlar için VR sistemleri yapıyor.
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Saab VR sistemine dair detaylar
Saab, birçok silahın yanı sıra Carl-Gustaf anti-tank roketatarının da üreticisi. Carl-Gustaf 1948’den beri dünyanın her tarafındaki ordularca kullanılan bir silah.
VR şirketi Vobling, 2017’de Saab’ın en yeni model Carl-Gustaf’ının özelliklerini göstermek için bir VR sistemi tasarlamıştı. Bu sistem aynı yıl Londra’daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Teçhizatları konferansında Saab’ın en büyük ilgi kaynağı olmuştu.
Bunun için Vobling kullandığı HTC Vive’ın yansıra roketatara da Vive Tracker yerleştirmişti. Bu sayede silahın gerçek ağırlığını, şeklini ve tetiklerin yerini tecrübe etmek mümkün oluyordu. Aslında ateşleme anı dışında her şeyi size yaşatabiliyordu. Nişan almaktan, menzile kadar.
Vobling, Saab ile bu çalışmaya dair gelişmelerde ilerleme kaydetmesi için anlaştığını açıkladı. VR sistemi konferanstan beri Saab’ın Stockholm’deki merkezinin ilgi odağı olmuştu.
Saab Pazarlama ve İletişim Yöneticisi Patrick Mollbrink konuyla ilgili şunları söyledi:
Bu VR tecrübesi gösteri merkezlerimizde çok popüler olduğunu kanıtladı ve biz bunun gerçekliğini daha da arttırarak kullanılabilirliğini de arttırabileceğimize ve konukların kullanabileceği senaryolar inşa edebileceğimize inanıyoruz.
Bu projedeki ilerlemeler hem Vive Pro hem de Varjo göz önüne alınarak yapılıyor. Bu yeni teknolojiler sayesinde nişan alma tecrübesinin ciddi oranda iyileşmesi bekleniyor.
Saab’ın projeyi daha da genişletip ordular için tam anlamlı bir eğitim programına çevirip çevirmeyeceğine dair bir bilgi sahibi değiliz. Fakat bunun olması en olası bir sonraki adım gibi duruyor.
Arttırılmış Gerçeklik
Google Lens evcil hayvanınızı türünü bile tanıyacak
Google’ın Pixel 2 telefonları ile birlikte gelen arttırılmış gerçeklik uygulaması her geçen gün yenilenerek güçleniyor. Hala %100 tamamlanmadığı açıklanan ve test aşamasında olduğu belirtilen Google Lens evcil hayvanınızı türünü bile tanıyacak. Google Assistant ve Google Photos ile birlikte kullanılan Lens, çektiğiniz resimdeki objeyi tarayarak ne olduğunu anlıyor ve size hakkında bilgiler sunuyor.
İşte bu özellik şimdi evcil hayvanlarınız için de kullanılabilir olacak. Google Lens, her geçen gün yeni özellikler kazanmaya da devam ediyor. Bugün gelen özellik ise Lens ile tarattığınız bir hayvanın türünü algılama ve onunla ilgili bilgiler verme üzerine geliştirilmiş. Eğer yazılım türün ne olduğunu anlayamaz ise olsaı ihtimalleri sunarak doğru olanı sizin bulmanızı sağlayacak. Lens için gelen bu yeni özellik henüz bir başlangı. Google’ın Lens ile igili bitkiler, yemekler ve günlük hayatta karşılaşabileceğimiz hemen her şey için çözüm olması gibi bir planı mevcut.