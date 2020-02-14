DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak. DJI markası 1,5 Milyon Dolar‘lık drone yatırımıyla Çin’de devam eden Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek olacak.

İlginizi çekebilir: OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle güncelleme alamıyor!

reklam

Covid-19 adı verilen; Çin’de Aralık ayı sonunda ortaya çıkan ve hala devam eden Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışan Çin’e bir destek de çinli üretici DJI‘dan geldi. Başarılı dronelar üreten şirket bu cihazlarını salgınla mücadele için kullanmaya karar verdi.

DJI Agras aslında ne için kullanılıyor?

DJI Agras aslında tarımsal ilaçlama amacıyla kullanılan bir drone modeli. Çok geniş bir araziyi homojen olarak ve geleneksel ilaçlama yöntemlerine nazaran daha verimli bir şekilde ilaçlayabiliyor. DJI mühendisleri bu drone üzerinde yaptıkları bazı modifikasyonlarla Agras’ı sokakları da dezenfekte edebilecek hale getirdi. Bunun en güzel yanı ise sterilizasyon için görev alan personellerin virüs kapma riskine girmesine gerek kalmayacak. Umuyoruz DJI’ın bu çalışması başarıya ulaşır ve hiçbir personel Çin sokaklarını dezenfekte etmeye çalışırken salgına maruz kalmaz.

Projeye kamuoyundan destek yağdı

DJI Agras modeli ile firmanın halk sağlını korumaya yönelik bu girişimi birçok kesimin takdirini topladı. Firmaya Twitter üzerinden #DronesForGood etiketiyle desteğini gösteren binlerce sosyal medya kullanıcısı oldu. DJI yetkilileri droneların toplum lehine ileride oluşabilecek ihtiyaç ve taleplere göre de farklı alanlarda hizmet gösterebileceğini; örneğin yine olası bir salgın durumunda kalabalık alanlarda havadan termal kamera yardımıyla ateş ölçümü yapabileceğini ve hastalık kapmış olma riski olan bireyleri belirleyebileceğini belirtti. Bizler ise global olarak böyle bir salgının tekrar yaşanmamasını dilemekle beraber firmanın harcadığı 1,5 Milyon Dolar’lık bütçe ve ortaya koyduğu sıkı çalışmanın meyve vermesini umuyoruz.