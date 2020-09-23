Rocket League, Epic üzerinde ücretsiz (60 TL değerinde kupon fırsatı)

Yeni nesil BMW M3 ve M4 ile sonunda buluştuk. İlginç ve vahşi tasarım, etkileyici bir performans ile birleşmiş bir şekilde karşımızda.

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M modelleri denildiğinde akla ilk gelen kısım olan motorla başlayalım. M3 ve M4’ün normal modellerinde 473 beygir güç ve 550 Nm tork üreten, çift turbolu 3.0 litrelik sıralı 6 silindirli bir motor yer alıyor. Competition modellerde ise güç 503 beygire, tork ise 650 Nm‘ye çıkıyor.

Normal M3 ve M4, 0-100 km/s hızlanmalarını 4.2 saniyede tamamlıyor. Competition versiyonlarda ise bu süre 3.9 saniyeye iniyor. Tüm modellerde maksimum hız 250 km/s‘de elektronik olarak sabitlenmiş. Eğer M Driver’s Paketi‘yle bu süreler 0.1 saniye daha aşağı çekiliyor ve araçların maksimum hızı da 290 km/s‘ye çıkıyor (Yine elektronik olarak sabitlenmiş).

Normal M3 ve M4’te altı ileri manuel şanzıman ve arkadan çekiş standart olarak geliyor. BMW yetkilileri, sekiz ileri otomatik yerine 6 ileri manuel şanzıman kullanmanın, hem 22.7 kg gibi bir hafifleme yarattığı hem de aracın ağırlık dağılımını iyileştirdiğini söylüyor. Competition modellerinde ise maalesef sadece sekiz ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Sebebi ise sahip oldukları fazladan torkun daha kontrol edilebilir kılınmasıymış. Fakat direksiyon arkasındaki vites değiştirme kulakçıklarıyla kontrol edilebilen manuel modun olmasıyla bunu telafi ettiklerini söylüyorlar.

xDrive sistemli, dört tekerlekten çekişli M3 ve M4’ler de var

Diğer bir güzel haber ise dört tekerlekten çekişli modellerin de olması. Fakat bu sistem yalnızca Competition modellerinde yer alıyor. Arkadan çekişe meyilli M xDrive sistemi yer alan araçta, Active M arka diferansiyel bulunuyor. BMW M modelleriyle özdeşleşmiş sürüş tarzını yansıtmak için tork, normal sürüş esnasında arka tekerleklere yönlendiriliyor. Ekstra çekiş gerektiren koşullarda ise ön tekerleklere güç gönderiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi, üç farklı moda sahip. Bunlardan ilki, bildiğimiz dört çeker olan 4WD modu. İkincisi ise 4WD Sport adındaki, dinamik sürüşlerde arka tekerleklere daha fazla tork yönlendiren mod. Son olarak ise BMW tutkunlarının en çok seveceği 2WD modu var. Bu mod, ESP’nin kapatıldığı ve herhangi bir elektronik sistem müdahalesi olmayan, saf arkadan çekiş keyfi sunuyor.

Araçların yol tutuşuna değinmişken o kısımdan da bahsedelim. Yeni M3 ve M4, Adaptif M süspansiyon ve M modellerine özel, çift noktalı ön yaylar ile geliyor. BMW, “Bu modellerde, yeni geliştirilen alüminyum salıncaklar, yeni alüminyum tork kolu ve yüksek kamber aralığına sahip hafif tekerlek yatakları bulunuyor.” diyor.

Yeni M3 ve M4’ün arka süspansiyonu, “limitlerdeki sürücüler için en hassas yol tutuşu” sağlamak için yeniden tasarlanan, beş nokta bağlantılı salıncak kontrol kollarına sahip. Ayrıca araçların çekişi ve yönlendirme hassaslığını iyileştirmek için ön iz 38 mm arttırılmış.

Her iki modelde de şok kulesi desteği ve motor bölmesini, alüminyum ön alt şasiye bağlayan dikey destekler bulunuyor. Ayrıca araçların bagaj bölümünü, arka alt şasiye bağlayan çapraz yerleşimli destekler de bulunuyor.

Dikkat çeken diğer özellikler arasında M Servotronic direksiyon ve M Çekiş Kontrolü sistemine sahip M Drive Professional paketi yer alıyor. M Drive Professional paketinde sürücünün, tekerleklerin kayması esnasında elektronik müdahale eşiğinin belirlenmesine izin veriliyor. On farklı ayardan birisini seçilerek, ideal performans ve hassasiyeti bulmak mümkün kılınmış.

Böylesine performanslı araçların hızlı ve çevikliği kadar, durdurulabilmesi de önemli bir nokta. Bu yüzden BMW M mühendisleri, önde yer alan 380 mm‘lik disklere altı pistonlu kaliperler, arkadaki 370 mm‘lik disklere ise tek pistonlu kaliperler yerleştirmiş. Ayrıca altın renkli, opsiyonel karbon seramik frenler de bulunuyor. Bu frenler ise önde 400 mm, arkada 380 mm ölçülere sahip.

Yeni BMW M3 ve M4’ün dış tasarım detayları

Haberimizin başından beri performansa ve teknik detaylara ait verilerle haşır neşir olduktan sonra sıra geldi tasarım detaylarına. Tasarım konusunda M3 ve M4 maalesef herkesin beğenisini kazanamayabilir. Dedikodularının çıktığı ilk günden beri, BMW hayranlarını adeta ikiye bölen bir konu olan böbrekler, araçlarda dikkat çeken ilk unsur oluyor. Böbreklere eşlik eden, ön tampondaki alt ve yan ızgaralar, aracın agresif tasarımını güçlendiren detaylar arasında.

Ön kısımda dikkat çeken bir diğer nokta ise farlar. M4’ün farları, standart 4 Serisi’nden alınırken, M3’ün ön farları 3 Serisi Sedan’dan değil, 4 Serisi’nden alınmış. Muhtemelen M3’ün sportif karakterini güçlendirmek adında böyle bir harekette bulunulmuş. Her iki modelde de yer alan böbreklerle uyumlu kaput kıvrımları ve kaslı çamurlukları da es geçmemek lazım.

Yan tarafa baktığımızda ise sportif yan etekler, aerodinamik aynalar bulunuyor. Arka tarafa geldiğimizde ise agresif bir arka tampon üzerinde yer alan, siyah bir difüzör ve dörtlü egzoz çıkışları görülüyor.

Her iki araç da LED ön-arka far grupları ve karbon fiberle güçlendirilmiş plastik tavana sahip. Ayrıca opsiyon olarak alınabilen M Carbon dış paketi ile bagaj üstü lip rüzgarlık, difüzör ve ayna kapaklarının da dahil olduğu bölgede yer alan, karbon kaplamalara sahip olunabiliyor.

Yeni M3 ve M4’te standart olarak önde 18 inç, arkada 19 inçlik jantlar yer alıyor. Competition modellerinde ise standart jantlar önde 19 inç ve arkada 20 inç boyutlarına ulaşıyor.

Yeni M3 ve M4 için M Performance parçaları

BMW’nin M Performance parçalarıyla, hem M modellerinin sportifliklerini hem de performanslarını geliştirmek mümkün. Ön tampon, yan etekler, arka tampon, bagaj üstü rüzgarlık ve kabinde yer alan bazı detayların da dahil olduğu parçalarla bu araçları özelleştirmek mümkün.

Yeni M3 ve M4’ün kabinindeki detaylar

Kabindeki değişikliklerde aşırılığa kaçılmamış. M modellerine özgü spor direksiyon simidi, kırmızı marş düğmesi ve sadece Competition modellerinde bulunan vites kulakçıklarını içeriyor. İç kaplamalarda dörtgen desenli alüminyum standart olarak geliyor. Direksiyonun kaplanmasını da içeren karbon fiber kaplama seçeneği ise opsiyonel olarak alınabiliyor.

M3 Competition’ın kabini M3 Competition’ın kabini M3 Competition’ın kabini M3 Competition’ın kabini M3 Competition’ın kabini M3 Competition’ın kabini

Standart koltuklara baktığımızda delikli yapıdaki Merino deri göze çarpıyor ve bu koltukların havalandırmalı olduğunu da belirtmekte fayda var. İsteğe bağlı olarak kova tipi M Carbon koltuklar alınabiliyor. M Carbon koltuklar, normal koltuklara göre 9.5 kg daha hafif oluşu, arttırılmış yan desteklerr ve ışıklı M logoları gibi farklara sahip.

Araçlarda 12.3 inç boyutundaki dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik boyutunda, bulut tabanlı BMW Haritalar’ı içeren bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Standart modellerden farklı olarak bu ekranda M Drift Analizcisi ve M Kronomotresi gibi M modellerine özgü yetenekler yer alıyor. Tabi bu bilgi-eğlence sisteminin, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay özelliğine sahip olduğunu da söyleyelim.

M Carbon koltuklu M4 Competition’un kabini M Carbon koltuklu M4 Competition’un kabini M Carbon koltuklu M4 Competition’un kabini M Carbon koltuklu M4 Competition’un kabini

Yeni BMW M3 ve M4’ün standart modellerinin Almanya‘daki satış fiyatları sırasıyla 80 bin 420 € ve b şeklinde. M3 ve M4 Competition modellerinin ise sırasıyla 87 bin 243 € ve 88 bin 705 € şeklinde. Ülkemiz fiyatları henüz belli değil fakat 3.0 litrelik motorlar taşıdıklarını düşünürsek bir hayli yüksek fiyatlara geleceğini söylemek mümkün.

Kaynak: BMW