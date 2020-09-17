Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-12
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Geçtiğimiz zamanlarda olduğu gibi bu hafta da sektörde büyük yer edinmiş oyunları ücretsiz olarak elde edebiliyoruz. Haftanın menüsünde Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man! adlı yapımlar var.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
Football Manager 2020
Planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunan Football Manager 2020’de bütün fikirlerin önemini anlayacaksınız.
Watch Dogs 2
San Francisco’ya hoş geldiniz! Ünlü bilgisayar korsanı grubu DedSec’e katıl ve tarihin gördüğü en büyük bilgisayar korsanlığı eylemini gerçekleştir. Bu yolda her şeyin bir açığı olduğunu asla unutma!
Stick It To The Man!
Sağlam testçi Ray, korkunç bir kaza geçirir ve beyninden çıkan dev, pembe bir spaghetti kolla uyanır! Yeni olağanüstü güçleri sayesinde insanların zihnini okuyabilir ve dünyayı değiştirebilir; fakat şu anda işlemediği bir suç nedeniyle aranıyor.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Football Manager 2020, buradan Watch Dogs 2 ve son olarak buradan Stick It To The Man” için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 13 Ağustos 18:00.
Akıllı Telefonlar
A14 Bionic ve iPhone 12 Pro Max Antutu skoru sızdırıldı!
Apple’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte ortaya çıkan A14 Bionic işlemcisinin Antutu puanı ortaya çıktı. Yeni iPhone 12 ailesine güç verecek işlemci ilk olarak yenilenen iPad Air’da kullanıldı ve iPad Air, en güçlü iPad oldu. Ancak iPhone 12 Pro Max üzerinde yapılan testte ortaya çıkan Antutu skoru hayal kırıklığı yarattı.
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A14 Bionic hayal kırıklığı mı?
Apple, geçtiğimiz etkinlikte A14 Bionic işlemcisini yeni iPad Air’la birlikte tanıttı. TSMC tarafından üretilen işlemci, dünya üzerindeki ilk 5nm üretim sürecinden geçen işlemci olmayı başarmıştı. 5nm üretim süreci sayesinde A14, 11.8 milyar transistör barındırıyor. 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 6 çekirdekten oluşan işlemci, işlem gücü bakımından önceki nesle göre yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli bir çözüm kullanılıyor ve yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediliyor. Ancak ortaya çıkan Antutu skoru bu vaatlerin gerçek olmayabileceğini gösteriyor.
Apple’ın yeni işlemcisi, iPhone 12 Pro Max üzerinde yapıldığı görünen Antutu testinde 572.333 puan almayı başardı. Bu puan, Snapdragon 865 ve 865+’ın bir hayli gerisinde. Snapdragon 865 kullanan, Antutu’nun zirvesindeki Xiaomi Mi 10 Ultra, aynı testten 646.730 puan almayı başarıyor. Samsung tarafından üretilecek Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 işlemcisi de yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Yine de iPad Air ve yeni iPhone’ların incelemeleri ortaya çıkmadan kesin bir yargıya varmamak gerekiyor. Düşük skorların sebebi yazılım uyumsuzluklarından kaynaklı olabilir.
Oyun
Microsoft: Xbox Game Pass, OxygenOS için sunulmayacak!
Microsoft, Xbox Game Pass kapsamında sunduğu Project xCloud hizmetinin Android TV ve OxygenOS için sunulmayacağını açıkladı. OnePlus ise bunun tam tersini, kullanıcıların sorunsuz bir şekilde xCloud’u çalıştırabileceklerini söyledi.
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OxygenOS için Xbox Game Pass desteği verilmeyecek
Birkaç ay süren testlerden sonra Microsoft, Xbox GamePass Ultimate kapsamında bu hafta resmi olarak Project xCloud servisini kullanıma sundu. Microsoft’un bulut tabanlı bu akış hizmeti normalde çoğu Android cihazlara destek veriyor. Ancak Microsoft, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Android TV, BlueStacks ve Chrome OS başta olmak üzere bazı platformlarda Xbox Game Pass’i sunmayacağını söyledi.
Cloud gaming is not currently supported on iOS devices. Also, devices that run modified, alternate, or emulated versions of Android OS (including, but not limited to: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, or BlueStacks) will not support cloud gaming.
— Xbox Support (@XboxSupport) September 15, 2020
“Bulut oyunları şu anda iOS cihazlarda desteklenmemektedir. Ayrıca, Android OS’in değiştirilmiş, alternatif veya benzetilmiş sürümlerini çalıştıran cihazlar (bunlarla sınırlı olmamak üzere: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, BlueStacks) bulut oyunlarını desteklemeyecektir.”
Burada dikkat çeken bir detay var. Microsoft, açıklamasında Xbox Game Pass hizmetinin OxygenOS kullanıcı arayüzüne sahip olan cihazlarda da çalışmayacağını ifade ediyor. Android TV, Android Auto ve diğerleri bir yana; OxygenOS’in Xbox Game Pass desteğine sahip olmaması, çok büyük bir infial yaratabilir.
OnePlus: OxygenOS, xCloud platformunu destekliyor!
Konuyla alakalı OnePlus kanadından da bir açıklama geldi. OnePlus, Android Central ekibine verdiği bir demeçte, Microsoft’un Xbox Game Pass’in OxygenOS için uygun olmadığı iddialarını yalanladı. OnePlus kullanıcılarının xCloud’u rahatlıkla kullanabileceklerini ifade eden şirket, devamında şunları ekledi:
“OxygenOS’un Xbox bulut oyunlarını desteklediğini doğrulayabiliriz. Bu, Xbox Game Pass Ultimate üyelerinin, mevcut en iyi mobil oyun cihazlarından bazıları olan OnePlus cihazlarıyla bulut oyunlarının (Beta) keyfini çıkarabileceği anlamına gelir.”
Aslına bakacak olursanız Microsoft’un OxygenOS adını anması oldukça garip bir detay. OxygenOS, tıpkı Samsung One UI ve Xiaomi MIUI gibi standart bir Android kullanıcı arayüzü. Microsoft, açıklamasında diğer kullanıcı arayüzlerinin adını ise hiçbir şekilde anmadı. Bu bağlamda sadece OxygenOS’ten bahsetmesi, büyük olasılıkla sehven yapılmış bir tanımlama olabilir.
Donanım
Çip üreticisi SMIC, Huawei’ye ürün satmak için ABD’den izin istedi
Çinli yarı iletken ve yonga üreticisi SMIC, Çinli teknoloji firması Huawei ile iş birliği yapabilmek için ABD’den izin istedi. Peki bu cümledeki ilginç paradoksu fark ettiniz mi? Gelin daha detaylı bilgilerle merakınızı giderelim.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile arasındaki bitmek bilmeyen gerilim gölgesinde Huawei’yi adeta büyük bir koz olarak parmağında döndürdükçe döndürüyor. İlk başta basit bir Google yasağıyla başlayan süreç, sonradan ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeyle beraber donanım yasağına kadar ilerledi.
Bunun sonucunda ise Huawei, 15 Eylül 2020′den sonra artık kendi işlemcilerini üretemeyeceğini açıkladı ve bu durum gerçekleşti. İşin ilginç tarafı Huawei, yoluna Qualcomm veya MediaTek gibi bir firmayla da devam edemiyor; çünkü ABD, donanım yasağını diğer ülkelere bile sıçrattı.
SMIC, Huawei ile ortaklık yapmak için ABD’den izin istedi
Bununla da bitmedi. Huawei, kendisiyle aynı ana vatanı paylaşan şirketlerle bile iş birliği yapıp onlardan donanım satın alamıyor. İşte onlardan birisi, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) isimli Çin merkezli bir çip üreticisi. ABD Hükümeti’nin izni olmadan Huawei’ye ürün satamayan SMIC, bugünlerde Huawei ile ortaklık yapabilmek için ABD’den izin istediğini duyurdu. Bir Çinli şirketin, diğer Çinli şirketle iş birliği yapabilmek için neden başka bir ülkenin iznine ihtiyaç duyduğunu merak ediyorsanız, kısaca özetleyelim.
Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı genelge gereğince donanım üreticisi eğer Amerikan teknolojilerinden faydalanıyorsa, ürettiği donanımları Huawei’ye satmak için ABD Hükümeti’nden izin almak zorunda. SMIC da çip fabrikasında kullandığı bazı ekipmanlar noktasında American Applied Materials ve Lam Research gibi ABD’li şirketlerden yardım alıyor.
İşte SMIC firmasını Huawei ile iş yapmak için ABD’ye muhtaç bırakan detayın arkasında bu sebep yatıyor. Ek olarak SMIC, ilgili ülke ve bölgelerin kanun ve yönetmeliklerine kesinlikle uyacağının da altını çiziyor. Şu ana kadar Qualcomm, MediaTek ve TSMC gibi şirketler de aynı şekilde ABD’ye lisans başvurusu yapmıştı. Ancak ne yazık ki henüz hiçbirisi ABD’den izin alabilmiş değil.