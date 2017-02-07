Rock Band’in Sanal Gerçeklik Versiyonu 23 Mart Tarihinde Oculus Rift’e Gelecek

Rock Band’in Sanal Gerçeklik Versiyonu 23 Mart Tarihinde Oculus Rift’e Gelecek

7 Şubat, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Rock Band VR için daha fazla beklemenize gerek kalmadı çünkü oyunun geliştirici  firması Harmonix güzel bir haber duyurdu.

Rock Band VR 23 tarihinde indirilebilir olacak ve ön siparişler şu anda Amazon üzerinden yapabiliyor. Yalnız şunu unutmamakta farda var. Oyun paket olarak PlayStation 4 ve Xbox One’a satılıyor. Bu paketlerde oyunun dijital kopyası ve gitar yer alıyor. Yani oyunu Oculus’ta oynamak için Oculus Touch cihazına ihtiyacınız var. Bu kontrolcü ekstradan 199 dolar olarak satılıyor. Tabii bunun yanında Rift başlığına ve sanal gerçeklik destekleyen bir bilgisayar ihtiyacınız var.

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