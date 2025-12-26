Robot süpürgeler, ev temizliğinde büyük kolaylık sağlasa da doğru modeli seçmek her zaman kolay olmuyor. Robot süpürge satın alma rehberi hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli konuların başında emiş gücü, navigasyon ve yapay zekâ yetenekleri geliyor. Emiş gücü Pa değeriyle ifade edilse de tek başına rakam yeterli değil; ana fırça yapısı ve hava kanalları da performansı doğrudan etkiliyor. Giriş seviyesi robot süpürgelerde 2000–3000 Pa yeterli olurken, halı ağırlıklı evler ve evcil hayvan sahipleri için 4000 Pa ve üzeri modeller tercih edilmeli. Günümüzde amiral gemisi robot süpürgelerde bu değer 20.000 Pa seviyelerine kadar çıkmış durumda. Navigasyon tarafında ise Lidar sensörlü robot süpürgeler, karanlıkta bile çalışabilmeleri ve hızlı haritalama yapmalarıyla öne çıkıyor. İyi bir Lidar sistemine sahip bir robot, 100–130 metrekarelik bir alanı yaklaşık 10 dakika içinde haritalandırabiliyor.

Akıllı bir robot süpürge deneyimi için engel tanıma ve yapay zekâ özellikleri artık kritik hale geldi. Ön kısmında kamera ya da 3D sensör bulunan modeller, yerdeki kablo, çorap veya oyuncakları algılayarak onlara dolanmadan temizlik yapabiliyor. Bu da özellikle çocuklu evlerde büyük avantaj sağlıyor. Paspaslama tarafında ise sadece nemli bez sürükleyen sistemler artık yetersiz kalıyor. Titreşimli mop veya dönen mop başlıklarına sahip robot süpürgeler, zemini ovalayarak sildiği için kurumuş kahve ve mutfak lekelerinde çok daha başarılı sonuçlar sunuyor. Dakikada binlerce titreşim yapan mop sistemleri, klasik moplara göre ciddi fark yaratıyor.

Robot süpürgelerde istasyon özellikleri ve otonomluk seviyesi kullanıcı konforunu doğrudan etkiliyor. Sadece şarj eden istasyonlar temel ihtiyaçları karşılarken, çöp boşaltmalı ve tam otonom istasyonlar temizlik sürecini neredeyse tamamen zahmetsiz hale getiriyor. Tam otonom istasyonlar çöpü boşaltıyor, mopu yıkayıp kurutuyor ve temiz suyu otomatik doldurabiliyor. Bu sayede robot süpürgeye 30–60 gün boyunca dokunmadan temizlik yaptırmak mümkün oluyor. Halı tanıma ve mop kaldırma özelliği de özellikle hibrit evler için hayati önem taşıyor. Robot, halıya çıktığında vakum gücünü artırmalı ve ıslak mop ünitesini 7–10 mm yukarı kaldırarak halının ıslanmasını önlemeli.

Son olarak batarya kapasitesi, cihaz yüksekliği ve satış sonrası destek mutlaka göz önünde bulundurulmalı. 5200 mAh bataryaya sahip bir robot süpürge, standart modda yaklaşık 150 dakika çalışarak 120–150 metrekarelik alanı tek şarjda temizleyebiliyor. Mobilya altı temizliği için cihaz yüksekliği de önemli; Lidar kuleli modeller genellikle 9,5–10 cm civarındayken, kameralı robot süpürgeler daha alçak olabiliyor. Tüm bunların yanında yazılım desteği, Türkçe uygulama, oda bazlı temizlik, yasaklı alan belirleme ve Türkiye garantili servis ağı, uzun vadede sorunsuz bir kullanım için olmazsa olmaz kriterler arasında yer alıyor. Bu detaylara dikkat ederek seçeceğiniz bir robot süpürge, ev temizliğini gerçekten akıllı hale getirecektir.

