Roborock, Marketing Türkiye’nin hazırladığı “Yorumun Gücü” araştırmasında robot süpürge pazarının lider markası seçildi. Dünyada ciro bazında en çok satan robot süpürge markası da olan Roborock, bu ödülle Türkiye’deki liderliğini de göstermiş oldu.

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Euromonitor verilerine göre ciro bazında dünyada birinci sırada yer alan akıllı robot süpürge markası olan Roborock, Marketing Türkiye için Yorum.io tarafından gerçekleştirilen “Yorumun Gücü” analizinde de 4.70 puan alarak robot süpürge pazarında lider oldu.

Analizde, 16 kategoride en çok değerlendirilen ve yorum alan ürünler listelenerek, 41 milyon yorum ve 52 milyon değerlendirmeye dayanan rating raporları oluşturuldu. 1000’den az yoruma sahip ürünler değerlendirmeye dahil edilmedi. Çalışmada, “Müşteri Hizmetleri”, “Teslimat ve Paketleme”, “Tasarım ve Fonksiyonellik”, “Fiyat” ve “Kalite” alt segmentlerinde tüm yorumlar ve memnuniyet düzeyleri yapay zeka tarafından ayrı ayrı raporlandı. Son olarak, bu kırılımların ortalamasından bir Rating Puanı belirlendi.

Tüketicilerin kararını yorum, değerlendirme ve geri bildirim belirliyor

Marketing Türkiye’nin haberine göre, Nielsen’in 2023 yılında yayınladığı “Global Trust in Advertising Report” araştırması, tüketicilerin yüzde 92’sinin alışveriş yapmadan önce diğer kullanıcıların ürün hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeleri, geleneksel reklamlara göre daha güvenilir bulduğunu gösterdi

IFA’dan 16 ödül

Roborock, Eylül ayında Berlin’de düzenlenen ve teknoloji dünyasındaki son gelişmelerin yakından takip edildiği IFA 2024’te en dikkat çeken markalardan biri oldu. Yenilikçi özellikleriyle teknoloji dünyasında ses getirmeye hazırlanan Roborock Qrevo Slim ve Roborock Qrevo Curv modelleri toplamda 16 ödüle layık görüldü. Roborock, yaptığı inovatif çalışmalarla Slashgear ve House Digest tarafından fuarın “en iyisi” ödülüne layık görülürken, GeekSpin, Android Headlines, Techlicious, The Ambient ve Gadgety gibi yayınlardan da ödüller aldı.

Roborock hakkında daha fazla bilgi için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.